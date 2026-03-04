Nem lesz ferencvárosi házidöntő a kupában, készülőben az újabb zalai csoda

Rendkívüli

A Soroksár 1-0-ra kikapott a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében, nem jutott be a legjobb négy közé. A Ferencváros NB II-es fiókcsapata hősiesen harcolt az NB I-es csapat otthonában, de a hajrát nem bírta. A Soroksár tovább harcolhat a másodosztályban maradásért, a 2023-as kupagyőztes ZTE a Honvéd–Diósgyőr párharc továbbjutójával mérkőzik meg a döntőbe jutásért.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 04. 19:23
Soroksár Zalaegerszeg, 2025. augusztus 10. Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 3. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC - ETO FC mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2025. augusztus 10-én. MTI/Katona Tibor
Nuno Campos és csapata nehezen jutott túl a Soroksár együttesén Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Szinte minden a másodosztályban a bennmaradásért küzdő Soroksár ellen szólt. Egyrészt az élvonalban jó formát mutató Zalaegerszeg volt az ellenfele, másrészt idegenben kellett pályára lépnie, valamint a kupaszabályok értelmében nem vethette be a kooperációs szerződéssel a sorozatban a Ferencvárosban is szereplő játékosait. Korolovszky Gábornak többek között le kellett mondania Gólik Benjámin és Lakatos Csongor szolgálatairól.

A Soroksár játékosa, Gólik Benjámin (balra) nem csak edz a Népligetben, pályára is lépett a Magyar Kupában a Ferencvárosban
A Soroksár játékosa, Gólik Benjámin (balra) nem csak edz a Népligetben, pályára is lépett a Magyar Kupában a Ferencvárosban Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Reménykedő Soroksár

A Soroksár SC jogelődje 1934-ben megnyerte a labdarúgó Magyar Kupát. A 23. kerületi együttes azóta nem került ilyen magasságokba, de a decemberben távozott Lipcsei Péter irányításával 2019-ben eljutott az elődöntőig. Akkor a végső győztes Budapest Honvéd állította meg a sárga-kékeket, akik előtte tizenegyespárbajban a Puskás Akadémiát búcsúztatták. A 2023-as MK-győztes Zalaegerszegből alig maradt játékos hírmondónak, a példa viszont adott volt: a döntőben NB II-es csapattal, a Budafokkal találkozott a ZTE, s nyert 2-0-ra, igaz, csak hosszabbítás után.

Vétlen les?

Úgy tűnt, ezúttal gyorsan érvényesítik az osztálykülönbséget a hazaiak, de Daniel Lima lehetőségei kimaradtak, Skribek Alen gólját érvénytelenítették. A kapust is kicselező, egyértelműen a védők vonala mögül induló támadó találatát les miatt nem adták meg.

Zalai játékostól érkezett a labda, de a szerelni igyekvő soroksári védő, Kékesi Alexander beleért. Szándékos labdamegjátszásnak nehéz lett volna nevezni a mozdulatot, vélhetően így látta a jelenetet többször megnéző Rúsz Márton is...

Fokozódó nyomás

A második félidőben is Nuno Campos csapata diktálta az iramot, de Jova Leventének komoly védenivalója sokáig nem akadt a vendégek kapujában. Az 59. percben túljutott rajta a labda a rövid saroknál az amerikai-magyar Harangi Aiden közeli fejesnél, de egy védője kisegítette. A 73. percben a csereként beállt Joao Victor egyedül lépett ki, azonban csúnyán a soroksári kapu fölé emelt. Hősiesen védekezett a másodosztály utolsó előtti helyezettje, de nem tudta kicsikarni a hosszabbítást, mint a Kecskemét Győrben. 

A 86. percben támadni próbált a vendégcsapat, ez lett a veszte. A megiramodó Joao Victor pontosan adott középre, az érkező cserecsatár, Lucas Alfonso mindenkit megelőzve hat méterről a kapu közepébe kotorta a labdát (1-0). 

A Soroksár 1-0-ra kikapott a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében, nem került be a legjobb négy közé, utolsó NB II-esként búcsúzott, s biztosan nem játszik döntőt a Fradival. A továbbjutó ZTE a Honvéd–Diósgyőr párharc továbbjutójával mérkőzik meg a fináléba jutásért. A másik ágon az ETO FC a Kazincbarcika–Ferencváros mérkőzés győztesével találkozik majd.

