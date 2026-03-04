Rendkívüli

Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok

Egyesült ÁllamoknaszádIrán

Így radírozott le az óceán felszínéről az Egyesült Államok egy iráni hajót + videó

Az Egyesült Államok haditengerészete torpedóval semmisítette meg az iráni haderő egyik Szolejmáni osztályú kísérő naszádját az Indiai-óceánon. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint az amerikai légierő Izraellel együttműködésben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonhatja az iráni légteret.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 20:29
Tengeralattjáró
Tengeralattjáró Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pete Hegseth amerikai katonai sikerekről tett bejelentést. Az amerikai védelmi miniszter beszámolójában további, Irán légterével kapcsolatos ígéreteket is tett.

Pete Hegseth közölte, hogy az Egyesült Államok pusztító csapást mért egy iráni naszádra
Pete Hegseth közölte, hogy az Egyesült Államok pusztító csapást mért egy iráni naszádra Fotó: AFP

Amerikai tengeralattjáró torpedóval semmisítette meg az iráni haderő egyik Szolejmáni osztályú kísérő naszádját az Indiai-óceánon – jelentette be Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán.

A miniszter a Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy az amerikai légierő Izraellel szövetségben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonja az iráni légteret.

„Amerika győz – határozottan, pusztító módon és kegyelmet nem ismerve” – fogalmazott.

Borítókép: Tengeralattjáró (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.