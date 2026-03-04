Így radírozott le az óceán felszínéről az Egyesült Államok egy iráni hajót + videó

Pete Hegseth amerikai katonai sikerekről tett bejelentést. Az amerikai védelmi miniszter beszámolójában további, Irán légterével kapcsolatos ígéreteket is tett.
Amerikai tengeralattjáró torpedóval semmisítette meg az iráni haderő egyik Szolejmáni osztályú kísérő naszádját az Indiai-óceánon – jelentette be Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán.
A miniszter a Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy az amerikai légierő Izraellel szövetségben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonja az iráni légteret.
„Amerika győz – határozottan, pusztító módon és kegyelmet nem ismerve” – fogalmazott.
Borítókép: Tengeralattjáró (Fotó: AFP)
