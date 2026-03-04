Simicskó István: A Tisza Párt veszélyezteti a családtámogatásokat és az energiaárak biztonságát

A választás egyik nagy tétje az, hogy megmarad-e a családtámogatási rendszer és a rezsicsökkentés, amely nagy segítség a magyar családoknak – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője szerdán, a párt országjárásának szegedi állomása után tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: Rosta Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Simicskó István azt mondta, nem mindegy, hogy a magyar családoknak háromszoros vagy négyszeres rezsiárat kellene majd fizetniük, hiszen „brüsszeli elvárás" az olcsó orosz fosszilis energia kizárása az EU-ból, amiben a Tisza Párt partner is lenne. Kiemelte: a Tisza Párt ténykedése veszélyeket hordoz. A kereszténydemokrata politikus ismertette,

a környékbeli politikai vezetőkkel folytatott beszélgetésen volt szó a társadalom megosztottságáról, a kampányban megjelent gyűlöletről, amelyet a Tisza Párt megjelenése idézett elő.

Simicskó István felhívta a figyelmet arra is, hogy a világban újabb és újabb háborúk robbannak ki, érezhető és látható annak a veszélye, hogy a brüsszeli döntéshozók nem távolodnak a háborútól, nem a békét szolgálják, hanem egyre inkább, egyre mélyebben beavatkoznak az orosz-ukrán háborúba.

Kiemelte,

az EU 90 milliárd eurós hitelt vesz fel, amit Ukrajnának szán: 60 milliárd menne az ukrán hadseregre, fegyverekre, lőszerekre, 30 milliárd pedig Ukrajna működésére.

Véleménye szerint ezzel teljes mértékben eladósítják az EU tagállamait. Azt mondta, a brüsszeli vezetők át akarják alakítani az Európai Uniót, egyfajta sajátos háborús felkészítés zajlik.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy az országjárás állomásain a vármegyei közélet vezetőivel egyeztetve a párt vállalásokat is megfogalmaz. Mint mondta,

a KDNP kiemelt felelősséget érez a teremtett környezet megóvása, megvédése, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében is.

Elmondta, az egyeztetésen szó esett arról a petícióról is, amelyet a KDNP Védjük meg a mindennapjainkat! címmel indított el azért, mert kiderült, hogy a Tisza Párt egy 1300 milliárd forintos megszorítócsomaggal készül „megajándékozni" a magyar embereket.

Ebből az 1300 milliárdból 300 milliárdot az egyházi közfeladatot ellátó intézményektől „kíván bevasalni", ami azt jelenti, hogy elvonnák a támogatásokat az egyházi óvodáktól, iskoláktól és az egyházi idősotthonoktól, ezzel kifejezve azt is, hogy másodrendű állampolgárként kezelik az egyházi intézményekbe járó gyerekeket és szüleiket

– közölte a politikus.