Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

simicskó istvánkdnplatorcai csaba

Simicskó István: A Tisza Párt veszélyezteti a családtámogatásokat és az energiaárak biztonságát

A KDNP szegedi sajtótájékoztatóján Simicskó István és Latorcai Csaba a családtámogatások, az energiaárak, valamint az uniós döntések várható hatásairól beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 19:24
Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára (b) beszédet mond, mellette Simicskó István, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ajándékcsomagjainak átadásán a budapesti Bethesda Gyermekkórházban 2025. december 5-én Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választás egyik nagy tétje az, hogy megmarad-e a családtámogatási rendszer és a rezsicsökkentés, amely nagy segítség a magyar családoknak – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője szerdán, a párt országjárásának szegedi állomása után tartott sajtótájékoztatón.

Szentes, 2026. február 24. Simicskó István, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője a kormánypártok országjárásának szentesi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 24-én. MTI/Rosta Tibor
Fotó: Rosta Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Simicskó István azt mondta, nem mindegy, hogy a magyar családoknak háromszoros vagy négyszeres rezsiárat kellene majd fizetniük, hiszen „brüsszeli elvárás" az olcsó orosz fosszilis energia kizárása az EU-ból, amiben a Tisza Párt partner is lenne. Kiemelte: a Tisza Párt ténykedése veszélyeket hordoz. A kereszténydemokrata politikus ismertette,

 a környékbeli politikai vezetőkkel folytatott beszélgetésen volt szó a társadalom megosztottságáról, a kampányban megjelent gyűlöletről, amelyet a Tisza Párt megjelenése idézett elő.

Simicskó István felhívta a figyelmet arra is, hogy a világban újabb és újabb háborúk robbannak ki, érezhető és látható annak a veszélye, hogy a brüsszeli döntéshozók nem távolodnak a háborútól, nem a békét szolgálják, hanem egyre inkább, egyre mélyebben beavatkoznak az orosz-ukrán háborúba.

Kiemelte, 

az EU 90 milliárd eurós hitelt vesz fel, amit Ukrajnának szán: 60 milliárd menne az ukrán hadseregre, fegyverekre, lőszerekre, 30 milliárd pedig Ukrajna működésére. 

Véleménye szerint ezzel teljes mértékben eladósítják az EU tagállamait. Azt mondta, a brüsszeli vezetők át akarják alakítani az Európai Uniót, egyfajta sajátos háborús felkészítés zajlik.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy az országjárás állomásain a vármegyei közélet vezetőivel egyeztetve a párt vállalásokat is megfogalmaz. Mint mondta, 

a KDNP kiemelt felelősséget érez a teremtett környezet megóvása, megvédése, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében is.

Elmondta, az egyeztetésen szó esett arról a petícióról is, amelyet a KDNP Védjük meg a mindennapjainkat! címmel indított el azért, mert kiderült, hogy a Tisza Párt egy 1300 milliárd forintos megszorítócsomaggal készül „megajándékozni" a magyar embereket.

Ebből az 1300 milliárdból 300 milliárdot az egyházi közfeladatot ellátó intézményektől „kíván bevasalni", ami azt jelenti, hogy elvonnák a támogatásokat az egyházi óvodáktól, iskoláktól és az egyházi idősotthonoktól, ezzel kifejezve azt is, hogy másodrendű állampolgárként kezelik az egyházi intézményekbe járó gyerekeket és szüleiket

 – közölte a politikus.

Latorcai Csaba kiemelte: ezzel szemben fel kell lépni, tiltakozni kell e diszkriminációs szándék ellen. Azt mondta, 

Magyarországon több mint 500 olyan település található, ahol jelenleg az oktatást, az idősellátást csak egyházi intézmény végzi, tehát a Tisza Párt tervezett intézkedése – amellyel „megsarcolná" az egyházi intézményeket – megszüntetné ezeken a helyeken az oktatást és az idősellátást.

„A Fidesz-KDNP kormány minden esetben a helyben élők helyben boldogulását kívánja elősegíteni, támogatni, és a helyi élhetőség javítása az, amire a választók számíthatnak ránk most és a jövőben egyaránt" – összegzett a kereszténydemokrata politikus.

Borítókép: Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára (b) beszédet mond, mellette Simicskó István, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ajándékcsomagjainak átadásán a budapesti Bethesda Gyermekkórházban 2025. december 5-én (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu