Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem érdemes olyanokra bízni a kormányrudat, akik szerint nincs is háború + videó

„Olajblokád, romló biztonsági környezet, zsarolások és egy idegen érdekeket kiszolgáló ellenzék – ilyen időkben nem érdemes kísérletezni” – írta közösségi oldalára feltöltött videója alá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Forrás: MTI/Kocsis Zoltán

A tárcavezető emlékeztetett: szerdán volt kormányülés, majd ezt követte a Védelmi Tanács megbeszélése, ami azért is aktuális, mert a tegnapi nap folyamán Irán bosszúhadjáratot hirdetett.

Értékeltük a közel-keleti helyzetet. Az iráni háború, sajnos, eszkalálódik. Most érkezett a hír, hogy egy Irán felől indított ballisztikus rakétát fogtak el Törökország felett. A Védelmi Tanács döntést hozott, hogy a Magyarországon esetleg fellépő szélsőséges iszlamistákkal szemben mindent elkövetünk

– emelte ki Szalay-Bobrovniczky.

A miniszter elmondta: a kritikus infrastruktúra védelme megerősítésének keretében a honvédség 75 helyen felvonult, és arról is döntés született, hogy egy tényfeltáró bizottság áll fel, amelynek az a célja, hogy megállapítsa, miért zártál el az ukránok a Barátság kőolajvezetéket.

Ilyen vészterhes időkben Magyarországnak határozott, magabiztosan cselekedni képes kormányra van szüksége. Nem érdemes kísérletezni és olyanokra bízni a kormányrudat, akik szerint nincs is háború. A békéhez erő kell, és a biztos választás a Fidesz

– összegezte a honvédelmi miniszter.