Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

Szalay-Bobrovnicky KristófIránUkrajnaBarátság kőolajvezetékháború

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem érdemes olyanokra bízni a kormányrudat, akik szerint nincs is háború + videó

Magyarország önvédelme érdekében a kormány megteszi a szükséges lépéseket.

Nagy Kadosa
Forrás: Facebook2026. 03. 04. 18:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Olajblokád, romló biztonsági környezet, zsarolások és egy idegen érdekeket kiszolgáló ellenzék – ilyen időkben nem érdemes kísérletezni” – írta közösségi oldalára feltöltött videója alá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Budapest, 2025. október 28. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a tartalékos honvédek napja és csapatünnepe alkalmából tartott ünnepi állománygyűlésen a budapesti Bálna Honvédelmi Központban 2025.október 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Forrás: MTI/Kocsis Zoltán

A tárcavezető emlékeztetett: szerdán volt kormányülés, majd ezt követte a Védelmi Tanács megbeszélése, ami azért is aktuális, mert a tegnapi nap folyamán Irán bosszúhadjáratot hirdetett

Értékeltük a közel-keleti helyzetet. Az iráni háború, sajnos, eszkalálódik. Most érkezett a hír, hogy egy Irán felől indított ballisztikus rakétát fogtak el Törökország felett. A Védelmi Tanács döntést hozott, hogy a Magyarországon esetleg fellépő szélsőséges iszlamistákkal szemben mindent elkövetünk

– emelte ki Szalay-Bobrovniczky.

A miniszter elmondta: a kritikus infrastruktúra védelme megerősítésének keretében a honvédség 75 helyen felvonult, és arról is döntés született, hogy egy tényfeltáró bizottság áll fel, amelynek az a célja, hogy megállapítsa, miért zártál el az ukránok a Barátság kőolajvezetéket. 

Ilyen vészterhes időkben Magyarországnak határozott, magabiztosan cselekedni képes kormányra van szüksége. Nem érdemes kísérletezni és olyanokra bízni a kormányrudat, akik szerint nincs is háború. A békéhez erő kell, és a biztos választás a Fidesz 

– összegezte a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Soós Lajos)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu