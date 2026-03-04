Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

kábítószer

Drogkereskedelem helyszíne volt, egy hónapra lakat került a józsefvárosi szórakozóhelyre

Egy tunéziai állampolgár árulta a kábítószert, a hatóságok elfogatóparancsot adtak ki a díler ellen.

2026. 03. 04. 19:02
Illusztráció Fotó: Hans Lucas/Leo Pierre Forrás: AFP
Kábítószer-kereskedelem miatt egy hónapra bezártak egy józsefvárosi szórakozóhelyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság közbenjárásával.

Elfogatóparancsot adtak ki a díler ellen
Illusztrácoó: AFP

A szórakozóhelyen a bűnügyi információk szerint hónapok óta kábítószer-kereskedelem zajlott – közölte a BRFK.

A nyomozás azt állapította meg, hogy a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamin tartalmú port és ecstasy tablettákat, amelyeket a szórakozóhelyen is fogyasztottak.

A VIII. kerületi rendőrkapitányság több kábítószer-fogyasztót hallgatott ki, majd február 26-án elfogatóparancsot adott ki a díler ellen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Hans Lucas/Leo Pierre)


