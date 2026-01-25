A desszert mellé drogot is lehetett rendelni egy debreceni étteremben

A rendőrség a napokban lakatot tett egy debreceni étteremre, ahol a gyanú szerint a vendégek drogot fogyasztottak, illetve kábítószer átadására is sor került – írta meg az Origo.hu. A portál szerint a nyomozók egy nyíregyházi kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során jutottak el a vendéglátóegységhez.

Fotó: Lapis Renáta

Drog az étteremben

Az étterem üzemeltetése ahhoz a 35 éves férfihoz köthető, aki korábban Nyíregyházán is működtetett egy vendéglátóhelyet. Erre szintén lakatot tett a hatóság, amely január 21-én döntött közigazgatási eljárásban a debreceni üzlet bezárásáról.

A rendőrség egy tavaly novemberi jogszabályváltozás miatt zárhatja be a drogkereskedelemben érintett szórakozóhelyeket, üzleteket, éttermeket. Erre Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint azért volt szükség, hogy az őrizetből vagy a börtönből kiszabaduló dílerek ne tudják ott folytatni, ahol abbahagyták a büntetés megkezdése előtt. Emiatt a hatóság lefoglalhat minden olyan vagyontárgyat, így ingatlant és gépjárművet is, amelyet az adott kereskedő a kábítószer terjesztésére használt.

Január elején egy kazincbarcikai kisállat-kereskedést, valamint egy dorogi éttermet zárt be a hatóság, ugyanis marihuánát, kristályt és kokaint lehetett kapni az üzletekben.

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)