Ukrajna több megyéjében is áramkimaradások vannak az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt – közölte az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata hétfőn, írja az Origo.
Áram nélkül maradtak az ukránok
Az orosz támadások következtében Ukrajna több régiójában is fennakadások alakultak ki az áramszolgáltatásban. Az energetikai szakemberek jelenleg fokozott készültségben dolgoznak azon, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák az ellátást.
A tájékoztatás szerint március 9-én a harci cselekmények és az energetikai létesítmények elleni támadások következtében Szumi, Csernyihiv és Harkiv megyék több települése ideiglenesen áram nélkül maradt.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy az energetikai vállalatok munkatársai megerősített munkarendben dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden fogyasztó számára helyreállítsák az áramszolgáltatást.
Orosz támadások az ukrán energia-infrastruktúra ellen
Ukrajna több régiójában jelenleg óránkénti, ütemezett áramkimaradások vannak érvényben minden fogyasztói kategória számára. Emellett az ipari felhasználók esetében teljesítménykorlátozásokat is bevezettek a hálózat stabilitásának megőrzése érdekében. Az aktuális korlátozási menetrendeket a regionális áramszolgáltatók hivatalos felületein teszik közzé.
A legutóbbi nagyszabású orosz támadás március 7-én érte Ukrajnát. A beszámolók szerint a támadások során vasúti alállomásokat, hidakat és energetikai létesítményeket vettek célba hét különböző régióban.
A fővárosban, Kijevben három ember megsérült, miközben 1905 lakóépület maradt fűtés nélkül a támadások következtében. Az ukrán hatóságok szerint a helyreállítási munkálatok több térségben továbbra is tartanak.
Borítókép: Egy 89 éves kijevi nyugdíjas a gáztűzhellyel fűti lakását, amelyben nincs áram és fűtés (Fotó: AFP/Roman Pilipey)
