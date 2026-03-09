Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

orosz támadásukránorosz-ukrán háborúáraminfrastruktúraenergiellátás

Áram nélkül maradtak az ukránok

Az orosz támadások következtében Ukrajna több régiójában is fennakadások alakultak ki az áramszolgáltatásban. Az energetikai szakemberek jelenleg fokozott készültségben dolgoznak azon, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák az ellátást.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 09. 13:14
Egy 89 éves kijevi nyugdíjas a gáztűzhellyel fűti lakását, amelyben nincs áram és fűtés Fotó: Roman Pilipey Forrás: AFP
Ukrajna több megyéjében is áramkimaradások vannak az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt – közölte az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata hétfőn, írja az Origo.

orosz támadás
11 Celsius-fokot mutat a hőmérő egy 91 éves kijevi nyugdíjas lakásában, ahol az idő nagy részében nincs áram és fűtés (Fotó: AFP/Roman Pilipey)

A tájékoztatás szerint március 9-én a harci cselekmények és az energetikai létesítmények elleni támadások következtében Szumi, Csernyihiv és Harkiv megyék több települése ideiglenesen áram nélkül maradt.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az energetikai vállalatok munkatársai megerősített munkarendben dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden fogyasztó számára helyreállítsák az áramszolgáltatást.

Orosz támadások az ukrán energia-infrastruktúra ellen

Ukrajna több régiójában jelenleg óránkénti, ütemezett áramkimaradások vannak érvényben minden fogyasztói kategória számára. Emellett az ipari felhasználók esetében teljesítménykorlátozásokat is bevezettek a hálózat stabilitásának megőrzése érdekében. Az aktuális korlátozási menetrendeket a regionális áramszolgáltatók hivatalos felületein teszik közzé.

A legutóbbi nagyszabású orosz támadás március 7-én érte Ukrajnát. A beszámolók szerint a támadások során vasúti alállomásokat, hidakat és energetikai létesítményeket vettek célba hét különböző régióban.

A fővárosban, Kijevben három ember megsérült, miközben 1905 lakóépület maradt fűtés nélkül a támadások következtében. Az ukrán hatóságok szerint a helyreállítási munkálatok több térségben továbbra is tartanak.

Borítókép: Egy 89 éves kijevi nyugdíjas a gáztűzhellyel fűti lakását, amelyben nincs áram és fűtés (Fotó: AFP/Roman Pilipey)


 


 

 



 



 


 

