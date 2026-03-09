Von der Leyen szavai sokkolták az uniós nagyköveteket

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az Európai Uniónak át kell alakítania azt a döntéshozatali folyamatot, ahogy a globális eseményekre reagál, és utalt rá, hogy szükség lehet a külpolitikai döntésekben az egyhangúság eltörlésére – számolt be róla a Politico.
Az Európai Unió döntéshozatali rendszerének átalakítását sürgette brüsszeli beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen felvetette, hogy a külpolitikai kérdésekben alkalmazott egyhangúsági szabály akadályozhatja a hatékony fellépést. Példaként az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt említette.
Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy Ukrajnának most mindenekelőtt folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége. A nekik szánt hitel kapcsán elmondta:
Biztosíthatom önöket, hogy teljesíteni fogjuk a vállalásainkat.
Hozzátette: az Európai Unió számára elsőrendű fontosságú, hogy rendelkezésre bocsássa a kilencvenmilliárd eurós hitelt. A bizottság elnöke amellett érvelt, hogy az EU szakítson jelenlegi külpolitikai irányvonalával, az ugyanis mind a 27 tagállam egyhangú támogatását igényli. Ez a követelmény lehetővé tette, hogy egyes országok blokkolják az uniós döntéseket, például Magyarország, amely késlelteti az Ukrajnának szánt hitel jóváhagyását. Von der Leyen feltette a kérdést, hogy a blokk külpolitikájában és döntéshozatalában alkalmazott, konszenzusra és kompromisszumra épülő rendszer segítség vagy inkább akadály-e.
Sürgősen el kell gondolkodnunk azon, hogy a doktrínánk, intézményeink és döntéshozatali rendszerünk – amit mind egy háború utáni, stabil és multilaterális világban terveztek – lépést tartanak-e a körülöttünk zajló változások sebességével, mind felépítésükben, mind működésükben
– mondta Von der Leyen a nagyköveteknek.
Az Ukrajnának ígért kilencvenmilliárd eurós hitelre utalva hozzátette:
Mindannyian látták, milyen nehézségekkel szembesültünk, amikor ezt át akartuk vinni a döntéshozatalon, még azután is, hogy mind a 27 uniós vezető megállapodott róla. Ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, amelyet korábban felvetettem: vajon a rendszerünk képes-e még mindig hatékonyan működni.
A részletek ismertetése nélkül Von der Leyen ismét hangsúlyozta, hogy az EU végül eljuttatja a hitelt Kijevnek, mert a hitelességünk – és ami még fontosabb, a biztonságunk – forog kockán.
A radikális változások idején – mint amilyenben most élünk –, két lehetőségünk van: ragaszkodunk ahhoz, ami egykor erőssé tett bennünket, és védelmezzük azokat a szokásokat és bizonyosságokat, amelyeken a történelem már túllépett, vagy választhatunk Európa számára egy másik sorsot
– mondta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, dróntámadással és megszállással fenyegette meg Magyarországot egy volt ukrán katona.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
