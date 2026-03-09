Von der Leyen szavai sokkolták az uniós nagyköveteket

Az Ukrajnának ígért kilencvenmilliárd eurós hitelre utalva hozzátette:

Mindannyian látták, milyen nehézségekkel szembesültünk, amikor ezt át akartuk vinni a döntéshozatalon, még azután is, hogy mind a 27 uniós vezető megállapodott róla. Ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, amelyet korábban felvetettem: vajon a rendszerünk képes-e még mindig hatékonyan működni.

A részletek ismertetése nélkül Von der Leyen ismét hangsúlyozta, hogy az EU végül eljuttatja a hitelt Kijevnek, mert a hitelességünk – és ami még fontosabb, a biztonságunk – forog kockán.

A radikális változások idején – mint amilyenben most élünk –, két lehetőségünk van: ragaszkodunk ahhoz, ami egykor erőssé tett bennünket, és védelmezzük azokat a szokásokat és bizonyosságokat, amelyeken a történelem már túllépett, vagy választhatunk Európa számára egy másik sorsot

– mondta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, dróntámadással és megszállással fenyegette meg Magyarországot egy volt ukrán katona.