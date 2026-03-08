UkrajnaAzovfenyegetés

Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona + videó

Egy volt ukrán katona, Ihor Zalizniak közösségi oldalán tett közzé egy radikális, Magyarországgal szembeni akciótervet. A korábban az Azov Brigádban szolgáló férfi diplomáciai szakítást, a kijevi magyar nagykövetség elfoglalását, valamint drónegységek telepítését javasolta a magyar határ közelében. Egy kiszivárgott hangfelvételen pedig Magyarország megszállására szólított fel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 15:37
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ihor Zalizniak radikális tervet osztott meg, amely négy pontban taglalja, mihez kellene kezdeni Magyarországgal. A volt ukrán katona, aki az Azov Brigádban is szolgált, a kijevi nagykövetség megtámadásáról és az ország lerohanásáról beszél – írja az Origo.

Zelenszkij fenyegetése után felbátorodtak a radikálisok, most egy volt ukrán katona fenyegette meg hazánkat
Zelenszkij fenyegetése után felbátorodtak a radikálisok, most egy volt ukrán katona fenyegette meg hazánkat 
Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

Szerinte Kijevnek első körben meg kell szakítani minden diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal és „ki kell menekítenie” az ukrán diplomatáit Budapestről. Ezután a következő logikus lépés Zalizniak szerint az, hogy elfoglalják a kijevi magyar nagykövetséget és letartóztatják az ott dolgozókat. Ez azonban még közel sem minden. 

Zalizniak szerint ultimátumot kellene intézni Magyarországhoz a letartóztatott ukránok, valamint a lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatására. Ezzel párhuzamosan tíz drónegységet is telepíteni kellene az ukrán–magyar határ közelébe, amelyek képesek lennének csapást mérni Budapestre.

Kiszivárgott egy hangfelvétel is, amelyen egyértelműen arról beszélt, hogy hazánkat le kell rohanni. A volt katona kijelentette, hogy Ukrajnának be kell vonulnia Magyarország területére és másodrangú állampolgárokká kell tennie a magyarokat.

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák

– fogalmazott.

Az elmúlt időszakban számos fenyegető kijelentés hangzott el Magyarország irányába Ukrajna részéről. 

Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. 

Mint mondta, abban az esetben, ha a kormányfő nem áll el a tervezett 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön vétójától az Európai Unióban, akkor megadja a címét az fegyveres erőknek.

Emellett több politikai elemző és influenszer az ország elleni katonai fellépésről beszélt.

Egy ismert ukrán influenszer, Vologyimir Petrov nyíltan beszélt egy Magyarország elleni háborúról. A kommentátor, aki egyébként közel áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, közölte, hogy teljes szívvel támogatná Zelenszkijt, ha lerohanná az országot. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



