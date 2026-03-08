Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona + videó

Ihor Zalizniak radikális tervet osztott meg, amely négy pontban taglalja, mihez kellene kezdeni Magyarországgal. A volt ukrán katona, aki az Azov Brigádban is szolgált, a kijevi nagykövetség megtámadásáról és az ország lerohanásáról beszél – írja az Origo.

Zelenszkij fenyegetése után felbátorodtak a radikálisok, most egy volt ukrán katona fenyegette meg hazánkat

Szerinte Kijevnek első körben meg kell szakítani minden diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal és „ki kell menekítenie” az ukrán diplomatáit Budapestről. Ezután a következő logikus lépés Zalizniak szerint az, hogy elfoglalják a kijevi magyar nagykövetséget és letartóztatják az ott dolgozókat. Ez azonban még közel sem minden.

Zalizniak szerint ultimátumot kellene intézni Magyarországhoz a letartóztatott ukránok, valamint a lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatására. Ezzel párhuzamosan tíz drónegységet is telepíteni kellene az ukrán–magyar határ közelébe, amelyek képesek lennének csapást mérni Budapestre.

Kiszivárgott egy hangfelvétel is, amelyen egyértelműen arról beszélt, hogy hazánkat le kell rohanni. A volt katona kijelentette, hogy Ukrajnának be kell vonulnia Magyarország területére és másodrangú állampolgárokká kell tennie a magyarokat.