Sztrájkhullám béníthatja meg Olaszország közlekedését

Az olasz sajtó igen kifejezően „fekete márciusnak” nevezi az elkövetkező napokat, mivel a szakszervezetek több munkabeszüntetéssel járó megmozdulást is kilátásba helyeztek. Március 9-én általános sztrájkot tartanak az oktatási és kutató intézmények, valamint a közigazgatásban. Ők elsősorban a munkahelyi biztonság javítását és a nemek közti bérek kiegyenlítését követelik. A nemzetközi nőnaphoz kapcsolódva a szakszervezet szóvivője kifejtette, hogy a kezdeményezés célja a nők jogainak megerősítése. Olaszországban ugyanis több szempontból is hátrányos helyzetben vannak a nők.

A sztrájk célja a nők jogainak megerősítése: ők 6-8 ezer euróval kevesebbet keresnek, mint férfi kollégáik (Fotó: AFP)

Évente átlagosan 6-8 ezer euróval kevesebbet keresnek, mint ugyanazt a munkát végző férfi kollégáik. Komoly problémát jelent az is, hogy számos szektorban, a nők nagy részét arra kényszerítik, hogy részmunkaidőben dolgozzon, így alacsonyabb fizetésben részesül és bizonytalanabbak megélhetési lehetőségei. A családi feladatok, a gyermeknevelés, az idősek ápolása is túlnyomó részben a nőkre hárul, ami hátráltatja őket karrierjük építésében.

Azt is nehezményezik, hogy a munkahelyeken patriarchális, azaz férfiközpontú kultúra uralkodik.

Az iskolai alkalmazottak hétfői munkabeszüntetése miatt számos olasz iskolában nem volt tanítás, a hivatalokban és a kórházakban pedig lassabb volt az ügyintézés.