Sztrájkhullám béníthatja meg Olaszország közlekedését

Sorozatos sztrájkokat jelentettek be a szakszervezetek Olaszországban. Hétfőn az oktatási intézményekben, a közigazgatásban sztrájkoltak, de a hét második felében a közlekedésben is lesznek fennakadások a munkabeszüntetések miatt. Elsősorban biztonságosabb munkakörnyezetet és a nők bérének felzárkóztatását követelik.

Jánosi Dalma
2026. 03. 09. 19:39
Március 18-án várhatóan a légi közlekedés bénul majd meg Forrás: AFP
Az olasz sajtó igen kifejezően „fekete márciusnak” nevezi az elkövetkező napokat, mivel a szakszervezetek több munkabeszüntetéssel járó megmozdulást is kilátásba helyeztek. Március 9-én általános sztrájkot tartanak az oktatási és kutató intézmények, valamint a közigazgatásban. Ők elsősorban a munkahelyi biztonság javítását és a nemek közti bérek kiegyenlítését követelik. A nemzetközi nőnaphoz kapcsolódva a szakszervezet szóvivője kifejtette, hogy a kezdeményezés célja a nők jogainak megerősítése. Olaszországban ugyanis több szempontból is hátrányos helyzetben vannak a nők. 

A sztrájk célja a nők jogainak megerősítése: ők 6-8 ezer euróval kevesebbet keresnek, mint férfi kollégáik
A sztrájk célja a nők jogainak megerősítése: ők 6-8 ezer euróval kevesebbet keresnek, mint férfi kollégáik (Fotó: AFP)

Évente átlagosan 6-8 ezer euróval kevesebbet keresnek, mint ugyanazt a munkát végző férfi kollégáik. Komoly problémát jelent az is, hogy számos szektorban, a nők nagy részét arra kényszerítik, hogy részmunkaidőben dolgozzon, így alacsonyabb fizetésben részesül és bizonytalanabbak megélhetési lehetőségei. A családi feladatok, a gyermeknevelés, az idősek ápolása is túlnyomó részben a nőkre hárul, ami hátráltatja őket karrierjük építésében. 

Azt is nehezményezik, hogy a munkahelyeken patriarchális, azaz férfiközpontú kultúra uralkodik. 

Az iskolai alkalmazottak hétfői munkabeszüntetése miatt számos olasz iskolában nem volt tanítás, a hivatalokban és a kórházakban pedig lassabb volt az ügyintézés.

A közlekedési fennakadásokat okozó munkabeszüntetések a hét közepén, március 11-én kezdődnek – írja a Qualitytravel olasz portál. Ehhez a vasúti társaságok és távolsági buszokat működtető vállalatok is csatlakoznak. Március 18-án várhatóan a légi közlekedés bénul majd meg. Bejelentették, hogy az ITA Airways és az EasyJet személyzete négyórás munkabeszüntetést tart. Ugyanakkor Milánó két nagy repülőterén, a Linate és Malpensa reptereken a földi kiszolgálók tartanak 24 órás sztrájkot. 

Ezen a napon az utasoknak komoly torlódásokra és poggyászkezelési nehézségekre is érdemes felkészülniük.

Az olasz közlekedési vállalatok azt javasolják az utasoknak, hogy még indulás előtt győződjenek meg a járatok megbízható indulásáról.

Az üzemanyagárak körüli spekulációtól tartanak Olaszországban

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán között kirobbant feszültségek drasztikus hatással vannak az üzemanyagárakra. A Giorgia Meloni vezette kormány attól tart, hogy ahogyan az orosz–ukrán válság idején, most is piaci spekuláció indul el az üzemanyagárakban. Korábban beszámoltunk arról is, hogy az olasz hatóságok háromlépcsős intézkedéssel tesznek kísérletet az árak visszaszorítására, egy esetleges inflációs hullám megelőzésére.

 

Borítókép: Utasok várakoznak a repülőtéren Milánóban, illusztráció (Fotó: AFP)

