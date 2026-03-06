Az olasz sajtó felháborodással számolt be arról, hogy a Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort

A lap beszámol arról, hogy Zelenszkij a diplomáciai szabályokat túllépő kijelentéseket tett a magyar kormányfőre. A cikk szerint az ukrán elnök megfélemlítő hangnemet ütött meg Magyarországgal szemben, amiért az továbbra is blokkolja vagy akadályozza az Ukrajnának szánt uniós katonai segélyeket és a fegyverszállításokat.

Az írás kiemeli,

Zelenszkij kijelentése azért is nagyon súlyos, mert az Európai Unió tagállamának vezetőjével szemben hangzott el. A cikk szerint kétségtelen, hogy életveszélyes fenyegetésről van szó, a katonaság megemlítése ugyanis lőfegyverek bevetését feltételezi.

A cikk szerzője felteszi a kérdést: Ki tudja, mi lehet az ukrán elnök terve: a magyar miniszterelnök kivégzése, vagy drónokkal való megtámadása, netán az orosz ellenálláshoz hasonlóan merénylet elkövetése?

Az írás idézi a magyar kormányzati reakciókat is Kovács Zoltán államtitkár szavait, miszerint az ukrán vezetés minden határt átlépett, hangsúlyozva, hogy a fenyegetőzés nem az európai diplomácia eszköze. A lap később felháborodással számol be arról is, hogy az EU-s vezetők nem nyilvánítottak szolidaritást a magyar kormányfőnek. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét idézik, aki szerint a helyzet súlyos, de nem komoly.