A La Verità olasz napilap felháborodással számol be a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közötti éles diplomáciai konfliktusról. Ezt bizonyítja a címválasztás is, miszerint Zelenszkij félrebeszél és Orbánt fenyegeti. Azzal támadja, hogy lakcímét átadja a katonaságnak.
Az olasz sajtó felháborodással számolt be arról, hogy a Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Mélypontra értek az ukrán–magyar diplomáciai kapcsolatok – értékelik az olasz lapok a Budapest és Kijev közt kialakult fesztült helyzetet. Az olasz sajtó beszámolói szerint az utóbbi napokban jelentősen kiéleződött a feszültség Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke között. A sajtóbeszámolókban az ukrán fél kijelentését fenyegetésként értelmezik.
A lap beszámol arról, hogy Zelenszkij a diplomáciai szabályokat túllépő kijelentéseket tett a magyar kormányfőre. A cikk szerint az ukrán elnök megfélemlítő hangnemet ütött meg Magyarországgal szemben, amiért az továbbra is blokkolja vagy akadályozza az Ukrajnának szánt uniós katonai segélyeket és a fegyverszállításokat.
Az írás kiemeli,
Zelenszkij kijelentése azért is nagyon súlyos, mert az Európai Unió tagállamának vezetőjével szemben hangzott el. A cikk szerint kétségtelen, hogy életveszélyes fenyegetésről van szó, a katonaság megemlítése ugyanis lőfegyverek bevetését feltételezi.
A cikk szerzője felteszi a kérdést: Ki tudja, mi lehet az ukrán elnök terve: a magyar miniszterelnök kivégzése, vagy drónokkal való megtámadása, netán az orosz ellenálláshoz hasonlóan merénylet elkövetése?
Az írás idézi a magyar kormányzati reakciókat is Kovács Zoltán államtitkár szavait, miszerint az ukrán vezetés minden határt átlépett, hangsúlyozva, hogy a fenyegetőzés nem az európai diplomácia eszköze. A lap később felháborodással számol be arról is, hogy az EU-s vezetők nem nyilvánítottak szolidaritást a magyar kormányfőnek. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét idézik, aki szerint a helyzet súlyos, de nem komoly.
A RaiNews hírportál magyar–ukrán kapcsolatok kiéleződéséről és Orbán Viktor miniszterelnök kijelentéseiről szól. A cikk szerint a magyar kormányfő bejelentette, hogy Magyarország leállíthatja a további támogatásokat Ukrajna felé. Az írás beszámol arról is, hogy halálos fenyegetés érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről. Idézi a magyar kormány reakcióját is.
A magyar fél elfogadhatatlannak és minden határon túlmenőnek nevezte az ukrán elnök szavait, amelyekben a magyar miniszterelnököt fenyegette a támogatások elmaradása miatt.
Olasz sajtóelemzések szerint a Budapest és Kijev közti diplomáciai konfliktusok kiéleződése még veszélyesebb szintre emelte a feszültséget Magyarország, mint NATO-tagállam és a háborúban álló Ukrajna között. Az olasz lapok hangsúlyozzák, hogy Magyarország továbbra is a békét és a fegyverszállítások elutasítását szorgalmazza. Kijev a források elapadásától tart, ezért intő jeleket küldött a magyar miniszterelnöknek, ez azonban tovább rontja a két ország közötti viszonyt.
A RaiNews hírügynökség arról is beszámolt, hogy a két ország közti feszültség tovább fokozódik. Az ukrán külügyminisztérium azt tanácsolja állampolgárainak, hogy kerüljék Magyarországot, miután Budapesten pénzmosás vádjával hét ukrán „banki alkalmazottat” letartóztattak.
Kijev szerint a magyar hatóságok önkényes fellépése miatt nem garantálható az ukránok biztonsága.
A külügyi bejelentés a két ország közötti diplomáciai feszültség újabb eszkalációját jelzi.
Az Euronews cikke is foglalkozott a Magyarország és Ukrajna közötti rendkívül feszült diplomáciai és gazdasági konfliktussal. Beszámolnak arról, hogy a magyar miniszterelnököt nem ijesztette meg Zelenszkij fenyegetése, de nem is vette jó néven. Főbenjáró bűnnek nevezte az ukrán elnök kijelentését és kifejezte aggodalmait az ukrán gázvezetékek esetleges szabotázsával kapcsolatban.
Az Ansa hírügynökség arra is kitér, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Orbán Viktorral. Figyelmeztetett, hogy ha az ukrán elnök folytatja a fenyegetőzést, akkor nem kizárt, hogy más EU-tagállamok is blokkolni fogják az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt. Fico arra kérte az EU-s vezetőket, hogy határolódjanak el Zelenszkij megfélemlítő, zsaroló kijelentéseitől.
Egyes olasz politikusok, például Simone Pillon, a Liga volt szenátora, a közösségi médiában szolidaritását fejezte ki a magyar miniszterelnöknek a fenyegetések kapcsán.
Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
