„Százhúszezer toborzót küldünk Magyarországra, becsomagolják a férfiakat, és ezzel vége!” – újabb ukrán fenyegetés érkezett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, azonban nem kellett sokat várni az újabb felvonásra. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt arról, hogy hogyan küldenének 120 ezer toborzótisztet hazánkba, akik aztán „becsomagolnák” a magyar férfiakat – írja az Ellenpont.

Az ukrán elnök szavai után felbátorodott egy politikai elemző is, aki katonák küldésével fenyegeti hazánkat. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

A cikkben idézik Alekszej Zsulavszkij politikai elemzőt, aki arról beszélt, hogy hiába követeli Orbán Viktor a barátság kőolajvezeték újraindítását, ez nem fog megtörténni. Ehelyett inkább Zsulavszkij szerint az ukrán toborzóirodák (TCK) embereit kéne Magyarországra küldeni, akik aztán egy lövés nélkül csak „becsomagolnák” a magyar férfiakat.

Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

– jelentette ki az elemző.