Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort – a nemzetközi sajtó is ettől hangos

Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki, számos külföldi lap is beszámolt az ügyről.

A Politico arról írt, hogy éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között a megrongálódott kőolajvezeték és az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt. A portál szerint a magyar kormány a vezeték leállása miatt blokkolja a mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsönt, míg Kijev szerint a szállítások egy orosz támadás miatt álltak le.

A Reuters hírügynökség tudósítása szerint Zelenszkij szarkasztikusan jegyezte meg, hogy reméli: „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem fogja tovább akadályozni a támogatást, ellenkező esetben akár az ukrán fegyveres erőknek is megadhatják az illető elérhetőségét.

Az amerikai The Washington Post az Associated Press tudósítására hivatkozva arról számolt be, hogy a konfliktus középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül korábban orosz nyersolaj érkezett Közép-Európába. A lap felidézte: Magyarország a szállítások leállása miatt blokkolta az Ukrajnának szánt uniós hitelt.

A beszámolók arra is kitértek, hogy Zelenszkij nem támogatja a vezeték helyreállítását. Az Euronews és a The Washington Post szerint az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: személy szerint nem állítaná helyre a vezetéket, mert az orosz kőolaj szállítását szolgálja, noha technikailag akár egy-másfél hónapon belül ismét működőképessé válhatna.

A német Die Welt szintén beszámolt a kijelentésről, kiemelve, hogy az Magyarországon azonnali reakciókat váltott ki.