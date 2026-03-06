ZelenszkijOrbán Viktorvilágsajtófenyegetés

Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort – a nemzetközi sajtó is ettől hangos

Széles nemzetközi visszhangot váltott ki Volodimir Zelenszkij fenyegetése. Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Ezt több külföldi lap is ismertette, és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szóló fenyegetésként értelmezték.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 10:11
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök
Amint arról korábban beszámoltunk, az ukrán elnök életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI)
Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki, számos külföldi lap is beszámolt az ügyről. 

A Politico arról írt, hogy éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között a megrongálódott kőolajvezeték és az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt. A portál szerint a magyar kormány a vezeték leállása miatt blokkolja a mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsönt, míg Kijev szerint a szállítások egy orosz támadás miatt álltak le.

A Reuters hírügynökség tudósítása szerint Zelenszkij szarkasztikusan jegyezte meg, hogy reméli: „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem fogja tovább akadályozni a támogatást, ellenkező esetben akár az ukrán fegyveres erőknek is megadhatják az illető elérhetőségét.

Az amerikai The Washington Post az Associated Press tudósítására hivatkozva arról számolt be, hogy a konfliktus középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül korábban orosz nyersolaj érkezett Közép-Európába. A lap felidézte: Magyarország a szállítások leállása miatt blokkolta az Ukrajnának szánt uniós hitelt.

A beszámolók arra is kitértek, hogy Zelenszkij nem támogatja a vezeték helyreállítását. Az Euronews és a The Washington Post szerint az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: személy szerint nem állítaná helyre a vezetéket, mert az orosz kőolaj szállítását szolgálja, noha technikailag akár egy-másfél hónapon belül ismét működőképessé válhatna.

A német Die Welt szintén beszámolt a kijelentésről, kiemelve, hogy az Magyarországon azonnali reakciókat váltott ki. 

A magyar kormány elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök szavait.

Az ukrán sajtó is foglalkozott az üggyel. A Kyiv Independent szerint Zelenszkij ugyan nem nevezte meg az érintettet, fenyegetése azonban arra az uniós vezetőre utalhatott, aki blokkolja a támogatást. A Ukrainszka Pravda arról írt, hogy Budapest nyílt fenyegetésként értékelte a kijelentést.

A régió médiájában is visszhangot váltott ki a vita. A szlovák SME felidézte, hogy 

Robert Fico szlovák miniszterelnök durva zsarolásnak nevezte Zelenszkij szavait. A cseh iDNES.cz pedig arról írt, hogy a kijelentés újabb feszültséget okozott a magyar–ukrán kapcsolatokban.

Az osztrák Exxpress és a svájci Swissinfo szintén beszámolt az esetről, kiemelve, hogy a magyar kormány határozottan elutasította az ukrán elnök fenyegetését. 

A beszámolók kitértek a magyar reakciókra is. Az Ukrainszka Pravda és a Die Welt is idézte Kovács Zoltán kormányszóvivőt, aki szerint Zelenszkij szavai „messze túlmutatnak minden elfogadható határon”, és úgy fogalmazott: amikor valaki azzal fenyeget, hogy egy ember címét az ukrán katonáknak adja át, az „nem diplomácia, hanem nyílt fenyegetés”.

 – nyilatkozta Alekszej Csepa, az orosz Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke a TASZSZ-nak.

Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor

