Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

Szijjártó Péter

Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését – jelentette ki Szijjártó Péter.

2025. 08. 24. 18:22
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter reagált Zelenszkij fenyegetésére
Szijjártó Péter reagált Zelenszkij fenyegetésére. Fotó: NurPhoto via AFP

Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők

– tette hozzá.
A külügyminiszter leszögezte, hogy szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen. 

Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését, és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával

– zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.

Mint arról beszámoltunk, az Ukrajna nemzeti ünnepe alkalmából tartott beszéde után újságíróknak válaszolva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megzsarolta Magyarországot, hogy amennyiben a magyar kormány nem változtat az Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos álláspontján, az ukránok továbbra is támadni fogják a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

