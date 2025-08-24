Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter reagált Zelenszkij fenyegetésére. Fotó: NurPhoto via AFP

Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők

– tette hozzá.

A külügyminiszter leszögezte, hogy szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen.

Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését, és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával

– zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.

Mint arról beszámoltunk, az Ukrajna nemzeti ünnepe alkalmából tartott beszéde után újságíróknak válaszolva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megzsarolta Magyarországot, hogy amennyiben a magyar kormány nem változtat az Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos álláspontján, az ukránok továbbra is támadni fogják a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)