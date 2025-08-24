Zelenszkij hazánk szuverenitását támadja: a „barátság” Magyarország álláspontjától függ

Zelenszkij a válaszát jól láthatóan, kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

Magyarán: a Barátság kőolajvezetéket csak akkor nem fogja Ukrajna tovább lőni, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba.

Zelenszkij mostani kijelentése nyílt beismerése annak, hogy Ukrajna már nyíltan támadja Magyarország szuverenitását.

Mint ismeretes az elmúlt időszakban Kijev háromszor is megtámadta az olajvezetéket, amivel Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is veszélyeztette. Az Európai Bizottság pedig nyíltan Ukrajna oldalára állt az ügyben, míg Donald Trump amerikai elnök Magyarországéra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)