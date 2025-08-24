Zelenszkij hazánk szuverenitását támadja: a „barátság” Magyarország álláspontjától függ

Mosolyogva, humorista múltját meg nem tagadva, államfői szerepéből kissé kilépve zsarolta meg burkoltan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazánkat a Barátság kőolajvezeték további sorsával kapcsolatban.
Az ukrán elnököt azután kérdezte a sajtó, miután véget ért az ukrán függetlenség napi hivatalos állami ünnepség, a kijevi Szófia-székesegyház előtt. A Strana hírportál tudósítása szerint Zelenszkijtől azt kérdezték az újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket. Magyarán képes-e Kijev ezzel a módszerrel zsarolni Magyarországot.