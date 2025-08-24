Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

Zelenszkij hazánk szuverenitását támadja: a „barátság” Magyarország álláspontjától függ

Az ukrán államfő burkoltan megzsarolta Magyarországot, arra célozva, hogy csak akkor nem fogják támadni a Barátság kőolajvezetéket, ha hazánk álláspontja megváltozik Ukrajna EU-csatlakozásáról. Volodimir Zelenszkij fenyegetőzik, és hazánk szuverenitását támadja.

2025. 08. 24. 16:25
Volodimir Zelenszkij Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
Mosolyogva, humorista múltját meg nem tagadva, államfői szerepéből kissé kilépve zsarolta meg burkoltan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazánkat a Barátság kőolajvezeték további sorsával kapcsolatban. 

Zelenszkij a Barátság kőolajvezetékkel zsarolja Magyarországot
Zelenszkij a Barátság kőolajvezetékkel zsarolja Magyarországot. Fotó: AFP

Az ukrán elnököt azután kérdezte a sajtó, miután véget ért az ukrán függetlenség napi hivatalos állami ünnepség, a kijevi Szófia-székesegyház előtt. A Strana hírportál tudósítása szerint Zelenszkijtől azt kérdezték az újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket. Magyarán képes-e Kijev ezzel a módszerrel zsarolni Magyarországot. 

Zelenszkij a válaszát jól láthatóan, kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

Magyarán: a Barátság kőolajvezetéket csak akkor nem fogja Ukrajna tovább lőni, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba. 

Zelenszkij mostani kijelentése nyílt beismerése annak, hogy Ukrajna már nyíltan támadja Magyarország szuverenitását. 

Mint ismeretes az elmúlt időszakban Kijev háromszor is megtámadta az olajvezetéket, amivel Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is veszélyeztette. Az Európai Bizottság pedig nyíltan Ukrajna oldalára állt az ügyben, míg Donald Trump amerikai elnök Magyarországéra.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

