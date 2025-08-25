Menczer Tamás: Az ukrán külügyminiszter hazug módon válaszolt

Menczer Tamás Facebook-oldalán reagált arra, ahogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nekiesett Szijjártó Péternek.

Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI / Bruzák Noémi)

Mint megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.

Így fogalmazott: „Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon és hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a ti kezetekben van. Diverzifikáljatok és váljatok függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.”

Menczer Tamás erre azt írta, hogy