Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Menczer TamásukránválaszSzijjártó Péter

Menczer Tamás: Az ukrán külügyminiszter hazug módon válaszolt

Menczer Tamás szerint az ukrán külügyminiszter hazug módon reagált Szijjártó Péter szavaira, miközben Kijev folyamatosan Magyarország energiabiztonságát támadja. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: hazánk nem engedi, hogy belerángassák egy olyan háborúba, amihez semmi közünk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 11:08
Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Terstyánszky utca - Mátyás király utca - Vasút utca csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán Solymáron Fotó: MTI / Illyés Tibor
Menczer Tamás Facebook-oldalán reagált arra, ahogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nekiesett Szijjártó Péternek. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI / Bruzák Noémi)

Mint megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en. 

Így fogalmazott: „Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon és hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a ti kezetekben van. Diverzifikáljatok és váljatok függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.”

Menczer Tamás erre azt írta, hogy 

az ukrán külügyminiszter nem »magyar módra« válaszolt Szijjártó Péternek. Az ukrán külügyminiszter hazug módra válaszolt. Hogy ez ukrán módnak nevezhető-e, azt az olvasó döntésére bízom.

Majd folytatta:

  1. Szibiha szerint nekünk, magyaroknak nincs közünk ahhoz, amit Zelenszkij mond. Ne üssük bele az orrunkat. De van. Ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti – és ezt tette –, akkor nagyon is sok közünk van hozzá.
  2.  Szibiha szerint az energiabiztonságunk a mi kezünkben van.

Nos, a helyzet az, hogy rá kell nézni a térképre. Magyarországnak nincs tengerpartja, „landlocked country” vagyunk, mi onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték, leánykori nevén cső. A vezetéknek van eleje és vége, ilyen a vezetékek természete. A vezeték eleje Oroszországban van, orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.

3. Szibiha azt javasolja, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat. 

Micsoda ötlet, köszönjük. Bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy megtettük. Például ezért tudunk földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz földgáz szállítását leállították.

4. Tanulság: az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs. Tanulság 2: az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek. Zelenszkij és csapata egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén, tudjuk jól, ezzel van tele az ukrán sajtó.

A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja. És azt is, hogy Brüsszel őket támogatja. Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni” – zárta.

Borítókép: Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Terstyánszky utca–Mátyás király utca–Vasút utca csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán Solymáron (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

