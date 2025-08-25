Menczer Tamás: Az ukrán külügyminiszter hazug módon válaszolt

Menczer Tamás Facebook-oldalán reagált arra, ahogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nekiesett Szijjártó Péternek.
Mint megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.
Így fogalmazott: „Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon és hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a ti kezetekben van. Diverzifikáljatok és váljatok függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.”
Menczer Tamás erre azt írta, hogy
az ukrán külügyminiszter nem »magyar módra« válaszolt Szijjártó Péternek. Az ukrán külügyminiszter hazug módra válaszolt. Hogy ez ukrán módnak nevezhető-e, azt az olvasó döntésére bízom.