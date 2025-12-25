Tragikus karácsony: elhunyt személyt találtak a tűzoltók egy hajósi lakásban

Karácsony délutánján riasztották a tűzoltókat Hajósra, a Tompa utcába, ahol egy lakás ajtajának kinyitásához kértek segítséget – írta a Baon.

A helyszínre érkező mentők az ingatlanban egy elhunyt személyt találtak.

A beavatkozásban a hajósi önkéntes tűzoltók és a kalocsai hivatásos tűzoltók vettek részt, a mentők és a rendőrség közreműködésével. Az esetről a Hajós Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete számolt be közösségi oldalán.