Ursula-szankciók: nincs pénz fűteni a leghíresebb francia állami színházban

Az egyetlen saját társulattal rendelkező, francia állami színház, a magyar Nemzeti Színháznak megfelelő Comédie-Francaise történelmi épületét felújítják, ezért a társulat különböző helyeken játszik. Két hónapig például az Odéonban – indítja legfrissebb elemzését a szankciók hatásáról az Ellenpont.

A szankciók miatt a legszebb francia színházban már nem is fűtenek (Fotó: AFP)

A Comédie híres Richelieu-termének bezárása idején most egészen biztosan az Odéon a legszebb, leghíresebb működő színházépület Franciaországban

– mutat rá a cikk.

250 éve alatt a legnagyobb francia előadások egy része itt született, sokáig éppen a Comédie-Francaise fennhatósága alá tartozott, majd Giorgio Strehler úgynevezett Európa Színházat kreált belőle 1990-ben. Ha csak az azóta eltelt időszakot nézzük, például itt rendezte meg Robert Wilson többek között Heiner Müller zseniális, kétszereplős Veszedelmes viszonyok variációját Isabelle Huppert-rel (amit később az Alföldi-féle Nemzeti oly ügyetlenül próbált másolgatni), itt lépett hosszú idő után színpadra Daniel Auteuil, itt rendezett Patrice Chéreau és Luc Bondy, itt játszott, játszik szinte minden második évben az előbb említett Isabelle Huppert (Ivo Van Hove gyönyörű és tiszta Üvegfigurák-előadásában vagy Warlikowski igazi, lengyel A vágy villamosában, de Csehov- vagy Racine-szerepei is felejthetetlenek) – sorolja az épülethez kötődő színháztörténeti jelentőségű előadásokat véleménycikkében az Ellenpont.

És otthona volt Valere Novarinának is. A néhány hónapja meghalt, zseniális francia író-rendező azért is érdekes, mert az ő előadásával szerepelt Vidnyánszky Attila igazgatása alatt közel 15 éve a debreceni színház egy teljes héten át, óriási sikerrel az Odéonban. (Novarina mintegy posztumusz előadása egyébként az áprilisi MITEM-re jön a Nemzeti Színházba)

– teszik hozzá.

„És maga a történelem. Például 1968. A szélsőbalos, anarchista diáklázadás kis túlzással az Odéonban kezdődött. Ezt foglalták el a diákok. Egyrészt azért, mert közel van a Sorbonne-hoz, másrészt mert a polgári normalitás jelképe volt. Jean-Louis Barrault volt az igazgató, és a nagy színész-rendező, talán valamiféle szánalmas nosztalgiától vezetve, az őt gyalázó félcsőcselék mellé állt. Hiába utasította a kultuszminiszter, hogy kapcsolja ki az áramot a színházban, és akkor nyilván az ostromlók kivonulnak, erre nem volt hajlandó. Néhány nap múlva Barrault-t ezért leváltották. Miután véget ért a gazdag gyerekek lázadása, az Odéont hónapokig nem tudták megnyitni, olyan pusztítást végeztek a „forradalmárok” a történelmi színházépületben. És olyan mocskot hagytak hátra. Milyen ismerős…” – emlékeztetnek.