Ezres tömeg tüntetett a nagyváradi főapát kilakoltatása ellen a román nagykövetség előtt

Közel ezer fős részvéttellel zajlott le június 4-én csütörtökön a budapesti román nagykövetség előtt az a szolidaritási tüntetés, amellyel a román végrehajtás által kilakoltatott nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm mellett kívántak kiállni a jelenlevők. A rendezvényt egy héttel korábban hirdette meg a Magyar Jelen főszerkesztője, Horváth Tamás és Lipták Tamás a portál újságírója. Az eseményen a főapát jogi képviselője, Varga Andrea olvasta fel a főapát levelét, mellette felszólaltak a Fidesz és Mi Hazánk politikusai, jelen volt számos nemzeti oldalhoz köthető jobboldali szervezet, de feltűnt Schiffer András ügyvéd és Ábrahám Róbert is, egyedül a Tisza Párt részéről nem voltak jelen.
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A főapát szerint a május 27-i hajnali akcióval nem pusztán a sekrestyét vették el, hanem a váradhegyfoki premontrei örökség felszámolásának újabb állomásához érkeztek. Mint írta, az általa használt helyiségek közel háromszáz éve a premontrei templom és rendház részei voltak. Fejes Rudolf Anzelm a bibliai Nábót történetével vont párhuzamot, akitől hamis vádakkal vették el atyái örökségét. – Én vagyok Nábót. A szőlőm a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság – írta. Levelében hangsúlyozta: idős rendtársai azért választották meg prépost-prelátussá, hogy visszaszerezze azt, amit állítása szerint a román állam törvényesen soha nem vett el, csak a saját nevére íratott. Hozzátette: nem vagyonért küzd, hiszen szerzetesként személyesen vagyontalan, hanem azért, hogy a váradhegyfoki premontrei közösségnek legyen jövője.
A főapát szerint, ha a tüntetők nem emelték volna fel a hangjukat, „ez a jogtiprás folytatódna holnap is, holnapután is, éjszakánként, csendben, amíg nem marad már semmi a templomunkból”.
Levele végén megköszönte, hogy a demonstrálók számon kérték Románián a prépostság és a rend kiszorítását.
A magyarok nem akarnak elvenni senkitől semmit, csak azt kérik, ami az övék
Moys Zoltán, a Hazajáró író-rendezője beszédében Trianon tanulságából kiindulva arról beszélt: attól, hogy valamit leírnak, lepecsételnek vagy törvénybe foglalnak, még nem biztos, hogy igazságos és erkölcsös. A nagyváradi premontrei ügyben is ez a kérdés áll a középpontban, mert a román hatóságok pecsétes papírokra hivatkozva űztek el egy idős magyar szerzetest abból a szent helyből, amelyet a premontreiek évszázadokon át imával, munkával és szolgálattal töltöttek meg.
A Hazajáró alkotója hangsúlyozta: a magyarok nem akarnak elvenni senkitől semmit, csak azt kérik, ami az övék. Úgy fogalmazott, Nagyvárad ügye nemcsak egy helyi egyházi jogvita, hanem az igazság melletti kiállás próbája is.
Moys Zoltán szerint aki ma hallgat Nagyvárad ügyében, később nem fogja érteni, hogyan tűnt el körülötte a magyarság. Hozzátette: amíg lesz magyar, aki kiáll a másik magyarért, addig nem vehetik el a magyarságtól sem a múltját, sem a hitét, sem a jövőjét, sem az igazságát.
Beszédét azzal zárta: kitartást kívánt Fejes Rudolf Anzelm atyának, a nagyváradi magyaroknak és minden magyarnak, akit az igazságért üldöznek.
Nacsa Lőrinc: Tiszteletet követelünk a magyaroknak, a hitünknek és a történelmünknek
Június 4-e egyszerre a gyász, a fájdalom, valamint az erőmerítés és a kitartás napja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a KDNP politikusa a nemzeti összetartozás napján tartott beszédében. Mint mondta, 106 év elteltével is a magyar a legnagyobb nemzet a Kárpát-medencében.
– Minden magyar felelős minden magyarért. Mi komolyan vesszük Szabó Dezső mondatát, ezért most nemcsak egy bajban lévő szerzetespapért vagyunk itt, hanem a közösségeinkért, az egyházainkért és a nemzetünkért – jelentette ki.
A politikus hangsúlyozta: szolidaritásból vett részt a demonstráción, nem pártpolitikai okból. Hozzátette ugyanakkor, hogy „nehéz nem észrevenni”, hogy egy parlamenti párt hiányzik a rendezvényről. Nacsa Lőrinc szerint olyan magyar államot kell építeni, amely mindig és minden körülmények között kiáll azokért, akiket hátrány ér azért, mert magyarok, vagy akiket jogaiktól fosztanak meg magyarságuk miatt.
– Éjjel rátörni az ajtót valakire, a sekrestye falát áttörni nem lehet, és nem is elfogadható. A szentmisét megzavarni nem elfogadható – szögezte le.
A képviselő arról is beszélt, hogy Magyarország jószomszédi viszonyban érdekelt, amelybe a partnerség belefér, de a vegzálás és a kisebbségi jogok csorbítása nem. Felidézte: a romániai ingatlanrendezés más ügyekben is bőven hagy kívánnivalót maga után, példaként említve a premontrei ingatlanok mellett a Batthyáneumot és a Mikó Kollégiumot.
– Biztonságos, az egyház jogait tiszteletben tartó, a rendi vezetőket, az apátot, a megyéspüspököt és a diplomáciát is bevonó megoldás kell, amely tiszteletben tart bennünket, magyarokat, tiszteletben tartja a hitünket és a történelmünket is. Mi ezt követeljük: tiszteletet. Álljunk ki egymásért, éljen a nemzeti összetartozás! – zárta beszédét Nacsa Lőrinc.
Erdély számunkra soha nem lesz román föld
Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője felszólalásában arról beszélt, hogy a Nemzeti Összetartozás napja nemcsak a trianoni tragédiára való emlékezés, hanem a magyar megmaradás bizonyítéka is. Mint mondta, a határon kívül rekedt magyar közösségek a történelem megpróbáltatásai ellenére is megőrizték identitásukat.
A képviselő hangsúlyozta: a megmaradás minden nemzedék feladata, ezért van szükség magyar iskolákra, óvodákra, bölcsődékre és templomokra. Felidézte az elmúlt évek nemzetpolitikai intézkedéseit, köztük a kettős állampolgárságot és a határon túli intézményfejlesztéseket.
Fejes Rudolf Anzelm ügyéről szólva úgy fogalmazott: nem csupán egy emberről van szó, hanem arról, hogy egy több mint kilencszáz éves közösségnek van-e jövője a szülőföldjén. Reményik Sándor sorát idézve hangsúlyozta: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát.”
Szűcs Gábor szerint az ügy túlmutat a pártpolitikai vitákon, mert a nemzet ügye minden pártnál és szervezetnél fontosabb. Kijelentette: a Fidesz mindig ki fog állni a külhoni magyarok mellett.
Számunkra Erdély soha nem lesz román föld, és a külhoni magyarok ügye soha nem lesz másodlagos
– fogalmazott. A politikus a rendezvényt követően lapunknak megerősítette, a törekedni fog arra, hogy a parlamentben napirenden maradjon a főapátság ügye.
Borvendég Zsuzsanna: El a kezekkel Nagyváradtól és a magyar történelmi egyházaktól
Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője gyalázatnak nevezte a nagyváradi premontrei rendház ügyében történteket. Felszólalásában arról beszélt, hogy 2026-ban az Európai Unió területén jogerős bírósági döntés nélkül sajátítanak ki egyházi ingatlant, miközben fegyveres csendőrök zavartak meg szentmisét, majd hajnalban áttörték a templom falát.
Az EP-képviselő szerint az ügy nem pusztán jogvita, hanem a magyar katolikus egyház, a magyar kulturális gyökerek és a nagyváradi magyar közösség meggyalázása. Bírálta az Európai Uniót is, amely szerinte politikai fegyverként használja a jogállamisági feltételrendszert, miközben nem védi meg a nemzeti közösségek jogait, a vallásszabadságot és a magántulajdont. Borvendég Zsuzsanna közölte:
már kétszer fordult írásbeli kérdéssel az Európai Bizottsághoz a váradhegyfoki prépostság ügyében, egyebek mellett az uniós források felhasználásának kivizsgálását kérve, választ azonban eddig nem kapott. Hozzátette: minden politikai és jogi lehetőséget meg fognak ragadni az ügyben.
A politikus felszólította a román kormányt, hogy tartsa tiszteletben az őshonos magyar közösségek jogait és a történelmi magyar egyházak sérthetetlenségét. Beszédét így zárta: „El a kezekkel Nagyváradtól, el a kezekkel a magyar történelmi egyházaktól, el a kezekkel a magyar őshonos nemzeti közösségektől.”
A rendezvényen Borvendég Zsuzsanna lapunk kérdésére elmondta, hogy az őshonos nemzeti kisebbségeket érő atrocitások folyamatosan jelen vannak Európában, ám ezek az ügyek jellemzően nem érik el az Európai Unió ingerküszöbét. Példaként a Benes-dekrétumok ügyét említette, amely szerinte nem elsősorban a felvidéki magyarok vagy más érintett kisebbségek védelme miatt került uniós napirendre, hanem azért, mert Szlovákiát politikai támadás érte liberális oldalról, és ebből jogállamisági eljárást próbáltak formálni. Arra a kérdésre, már precedensértékű-e a nagyváradi ügy, vagy még visszafordítható, Borvendég Zsuzsanna elmondta, a román diplomácia számára a nemzetközi visszhang az egyetlen igazán érzékeny pont.
– Amennyire ismerjük a román diplomáciát, az egyetlen dolog, amitől meg tudnak rémülni, az a nemzetközi visszhang
– fogalmazott. Az európai parlamenti képviselő ezért tartotta fontosnak, hogy az Európai Parlamentben minél hamarabb hangot adjon a nagyváradi premontrei ügynek. Úgy véli, a román kormányok – függetlenül attól, hogy éppen ki van hatalmon – nem szeretik a nemzetközi rossz visszhangot, ezért az ügyben a legfontosabb feladat az, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon.
– Azt gondolom, hogy ez az egyetlen út: nagy visszhangot csapni ennek az ügynek – jelentette ki Borvendég Zsuzsanna.
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A Tisza Párt korábbi nyilatkozata is elhangzott
Pár másodpercnyi néma csend – ezzel mutatta be Lipták Tamás főszervező a rendezvényen a Tisza Párt korábbi és el nem hangzott nyilatkozatát az premontrei apát kilakoltatásának ügyével kapcsolatban. Mint elmondta, a Tisza Párt volt az egyetlen, amely nemhogy nem élt a lehetőséggel, hogy kiálljon Fejes Rudolf Anzelm atya mellett, de érdemi válaszra sem méltatta a megkeresésükett. Hangsúlyozta, ebben és a hasonló ügyekben pártok feletti összefogásra lenne szükség, mert
a magyar pártok belpolitikai csörtéi „nem érdeklik a felvidéki családot akkor, amikor a szlovák állam éppen viszi a földjüket a Benes-dekrétumokra hivatkozva nem foglalkoztatja az Atyát, aki a román csendőrök dörömbölése közben mondja az imáját, és nem foglalkoztatja azt a fiatal srácot, akinek szinte a hátán gyújtják fel Délvidéken a magyar zászlót. Ezért lett volna fontos, hogy a Tisza is egy képviselőt ide küldjön.”
Horváth Tamás: A határon túli magyarok ügye, mindig össznemzeti ügy
A rendezvény utolsó felszólalója Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője volt, aki rendhagyó módon kezdte beszédét: arra kérte a jelenlévőket, hogy közösen imádkozzák el a Miatyánkot. Ezt követően arról beszélt, hogy miközben Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalját ért orosz támadás után teljes joggal bekérette Oroszország nagykövetét, a nagyváradi események ügyében hetek óta nem történt hasonlóan határozott diplomáciai lépés.
– A Facebookon még egy-két kommentet és bejegyzést meg kell írni, lehet, hogy ezért nem érnek rá – jegyezte meg ironikusan Horváth Tamás, aki reményét fejezte ki, hogy a kormány végre a nagyváradi történésekkel is érdemben foglalkozni kezd.
A főszerkesztő felidézte, hogy személyesen is jelen volt Nagyváradon három kilakoltatási kísérletnél. Beszédében hangsúlyozta: Fejes Rudolf Anzelm ügye nem pártpolitikai kérdés, hanem össznemzeti ügy.
– Örülök annak, hogy itt tényleg olyan szervezetek és pártok vannak, amelyeknek megvannak a belpolitikai küzdelmeik, de ebben az ügyben, a határon túli magyarságot érintő kérdésekben ezeket félre tudják tenni. Ugyanis az az első, hogy magyarok vagyunk, és ezután jön minden! – fogalmazott.
A demonstráció zárásaként a közel ezres tömeg Vári-Kovács Péter vezetésével közösen énekelte el a Boldogasszony Anyánk kezdetű régi magyar himnuszt.
Barcsa-Turner Gábor: Példa nélküli gyalázat a magyarsággal és az egyházzal szemben
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elmúlt huszonöt évét áttekintve küldetésünk egyik része sikeres volt, hiszen Trianon kérdése mára nem tabutéma Magyarországon – nyilatkozta lapunknak Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke.
– Amikor elkezdtük, erről még nem nagyon lehetett beszélni. Mindenféle szélsőséges jelzőket kaptunk, és próbáltak minket és Trianon ügyét is a szőnyeg alá söpörni. Ezért kezdtük el szervezni a Magyar Szigetet, a Trianon-felvonulást és más rendezvényeinket, amelyek mondhatni történelmi sikereket értek el, ugyanis ma már nincs olyan település Magyarországon, ahol ne emlékeznének meg Trianonról, az iskolákban is tanítják. Hozzátette ugyanakkor: abban nem sikerült előrelépést elérni, hogy a külhoni magyarokat folyamatosan érik a jogtiprások. A nagyváradi esetet ennek különösen súlyos példájaként említette.
– Anzelm atyát ugyan háromszor sikerült megvédeni a kilakoltatástól, a soviniszta román elnyomó hatalom mégis gyakorlatilag az utcára rakta azzal, hogy kitörte a sekrestye falát. Ez egészen példa nélküli gyalázat a magyarsággal és a római katolikus egyházzal szemben is – fogalmazott. A HVIM társelnöke szerint a magyar kormánynak a jelenlegi és más külhoni magyar ügyekben is sokkal határozottabban kellene fellépnie. Felidézte:
előző nap levelet adtak át Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős miniszternek, aki állításuk szerint arra hivatkozott, hogy az Európai Unió megoldja az ilyen ügyeket.
– Jó régóta az Európai Unió tagjai vagyunk, és látjuk, hogy nem oldja meg. Az, hogy légiesítették a határokat, nem volt megoldás semmire, már csak azért sem, mert azóta is előfordul, hogy a környező országok előszeretettel tiltják ki a csonkahoni magyarokat, és továbbra is elkövetik ezeket a jogtiprásokat – szögezte le. Barcsa-Turner Gábor szerint a magyar külügy feladata lenne, hogy minél határozottabban lépjen fel a román állammal szemben, például a román nagykövet bekéretésével. Hangsúlyozta: az ügyben a legerősebb lábnak politikai értelemben a magyar állami fellépésnek kellene lennie, amely éppen a leggyengébbnek mutatkozott eddig. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a jövőben is aktívan csatlakozni kíván az ilyen kiállásokhoz. Mint mondta, a civil nyomásgyakorlás minden eszközét alkalmazni fogják, legyen szó utcai megmozdulásokról vagy arról, hogy személyesen hívják fel miniszterek figyelmét az ügy súlyára.
Schiffer András: Jogállamban senkit sem lehet kilakoltatni jogerős határozat nélkül
Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő hangúlyota, a románi a jog részletszabályait ugyan nem ismeri, de egy jogállamban csak jogerős bírói vagy közjegyzői határozat alapján lehet bárkit kilakoltatni.
– A romániai jogot nem ismerem, de azt tudom mondani, hogy egy jogállamban kilakoltatni jogerős bírói, illetve közjegyzői határozat alapján lehet valakit. A romániai eljárások minden rejtelmével természetesen nem vagyok, nem is lehetek tisztában. De maradjunk abban: Magyarországon biztosan elképzelhetetlen lenne, hogy valakit jogerős határozat nélkül lakoltassanak ki, főleg ha egyházi személyről van szó. Egészen bizonyosan kötelezettségszegési eljárás indulna Magyarország ellen – mondta. Ugyanakkor fontosnak tartaja, hogy lennének olyan ügyek a magyar társadalomban, amelyeket össznemzeti egyetértés övez. Mint fogalmazott, a román nagykövetség előtt több olyan emberrel is találkozott, akik különböző politikai oldalakhoz vagy pártokhoz köthetők, ugyanakkor az ilyen típusú össznemzeti konszenzussal kapcsolatban meglehetősen szkeptikus. Arra a kérdésre, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a demonstráción, azt mondta: az ilyen magyarellenes jogsértéseknél és provokációknál mindenkinek egyéni felelőssége van.
– Nagyon határozottan és azonnal jelezni kell a tiltakozásunkat. Ha ezt nem tesszük meg, annál inkább vérszemet kapnak azok, akik a provokációban lelik örömüket – fogalmazott.
Schiffer András úgy látja, ha a mostani kilakoltatási eset precedenssé válik, akkor a jövőben is számolni kell hasonló próbálkozásokkal. Szerinte éppen ezért fontos minden ilyen provokációnál határozottan kiállni, mert ha ez elmarad, az államgépezet „szinte be van erre programozva”.
– Azzal is legyünk tisztában, hogy itt nem pusztán a románokban megbúvó magyarellenes gyűlöletről van szó, hanem nagyon komoly érdekek működnek annak érdekében, hogy a Kárpát-medencei népeket egymás ellen lehessen uszítani
– tette hozzá. A magyar külpolitika részéről Schiffer szerint az lett volna a helytálló, ha a kormány azonnal bekéreti a román nagykövetet. – Minden egyes ilyen provokációnál, legyen szó a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák törvényhozásról vagy a mostani esetről, az aktuális magyar kormánynak kutya kötelessége lett volna azonnal magához kéretni a szlovák, illetve most a román nagykövetet – jelentette ki.
Incze Béla: A sovinizmusra nem lehet sovinizmussal válaszolni
Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségének tagja arról beszélt, hogy szervezetük megalakulásától kezdve világos álláspontot képvisel a külhoni magyarság kérdésében. Szerinte a magyar élettér ott van, ahol a magyar kultúra meghatározóan jelen van.
– Nem tartjuk elégségesnek, hogy él egy embercsoport, amely valaha magyar volt, és úgy hivatkozik magára, mint magyar származású emberekre, ugyanis
fontosnak tartjuk, hogy a magyar kultúra is jelen legyen ezekben a közösségekben, amelynek a római katolikus anyaszentegyház a magyarság vonatkozásában meghatározó és sarkalatos alappillére.
Incze Béla szerint a nagyváradi premontrei ügyben ezt az alappillért érte súlyos támadás. Úgy fogalmazott: ha figyelembe vesszük, hogy a román állam részéről egy magyar alapítású szerzetesrend jeles képviselőjét és magát az épületet is támadás érte, akkor ez nem pusztán barbár támadás, hanem „soviniszta barbár támadás” volt a magyarsággal és annak kulturális tartópillérével szemben.
A Légió Hungária képviselője örömtelinek nevezte, hogy vannak olyan ügyek, amelyek összehozzák az egész jobboldalt.
– Itt a KDNP-től a Betyárseregen át a Légió Hungáriáig mindenki itt áll a tömegben. Ezt örömteli állapotnak tartom – mondta. A jövőre nézve Incze Béla hangsúlyozta: a Légió Hungária továbbra is kiáll a külhoni magyarságot érő támadások ügyében, ahogy ezt korábban Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Erdély esetében is megtette. Ugyanakkor kiemelte:
a sovinizmusra nem lehet sovinizmussal válaszolni.
– Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a Magyar Apostoli Királyság utódállamaiban működő különböző hazafias civil szervezetekkel párbeszédet folytassunk. Kárpátalja esetében ez már eredményeket is hozott, ott gyakorlatilag megszűntek a soviniszta magyarellenes támadások az utcai mozgalmak részéről – mondta. Szerinte a mostani helyzet azért különösen súlyos, mert ezúttal állami segédlet áll az ügy mögött. Hozzátette: a párbeszédnek mindig kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.
– A párbeszéd soha nem állhat az önfeladás vagy a megalázkodás jegyében. Kölcsönös tiszteleten kell alapulnia. Ha ez működik, akkor lehet eredményeket elérni – fogalmazott.
Bartal András: Fel kell hívnunk a figyelmet az igazságtalanságra
Bartal András, a Bűnvadászok képviseletében arról beszélt, büszke arra, hogy már akkor is ott lehettek a tiltakozók között, amikor Fejes Rudolf Anzelm főapátot másodszor próbálták kilakoltatni, és arra is, hogy most is részt vehettek a demonstráción.
– Ahol nyilvánvalóan bűnt, és nemcsak bűncselekményt hajtanak végre az összmagyarsággal szemben, mi ott leszünk – mondta.
Hozzátette: tapasztalataik szerint a magyarság figyelemmel kíséri és elfogadja a Bűnvadászok tevékenységét. Úgy látja, míg olyan hívószavakra, mint Románia, Nagyvárad, Partium vagy Erdély, a társadalom egy része nem mindig kapja fel a fejét, a Bűnvadászok megjelenése sokak figyelmét ráirányítja az adott ügyre.
– Ez a tevékenységünk lényege, hogy felhívjuk a figyelmet az igazságtalanságra, bárhol is kövessék el a magyarság körében
– fogalmazott Bartal András.
Sikeres volt a helyszíni adománygyűjtés
Fejes Rudolf Anzelmenk a helyszínen adománygyűjtést is szerveztek, hogy hozzájáruljanak a bírósági eljárások miatt keletkező ügyvédi és egyéb költségekhez, a körbeküldött befőttes üvegben összesen 679 220 forint, 86 euró (~66 000 forint) és 63 lei (~4300 forint) gyűlt össze.
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