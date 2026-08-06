A Tisza-frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről
Szombaton dönt a Tisza Párt parlamenti képviselőcsoportja arról, kit jelöl köztársasági elnöknek. Bujdosó Andrea frakcióvezető az MTI-nek elmondta, hogy a jelölt kiválasztása még folyamatban van, a frakció pedig több lehetséges aspiráns közül választ majd a hétfői hivatalos jelölési határidő előtt.
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