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Több tízezer nyugdíjas nem tudja igazolni magát ezen a héten a kormány miatt?

tiszatisza pártbujdosó andrea

A Tisza-frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről

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Szombaton dönt a Tisza Párt parlamenti képviselőcsoportja arról, kit jelöl köztársasági elnöknek. Bujdosó Andrea frakcióvezető az MTI-nek elmondta, hogy a jelölt kiválasztása még folyamatban van, a frakció pedig több lehetséges aspiráns közül választ majd a hétfői hivatalos jelölési határidő előtt.

Pámer Dávid
2026. 08. 06. 11:28
Fotó: Németh András Péter
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