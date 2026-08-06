Gerendai Károlynak beérett, hogy időben Magyar Péter mögé állt

Bohár: A közmédia fizethet a Szigetnek?

Bohár Dániel riporter a megállapodással kapcsolatban a Facebook-oldalán azt vetette fel, hogy az üzleti/média világban ez úgy szokott kinézni, hogy a televízió komoly összeget fizet a közvetítési jogokért.

Vagyis akkor felmerül a kérdés, a közmédia fizethet a Szigetnek?

– tette fel a kérdést Bohár, aki szerint azért is érdekes, mert állítása szerint a kampányban Gerendai Károly beállt a Tisza Párt mögé.

Sőt, az is beszédes, hogy miközben Magyar Péter spórolásra, energiatakarékosságra kötelezte a teljes lakosságot, a gazdaság szereplőit, addig a Sziget Fesztivál elhalasztása eszébe sem jutott. Mivel ebben az esetben közpénzről van szó, így a szerződésben foglalt összegről a magyar embereknek is joga van tudni

- írta a fideszes megmondóember.

Gerendai izgalmasnak találta a Magyar Péter-jelenséget

Ide tartozik, hogy Gerendai korábban, még a választások előtt nyilvánosan is tett olyan kijelentéseket, amelyek arra utalnak, hogy a Tisza Párt irányába puhatolózik. A 24.hu tavalyi Della Podcastjában a Magyar Péter-jelenség kapcsán úgy fogalmazott:

abból a szempontból nagyon izgalmasnak tartom a jelenséget, hogy nagyon átrendezte a meglévő és úgy tűnt, hogy már nagyon átcsontosodott erőviszonyokat, és szerintem az ráfért erre az országra.

A megállapodással összefüggésben kérdéseket küldtünk mindkét félnek, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.