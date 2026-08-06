Hirtelen titkolózni kezdett a Tisza a kegyelmi ügyekről

Tény, hogy az anonimizálás nem merül ki a nevek és a lakcímek kitakarásában. Egy bűncselekmény pontos minősítése, a kiszabott büntetés, az ítélet időpontja és a kegyelem részletes tartalma együttesen akár név nélkül is azonosíthatóvá teheti az érintettet – különösen egy nagy sajtónyilvánosságot kapott vagy kevés szereplőt érintő ügyben.