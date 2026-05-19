Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait + videó

A jövőben módosítják a kegyelmekre vonatkozó jogszabályt, így a döntést és az indoklást közzé kell tenni. Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy kedden, a munkaidő végéig hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában fellelhető dossziét, amelyből valószínűleg kiderül, hogy milyen indokok alapján adott az Igazságügyi Minisztérium nemleges felterjesztése ellenére teljesen szokatlan módon kegyelmet az akkori köztársasági elnök.