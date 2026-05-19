Ne feledje az 1%-ot, most mindennél fontosabb, hogy eljusson a civilekhez

Lassan a végéhez érkezik az idei adóbevallási időszak, így egyre sürgetőbbé válik a nyilatkozattétel. Emlékeztetőül szolgál a NAV utolsó figyelmeztetése, az 1 % sorsáról ugyanis május huszadikáig rendelkezhetnek a hazai adózók. A civil szféra és a vallási felekezetek számára ez az időszak sorsdöntő, a beérkező felajánlások a mindennapi működésüket és a jövőjüket biztosítják.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 19. 9:44
TELEKI József; CZUCZOR Ákos; MARÓTINÉ KOCZUR Györgyi
Alsónémedi, 2023. június 7. Czuczor Ákos, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatóhelyettese, Teleki József, a NAV Repülõtéri Igazgatóságának igazgatója és Marótiné Koczur Györgyi, a JAF elnöke (b-j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Jármûipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete (JAF) közös, megsemmisítéssel egybekötött sajtótájékoztatóján Alsónémediben, a Mü-Gu Kft. telephelyén 2023. június 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt Fotó: Szigetváry Zsolt
Kiemelkedő támogatást kaptak az egyházak

Az egyházi közösségek támogatottsága szintén figyelemre méltó eredményeket hozott, az idei évben is rekordszámú felajánlás érkezett. A magyar társadalom erős bizalmat szavaz a hitéleti, oktatási és szociális tevékenységet végző felekezeteknek. A Magyar Katolikus Egyház toronymagasan vezeti a listát, a támogatóik közel nyolcmilliárd forinttal segítették a mindennapi munkájukat. A hazai reformátusok hárommilliárd forintot meghaladó összeget kaptak, az evangélikus közösség szintén egymilliárd forint feletti forrásból gazdálkodhat a jövőben.

A kisebb vallási felekezetek ugyancsak sikeresen szólították meg az adózókat, láthatóan folyamatosan erősödik a társadalmi bázisuk. Az Evangéliumi Testvérközösség és a Krisna-közösség egyaránt egymilliárd forintot meghaladó felajánlást regisztrált az elmúlt időszakban. Ez a sokszínűség jól tükrözi, hogy az állampolgárok egyre tudatosabban élnek a felajánlás lehetőségével, és a technikai számok segítségével precízen célba juttatják a pénzüket.

Egyszerű lépések a támogatásért

Az adózók egy második százalékról is nyilatkozhatnak, amelyet a tehetséggondozást felkaroló Nemzeti Tehetség Program kaphat meg. A rendelkezést egyáltalán nem érdemes az utolsó napokra hagyni, hiszen a folyamat rendkívül egyszerű és gyors. Az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok okostelefonon vagy számítógépen néhány kattintással jóváhagyhatják a tervezetüket és a felajánlásukat. Akik a hagyományos módszereket részesítik előnyben, papíralapon is beküldhetik a nyomtatványt postai úton. A lezárt borítékokat személyesen is bevihetik az adóhivatal ügyfélszolgálataira. Minden egyes felajánlás számít, a beérkező források szó szerint életmentőek a kedvezményezettek számára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

