Ne feledje az 1%-ot, most mindennél fontosabb, hogy eljusson a civilekhez

Kiemelkedő támogatást kaptak az egyházak

Az egyházi közösségek támogatottsága szintén figyelemre méltó eredményeket hozott, az idei évben is rekordszámú felajánlás érkezett. A magyar társadalom erős bizalmat szavaz a hitéleti, oktatási és szociális tevékenységet végző felekezeteknek. A Magyar Katolikus Egyház toronymagasan vezeti a listát, a támogatóik közel nyolcmilliárd forinttal segítették a mindennapi munkájukat. A hazai reformátusok hárommilliárd forintot meghaladó összeget kaptak, az evangélikus közösség szintén egymilliárd forint feletti forrásból gazdálkodhat a jövőben.

A kisebb vallási felekezetek ugyancsak sikeresen szólították meg az adózókat, láthatóan folyamatosan erősödik a társadalmi bázisuk. Az Evangéliumi Testvérközösség és a Krisna-közösség egyaránt egymilliárd forintot meghaladó felajánlást regisztrált az elmúlt időszakban. Ez a sokszínűség jól tükrözi, hogy az állampolgárok egyre tudatosabban élnek a felajánlás lehetőségével, és a technikai számok segítségével precízen célba juttatják a pénzüket.

Egyszerű lépések a támogatásért

Az adózók egy második százalékról is nyilatkozhatnak, amelyet a tehetséggondozást felkaroló Nemzeti Tehetség Program kaphat meg. A rendelkezést egyáltalán nem érdemes az utolsó napokra hagyni, hiszen a folyamat rendkívül egyszerű és gyors. Az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok okostelefonon vagy számítógépen néhány kattintással jóváhagyhatják a tervezetüket és a felajánlásukat. Akik a hagyományos módszereket részesítik előnyben, papíralapon is beküldhetik a nyomtatványt postai úton. A lezárt borítékokat személyesen is bevihetik az adóhivatal ügyfélszolgálataira. Minden egyes felajánlás számít, a beérkező források szó szerint életmentőek a kedvezményezettek számára.