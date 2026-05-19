Panyi MiklósTisza PártMagyar Péter

Teljesíthetetlen ígéretekkel kampányolt a Tisza – megkezdődött a visszamutogatás

A Tisza négy év alatt 25-30 ezer milliárd forintnyi pénzszórást ígért a kampánya során. Ez nem lesz végrehajtható. Ha valaki, akkor a Tisza vezette meg a magyarokat, nem a volt jobboldali kormány – mutatott rá a Miniszterelnökség volt parlamenti államtitkára.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 10:24
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt államtikár a honvédelmi kiadások kapcsán rámutatott, hogy a Tisza tervei szerint a GDP 5 százalékára emelnének 2035-ig, ami mintegy 3000 milliárd forintot tenne ki, évente.

Ha nagyvonalúan egy felmenő rendszerbe rendezzük ezeket a tételeket, akkor is azt látjuk, hogy ezen tételek fokozatos végrehajtása négy év alatt valahol 25-30 ezer milliárd forintot tenne ki

 – húzta alá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy az uniós forrásokból ennek egy része, mintegy 15 százalék volna finanszírozható. Persze el lehet mondani, hogy lejjebb jönnek a kamatok, lesz majd növekedés, közmédiára kevesebbet költenek, de mindenki számára világos, hogy ez az ígéretcsomag ebben a formában végrehajthatatlan – jegyezte meg.

Megkezdődött a bűnbakkeresés

A volt államtitkár szerint az ígéretek nagy részét a Tisza nem lesz képes megvalósítani, ezért fel fogja építeni azt a narratívát, hogy a korábbi jobboldali kormány csődbe vitte az országot és meghamisította a költségvetést. Ez kezdődött meg most – szögezte le. 

Összegzésében Panyi Miklós úgy fogalmazott: a Tisza egy megvalósíthatatlan ígéretcsomaggal kábította a magyar választópolgárokat, miközben végig tudta, hogy hazugság, a számokból ez világos. 

„Ki verte tehát át a magyar választópolgárokat kedves miniszterelnök úr? Nem maradt tehát más, mint a bűnbakkeresés, a volt kormány felelőtlensége, a kőolaj ára, a minisztériumi ingatlanok, a szemtelen helyettes államtitkárok meg a darált papírok a pincében. No meg persze a Facebook-posztok” – zárta bejegyzését a volt államtitkár. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.