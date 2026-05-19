Teljesíthetetlen ígéretekkel kampányolt a Tisza – megkezdődött a visszamutogatás

A volt államtikár a honvédelmi kiadások kapcsán rámutatott, hogy a Tisza tervei szerint a GDP 5 százalékára emelnének 2035-ig, ami mintegy 3000 milliárd forintot tenne ki, évente.

Ha nagyvonalúan egy felmenő rendszerbe rendezzük ezeket a tételeket, akkor is azt látjuk, hogy ezen tételek fokozatos végrehajtása négy év alatt valahol 25-30 ezer milliárd forintot tenne ki

– húzta alá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy az uniós forrásokból ennek egy része, mintegy 15 százalék volna finanszírozható. Persze el lehet mondani, hogy lejjebb jönnek a kamatok, lesz majd növekedés, közmédiára kevesebbet költenek, de mindenki számára világos, hogy ez az ígéretcsomag ebben a formában végrehajthatatlan – jegyezte meg.

Megkezdődött a bűnbakkeresés

A volt államtitkár szerint az ígéretek nagy részét a Tisza nem lesz képes megvalósítani, ezért fel fogja építeni azt a narratívát, hogy a korábbi jobboldali kormány csődbe vitte az országot és meghamisította a költségvetést. Ez kezdődött meg most – szögezte le.

Összegzésében Panyi Miklós úgy fogalmazott: a Tisza egy megvalósíthatatlan ígéretcsomaggal kábította a magyar választópolgárokat, miközben végig tudta, hogy hazugság, a számokból ez világos.

„Ki verte tehát át a magyar választópolgárokat kedves miniszterelnök úr? Nem maradt tehát más, mint a bűnbakkeresés, a volt kormány felelőtlensége, a kőolaj ára, a minisztériumi ingatlanok, a szemtelen helyettes államtitkárok meg a darált papírok a pincében. No meg persze a Facebook-posztok” – zárta bejegyzését a volt államtitkár.