Itt a fordulat az Északi Áramlat ügyében: Berlin és Varsó is komoly bajba kerülhet Volodimir Z. miatt

Az Alternatíva Németországért (AfD) parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásának ügyében. Az ellenzéki párt szerint választ kell adni arra, hogy a német kormány mikor és milyen értesüléseket kapott a készülő szabotázsakcióról, illetve milyen szerepe lehetett a támadásban ukrán kötődésű szereplőknek.

Forrás: Origo2026. 05. 19. 10:01
A német kancellár és az ukrán elnök (Fotó: AFP)
Nem sokkal a támadás előtt a holland MIVD (Védelmi Hírszerző és Biztonsági Szolgálat) egy titkos jelentést adott át a német BND (Szövetségi Hírszerző Szolgálat) számára. A hollandok azt állították a jelentésben, hogy tippet kaptak róla, hogy szabotázsakció készül az Északi Áramlat ellen, az elkövetők pedig az ukrán szolgálatokhoz köthető egyének, akik hamis útlevelekkel utaznak és egy hajót terveznek használni a művelethez. 

A német jobboldali párt azt is kifogásolja, hogy a német kormány és az illetékes szervek a mai napig nem hozták teljes egészében nyilvánosságra a nyomozás eredményeit. Az AfD szerint az is kérdés, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vagy a kijevi vezetés más tagjai tudtak-e a robbantás előkészületeiről.

Ukrajna a háttérben

Az ukrán szál egyre hangsúlyosabbá vált az ügyben. A német nyomozók egy ukrán búvárcsoporthoz és egy hajóhoz kötik a szabotázsakciót. A gyanú középpontjába egy Volodimir Z. nevű ukrán állampolgár került, akinek elfogását Németország kezdeményezte, azonban az AfD állítása szerint Lengyelország nem működött együtt a kiadatásban, sőt a férfi elmenekülését is eltűrhette. A párt emiatt súlyos vádakat fogalmazott meg Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormányával szemben is. A vizsgálóbizottság azt is elemezné, hogy Berlin megfelelően reagált-e a lengyel hatóságok magatartására, illetve mennyire működőképes az európai elfogatóparancs rendszere politikailag érzékeny ügyekben.

Rendőrök kísérik az ukrán vádlott Volodimir Z.-t  (Fotó: AFP)

Az AfD azt is felvetette, hogy amennyiben bebizonyosodik az ukrán érintettség, Németország kérjen kártérítést az infrastruktúrában okozott, legalább 1,2–1,35 milliárd euróra becsült károkért, valamint a gazdasági következményekért.

A párt emellett azt is vizsgálná, hogy a német kormány tett-e lépéseket az ország kritikus infrastruktúrájának – tenger alatti vezetékek, kábelek és energetikai rendszerek – fokozott védelmére a támadás óta. Napirendre kerülhet az is, van-e terv a részben épen maradt Északi Áramlat vezetékek helyreállítására, és milyen politikai vagy jogi akadályok állnak ennek útjában.

AfD: Ez elfogadhatatlan

Markus Frohnmaier, az AfD parlamenti frakciójának alelnöke szerint Németország szuverenitását súlyos támadás érte.

Markus Frohnmaier (AfD) felszólal a Bundestag plenáris üléstermében (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Markus Lenhardt)

 A politikus úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy miközben Berlin közel százmilliárd euróval támogatja Ukrajnát, addig az ügy több ukrán gyanúsítottja továbbra is szabadon él.

A vizsgálóbizottság felállításához ugyanakkor az AfD önmagában nem rendelkezik elegendő támogatással. A Bundestagban a képviselők legalább egynegyedének támogatása szükséges egy ilyen testület létrehozásához, miközben az AfD jelenleg 152 mandátummal rendelkezik a 630 fős parlamentben. Emiatt egyelőre kérdéses, hogy a kezdeményezés megkapja-e más pártok támogatását.

