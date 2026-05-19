Nem sokkal a támadás előtt a holland MIVD (Védelmi Hírszerző és Biztonsági Szolgálat) egy titkos jelentést adott át a német BND (Szövetségi Hírszerző Szolgálat) számára. A hollandok azt állították a jelentésben, hogy tippet kaptak róla, hogy szabotázsakció készül az Északi Áramlat ellen, az elkövetők pedig az ukrán szolgálatokhoz köthető egyének, akik hamis útlevelekkel utaznak és egy hajót terveznek használni a művelethez.

A német jobboldali párt azt is kifogásolja, hogy a német kormány és az illetékes szervek a mai napig nem hozták teljes egészében nyilvánosságra a nyomozás eredményeit. Az AfD szerint az is kérdés, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vagy a kijevi vezetés más tagjai tudtak-e a robbantás előkészületeiről.

Ukrajna a háttérben

Az ukrán szál egyre hangsúlyosabbá vált az ügyben. A német nyomozók egy ukrán búvárcsoporthoz és egy hajóhoz kötik a szabotázsakciót. A gyanú középpontjába egy Volodimir Z. nevű ukrán állampolgár került, akinek elfogását Németország kezdeményezte, azonban az AfD állítása szerint Lengyelország nem működött együtt a kiadatásban, sőt a férfi elmenekülését is eltűrhette. A párt emiatt súlyos vádakat fogalmazott meg Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormányával szemben is. A vizsgálóbizottság azt is elemezné, hogy Berlin megfelelően reagált-e a lengyel hatóságok magatartására, illetve mennyire működőképes az európai elfogatóparancs rendszere politikailag érzékeny ügyekben.