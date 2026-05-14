A poszt szerint az Egyesült Államok célja az lehet, hogy a gázszállítási útvonalak feletti kontroll megszerzésével befolyást gyakoroljon az európai energiaárak alakulására is, mindez akár jelentősen alacsonyabb áron történhetne, mint amennyit az európai szereplők korábban fizettek az érintett részesedésekért.

Az Északi Áramlat újjáépítése is szóba kerülhet

A TASZSZ arról ír, hogy Washington az Északi Áramlat gázvezetékek jövőjével kapcsolatban is aktív szerepre törekedhet. Felmerült annak a lehetősége, hogy az Egyesült Államok részt venne a korábban megrongált infrastruktúra helyreállításában, majd európai tulajdonrészeket vásárolna fel azokban.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Maxim Shipenkov)

Moszkva: nyomás alatt az orosz energiaexport

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy a Nyugat különböző eszközökkel igyekszik akadályozni az orosz energiahordozók értékesítését a nemzetközi piacon. Moszkva szerint a nyugati országok politikája az orosz olaj- és gázexport visszaszorítását célozza, ami az energiapiac hosszú távú átrendeződéséhez vezethet.

Washington célja egyértelmű, mivel az amerikaiak arra törekszenek, hogy minden jelentős energiaellátási útvonalat ellenőrzésük alá vonjanak

– fogalmazott Lavrov.