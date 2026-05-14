Washington nagy terve: amerikai ellenőrzés alá kerülhet az Északi Áramlat

A robbanás következtében a négyből három vezeték használhatatlan lett.
Később kiderült, hogy egy ukrán férfi vezetésével egy hétfős csapat hajtotta végre a merényletet, amely megrengette Európa energiabiztonságát. Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött álló csoport tagjai között búvár és robbantási szakértő is volt. A művelet koordinátorát, egy volt ukrán tisztet Olaszországban tartóztatták le. A szálak egészen Kijevig vezethetnek, miközben Európa azóta is küzd az energiaválság következményeivel.
Amerikai felvásárlási tervek és a vezeték-ellenőrzés
Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője közösségi oldalán arról írt, hogy az Egyesült Államoknak komoly tervei lehetnek az Északi Áramlattal.
