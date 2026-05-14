WashingtonOroszországEurópaÉszaki Áramlatgázvezeték

Washington nagy terve: amerikai ellenőrzés alá kerülhet az Északi Áramlat

Az Egyesült Államok az európai energiapiacot érintő jelentős átrendeződésre készülhet, amelynek középpontjában az Északi Áramlat gázvezetékek és más, Oroszországból Európába irányuló szállítási útvonalak állhatnak.

Magyar Nemzet
Forrás: TASZSZ2026. 05. 14. 1:02
Az Északi Áramlat felrobbantása hatalmas gondot okozott Európának Forrás: AFP
A robbanás következtében a négyből három vezeték használhatatlan lett.

Később kiderült, hogy egy ukrán férfi vezetésével egy hétfős csapat hajtotta végre a merényletet, amely megrengette Európa energiabiztonságát. Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött álló csoport tagjai között búvár és robbantási szakértő is volt. A művelet koordinátorát, egy volt ukrán tisztet Olaszországban tartóztatták le. A szálak egészen Kijevig vezethetnek, miközben Európa azóta is küzd az energiaválság következményeivel.

Amerikai felvásárlási tervek és a vezeték-ellenőrzés

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője közösségi oldalán arról írt, hogy az Egyesült Államoknak komoly tervei lehetnek az Északi Áramlattal.

A poszt szerint az Egyesült Államok célja az lehet, hogy a gázszállítási útvonalak feletti kontroll megszerzésével befolyást gyakoroljon az európai energiaárak alakulására is, mindez akár jelentősen alacsonyabb áron történhetne, mint amennyit az európai szereplők korábban fizettek az érintett részesedésekért.

Az Északi Áramlat újjáépítése is szóba kerülhet

A TASZSZ arról ír, hogy Washington az Északi Áramlat gázvezetékek jövőjével kapcsolatban is aktív szerepre törekedhet. Felmerült annak a lehetősége, hogy az Egyesült Államok részt venne a korábban megrongált infrastruktúra helyreállításában, majd európai tulajdonrészeket vásárolna fel azokban.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Maxim Shipenkov)

Moszkva: nyomás alatt az orosz energiaexport

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy a Nyugat különböző eszközökkel igyekszik akadályozni az orosz energiahordozók értékesítését a nemzetközi piacon. Moszkva szerint a nyugati országok politikája az orosz olaj- és gázexport visszaszorítását célozza, ami az energiapiac hosszú távú átrendeződéséhez vezethet.

Washington célja egyértelmű, mivel az amerikaiak arra törekszenek, hogy minden jelentős energiaellátási útvonalat ellenőrzésük alá vonjanak

– fogalmazott Lavrov.

Borítókép: Az Északi Áramlat felrobbantása hatalmas gondot okozott Európának (Fotó: AFP) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
