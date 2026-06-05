Adótanácsadókkal dolgoztatja ki a kormány a vagyonadó-törvényt?

Itt igen, másutt nem

Ha európai példákat keres a vagyonadóhoz, a Pénzügyminisztérium egyre kevesebbet fog találni, kontinensünkön ugyanis manapság már csak az országok nagyon szűk köre alkalmaz klasszikus, teljes nettó vagyonra kivetett adót. Jelenleg három európai államban él ilyen szabályrendszer: Norvégiában, Spanyolországban és Svájcban. Az elmúlt évtizedekben több helyen, például Németországban, Svédországban, Franciaországban vagy Hollandiában jelentősen átalakították az ottani vagyonadószabályokat. Részben adminisztratív okok, részben pedig amiatt döntöttek így, mert a vagyonadót a gazdasági versenyképességet csökkentő köztehernek tartották.

A vagyonadónak akad hazai előzménye is, de az erősen kudarcos volt. A közteher bevezetésével idehaza legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormányok próbálkoztak 2009-ben, az IMF-mentőcsomagot követő megszorításhullám keretei között. Az adó az ingatlanokra és a járművekre terjedt volna ki, de a szabályrendszer legfontosabb részét 2009 végén megsemmisítette az Alkotmánybíróság, mert a jogszabály alkotmányellenes módon írta elő a lakóingatlanok forgalmi értékének megállapítását.

Borítókép: Kármán Andás (Fotó: Ladóczki Balázs)