Nagyot koppantak: az oroszokra akarták fogni az Államkincstár elleni kibertámadást – most jelentkezett a hacker
Újabb fordulatot vett a Magyar Államkincstár elleni kibertámadás ügye. Míg a kezdeti hivatalos kommunikáció szerint a támadás orosz szerverekről érkezhetett, most viszont jelentkezett a ByteToBreach nevű hekker, aki magára vállalta az akciót, és azt állította: semmi köze nincs az orosz szálhoz. Deák Dániel szerint a támadó azt is közölte, hogy nem politikai indítékból, hanem pénzszerzés céljából hajtotta végre a kibertámadást, amely során állítása szerint teljes rendszergazdai jogosultságot szerzett az Államkincstár hálózatában.
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