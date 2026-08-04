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Valerij ZaluzsnijNATOUkrajna

Zaluzsnij: Ukrajna soha nem lesz NATO-tag

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Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete kijelentette, hogy nem hisz Ukrajna NATO-tagságában, és más biztonsági szövetségek fejlesztésére szólított fel. Valerij Zaluzsnij magas rangú diplomaták euroatlanti integrációról szóló tárgyalásán beszélt erről.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 04. 8:59
Valerij Zaluzsnij Fotó: ALYAS TAYFUN SALCA Forrás: ANADOLU
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Bár a JEF jelenleg nem rendelkezik kollektív biztonsági mechanizmusokról és kölcsönös védelmi kötelezettségekről a tagjai között, korábban a tagok szándéknyilatkozatot írtak alá egy „többnemzetiségű tengeri haderő” létrehozásáról, amely „kiegészítené a NATO-t”. Ukrajna már csatlakozott a JEF-fel kötött kibővített partnerségi megállapodáshoz is.

A Reuters emlékeztet, Ukrajna alkotmányában rögzítette a NATO- és Európai Unió-tagságot, mint stratégiai célt. Elismerték azonban, hogy jelenleg nem fogadná be minden tagállam a NATO-ba.

Konfliktus Zaluzsnij és Zelenszkij között?

Zaluzsnijt 2024-ben menesztették Ukrajna legfőbb parancsnoka posztjáról, miután nézeteltérései voltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Oroszországgal vívott háborúról , amely immár ötödik éve tart.

Ahogy arról lapunk is beszámolt

a volt főparancsnok eltávolítása 2024 elején sokak szerint nem szakmai döntés, hanem politikai leszámolás volt. 

Zelenszkij népszerűsége a háború elhúzódásával és a korrupciós botrányok sorozatával folyamatosan csökken, miközben Zaluzsnijé töretlen. 

A választók bizalmáról szóló friss közvélemény-kutatások nagyjából egy szinten tartják Zelenszkijjel és Mihajlo Fjodorov volt védelmi miniszterrel, akit a múlt hónapban menesztettek védelmi miniszteri posztjáról. Zaluzsnij utódját a főparancsnoki poszton szintén menesztették a múlt hónapban.

Borítókép: Valerij Zaluzsnij (Fotó: AFP)

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