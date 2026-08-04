Bár a JEF jelenleg nem rendelkezik kollektív biztonsági mechanizmusokról és kölcsönös védelmi kötelezettségekről a tagjai között, korábban a tagok szándéknyilatkozatot írtak alá egy „többnemzetiségű tengeri haderő” létrehozásáról, amely „kiegészítené a NATO-t”. Ukrajna már csatlakozott a JEF-fel kötött kibővített partnerségi megállapodáshoz is.

A Reuters emlékeztet, Ukrajna alkotmányában rögzítette a NATO- és Európai Unió-tagságot, mint stratégiai célt. Elismerték azonban, hogy jelenleg nem fogadná be minden tagállam a NATO-ba.

Konfliktus Zaluzsnij és Zelenszkij között?

Zaluzsnijt 2024-ben menesztették Ukrajna legfőbb parancsnoka posztjáról, miután nézeteltérései voltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Oroszországgal vívott háborúról , amely immár ötödik éve tart.

Ahogy arról lapunk is beszámolt,

a volt főparancsnok eltávolítása 2024 elején sokak szerint nem szakmai döntés, hanem politikai leszámolás volt.

Zelenszkij népszerűsége a háború elhúzódásával és a korrupciós botrányok sorozatával folyamatosan csökken, miközben Zaluzsnijé töretlen.