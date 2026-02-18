valerij zaluzsnijVolodimir Zelesznkijorosz-ukrán háborúukrán hadsereg

Durva belháború dúlt Zelenszkij és lehetséges utóda között

Megtörte a csendet az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka. Valerij Zaluzsnij soha nem hallott részleteket árult el arról, hogyan próbálta megfélemlíteni őt Volodimir Zelenszkij elnök környezete, és miként eredményezte a politikai vezetés beavatkozása a 2023-as ellentámadás csúfos kudarcát.

2026. 02. 18. 18:14
Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete Fotó: AFP
Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka menesztése és londoni „száműzetése” óta nyílt titok volt, hogy a népszerű tábornok és az ukrán elnök viszonya elmérgesedett. Ám azt senki sem sejtette, hogy a konfliktus már a háború első évében majdnem fegyveres összetűzésig fajult a kijevi kormányzati negyedben. A feszültség már 2022-ben a forráspontra jutott, amikor az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökei megszállták az irodáját – árulta el Zaluzsnij egy, az AP hírügynökségnek adott interjúban.

Zelenszkij is riválisként tekint Zaluzsnijra?
Zelenszkij is riválisként tekint Zaluzsnijra? (Fotó: AFP)

A tábornok beszámolója szerint az eset egyértelmű megfélemlítési kísérlet volt. Zaluzsnij azonban nem hagyta magát: amikor az ügynökök megjelentek, felhívta Andrij Jermakot, az elnöki hivatal nagyhatalmú vezetőjét, és közölte vele, hogy kész a hadsereget is bevetni a parancsnokság védelmére.

Harcolni fogok önökkel, és már hívtam erősítést Kijev központjába

– idézte fel drámai figyelmeztetését a volt főparancsnok.

Az SZBU utólagos magyarázata több mint nevetséges: azt állították, hogy nem a tábornok után kutattak, hanem egy szervezett bűnözői csoport által működtetett sztriptízbárt kerestek az épületben. Zaluzsnij szerint ez az ürügy éppolyan abszurd, mint amilyennek hangzik, hiszen kizárt, hogy a titkosszolgálat „véletlenül” tévessze el az ország legfontosabb hadműveleti központjának címét.

A belső hatalmi harcok azonban nem merültek ki az irodai rajtaütésekben. Zaluzsnij most először beszélt nyíltan arról is, hogy a 2023-as, nagy reményekkel indított, ám végül teljes kudarcba fulladt ellentámadás sikertelensége közvetlenül a politikai vezetés számlájára írható. A tábornok és a NATO-szövetségesek eredeti terve egy koncentrált támadás lett volna Zaporizzsja térségében, hogy elvágják az orosz utánpótlási vonalakat a Krím felé. Zelenszkijék azonban nem voltak hajlandók biztosítani ehhez a szükséges erőforrásokat, ehelyett szétforgácsolták a csapatokat a hosszú frontvonalon.

A politikai beavatkozás eredménye ismert: az orosz védelem kitartott, az ukrán erők pedig felőrlődtek.

A volt főparancsnok eltávolítása 2024 elején sokak szerint nem szakmai döntés, hanem politikai leszámolás volt. Zelenszkij népszerűsége a háború elhúzódásával és a korrupciós botrányok sorozatával folyamatosan csökken, miközben Zaluzsnijé töretlen. A legfrissebb felmérések szerint egy mostani elnökválasztáson a tábornok máris vezetne a jelenlegi elnökkel szemben (23 százalék a 20 százalék ellenében). 

Nem véletlen, hogy a londoni nagyköveti kinevezést sokan elegáns száműzetésnek tekintik, amellyel Zelenszkij igyekezett távol tartani legveszélyesebb riválisát a kijevi ügyektől.

Bár Zaluzsnij egyelőre óvatosan nyilatkozik politikai ambícióiról, mondván, a háború alatt nem akarja megosztani a nemzetet, a háttérben már zajlanak a helyezkedések. Az AP értesülései szerint 2025 tavaszán Paul Manafort, Donald Trump amerikai elnök korábbi kampányfőnöke is megkereste a tábornokot, hogy felajánlja tanácsadói szolgálatait, azonban Zaluzsnij visszautasította. Ez azonban erőteljes jelzés arra nézve, hogy a nemzetközi szereplők is tisztában vannak azzal, hogy Zelenszkij hatalma inog, és már a lehetséges utódot keresik.

Borítókép: Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete (Fotó: AFP)

