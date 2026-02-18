Durva belháború dúlt Zelenszkij és lehetséges utóda között

Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka menesztése és londoni „száműzetése” óta nyílt titok volt, hogy a népszerű tábornok és az ukrán elnök viszonya elmérgesedett. Ám azt senki sem sejtette, hogy a konfliktus már a háború első évében majdnem fegyveres összetűzésig fajult a kijevi kormányzati negyedben. A feszültség már 2022-ben a forráspontra jutott, amikor az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökei megszállták az irodáját – árulta el Zaluzsnij egy, az AP hírügynökségnek adott interjúban.

Zelenszkij is riválisként tekint Zaluzsnijra? (Fotó: AFP)

A tábornok beszámolója szerint az eset egyértelmű megfélemlítési kísérlet volt. Zaluzsnij azonban nem hagyta magát: amikor az ügynökök megjelentek, felhívta Andrij Jermakot, az elnöki hivatal nagyhatalmú vezetőjét, és közölte vele, hogy kész a hadsereget is bevetni a parancsnokság védelmére.

Harcolni fogok önökkel, és már hívtam erősítést Kijev központjába

– idézte fel drámai figyelmeztetését a volt főparancsnok.

Az SZBU utólagos magyarázata több mint nevetséges: azt állították, hogy nem a tábornok után kutattak, hanem egy szervezett bűnözői csoport által működtetett sztriptízbárt kerestek az épületben. Zaluzsnij szerint ez az ürügy éppolyan abszurd, mint amilyennek hangzik, hiszen kizárt, hogy a titkosszolgálat „véletlenül” tévessze el az ország legfontosabb hadműveleti központjának címét.