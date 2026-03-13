Mennyi alvásra van szükség? Nemcsak a kevés, a túl sok alvás is árthat

Az alvás világnapját minden évben márciusban, a tavaszi napéjegyenlőség előtti pénteken tartják. A kezdeményezést a World Sleep Society indította el 2008-ban azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az alvás fontosságára és az alvászavarok egészségügyi hatásaira. A kampány azt hangsúlyozza, hogy a megfelelő alvás nem luxus, hanem az egészség egyik alapfeltétele.

Mennyi alvásra van szükség a szervezetnek az egészséges működéshez? (kép: Pexels/ Giorgia Ester Serra)

Mennyi alvásra van szükség életkor szerint?

Az alvásigény életkoronként jelentősen eltérhet. Míg egy újszülött szinte az egész napot átalussza, egy felnőttnek általában jóval kevesebb pihenés is elegendő. A szakértői ajánlás szerint nagyjából ennyi alvásra van szükség életkor szerint:

újszülöttek: 14–17 óra

csecsemők: 12–15 óra

kisgyermekek: 11–14 óra

óvodások: 10–13 óra

iskoláskorú gyermekek: 9–11 óra

tizenévesek: 8–10 óra

felnőttek: 7–9 óra

idősebb felnőttek: 7–8 óra

Ezek az értékek természetesen csak irányadó számok. Vannak, akik valamivel kevesebb vagy több alvással érzik magukat kipihentnek. Az ajánlott mennyiség függ továbbá a fizikai aktivitástól, az egészségi állapottól, a szedett gyógyszerektől is. A szakértők ezért hangsúlyozzák, hogy nemcsak az számít, mennyit alszunk, hanem az is, hogy az alvás pihentető és jó minőségű legyen. Ha valaki reggel kipihenten ébred, napközben nem álmos és könnyen tud koncentrálni, az eleget aludt.

A túl sok alvás hatása sem mindig kedvező

Legtöbbször az alváshiány veszélyeiről hallunk, pedig pedig a túl sok alvás hatása sem kedvező. A rendszeresen 9–10 óránál többet alvó embereknél is előfordulhatnak egészségügyi problémák. A túl hosszú alvás összefüggésbe hozható például:

fejfájással

alacsony energiaszinttel

koncentrációs problémákkal

egyes anyagcsere-problémák fokozott kockázatával

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy néha ne lenne teljesen normális többet aludni. Ha azonban valaki rendszeresen így tesz, ráadásul mégis fáradtnak érzi magát, érdemes lehet utánajárni a probléma okának.

A Semmelweis Egyetem által szemlézett átfogó jelentés szerint, aki rendszeresen 9 óránál többet alszik, 34 százalékkal magasabb halálozási kockázatnak (pl. stroke miatt) teszi ki magát, míg a hét óránál kevesebb alvás 14 százalékkal növeli a halálozás kockázatát. (Ezek a számok nemenként valamelyest eltérnek.)