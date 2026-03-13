kézilabdaXavi PascualONE VeszprémAalborg HBLigetvári Patrikférfi kézilabda BLférfikézilabda Bajnokok Ligája

Katasztrófáról beszélnek Veszprémben, ismert az út a BL-idény megmentéséhez

A férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, 14. fordulójában a Veszprém házigazdaként 38-33-ra kikapott a dán Aalborg együttesétől csütörtökön. A fennállása legrosszabb BL-csoportkörét záró bakonyiak edzője, Xavi Pascual katasztrófának nevezte a történteket, de Ligetvári Patrik sem fogta vissza magát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 6:32
A Veszprém játékosai csalódottak voltak a vereség után Fotó: MTI/Vasvári Tamás
A Veszprém hét-hét győzelemmel és vereséggel zárta a férfikézilabda BL csoportkörét, és ötödikként végzett, így a másik nyolcas negyedik helyezettje, a francia PSG ellen játszik a negyeddöntőbe jutásért április elején, majd ottani továbbjutás esetén a német Füchse Berlin következne a kölni Final Fourért. A másik magyar együttesnek, a csoporthatodik Szegednek a lengyel Industria Kielce, majd a címvédő német Magdeburg együttesén át vezet az út a négyes döntőig. A Xavi Pascual vezette veszprémiek csütörtökön a már biztos csoportmásodikként tét nélkül játszó dán Aalborg ellen léptek pályára odahaza, ám 15-11-es vezetés után sorozatban nyolc gólt kaptak, és onnan már nem tudtak eléggé visszazárkózni.

A Veszprém kézilabdacsapata az utolsó négy csoportmérkőzéséből hármat is elvesztett, így nehezebb ágra került a BL-ben
A Veszprém kézilabdacsapata az utolsó négy csoportmérkőzéséből hármat is elvesztett, így nehezebb ágra került a BL-ben. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Xavi Pascual és Ligetvári Patrik a Veszprém vereségéről

– A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk – nyilatkozta a találkozó után Xavi Pascual vezetőedző.

A hazai szurkolók a mérkőzés előtt, alatt és után is többször kifejezték nemtetszésüket a csapat közelmúltbeli teljesítményét látva, Ligetvári Patrik nekik is üzenhetett: – Sajnálom, hogy így alakult a találkozó. Jól kezdtünk, húsz percig minden rendben ment, utána viszont szinte ugyanaz történt, ami a szezonban már oly sokszor. 

Olyan szériába keveredtünk, amibe ilyen szinten nem lehet. Nulla-nyolcas sorozat nincs…

Ezt cipeltük végig, ezt ilyen jó csapat ellen büntetlenül nem lehet megtenni. Ha nem is mi vagyunk a legesélyesebbek, még semmi sem veszett el. Csak most már sokkal nehezebb lesz célba érni – mondta a magyar válogatott védekező-specialista.

Az Aalborg edzője a BL-fordítás kulcsáról

A túloldalon ezzel szemben nagy volt az öröm a fordítás után, és az Aalborg játékosai már várják, hogy a portugál Sporting vagy a lengyel Wisla Plock ellen kell párharcot vívniuk a kölni négyes döntőért.

– Nehéz idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl, amelyen fontos volt, hogy a rossz kezdés után visszataláljunk a meccsbe. Megmutattuk, hogy méltóak vagyunk a negyeddöntőt jelentő második helyre. 

Hogy mi történt 11-15-nél? Nem kellett óriási dolgokat mondanom, csak ezt-azt pontosítani, meg sokkal több agresszivitást kértem védekezésben.

Hat-nyolc tiszta lövést elhibáztunk az elején, utána viszont szuperek voltak a támadásaink, majdnem mindegyikből gólt lőttünk – értékelt Simon Dahl, a dánok vezetőedzője.

A 38 százalékos hatékonysággal védő Niklas Landin az ugyanennyi szerzett gólt emelte ki az Aalborg győzelme után: – Veszprémben mindig nagy nyomás alatt, de rendre jó hangulatban kell játszanunk. A támadójátékunk kiváló volt, 38 gólt nem sok csapat szerez ebben a csarnokban. Örülünk a győzelemnek, de már a negyeddöntő lebeg előttünk, mert ott nem szabad hibázni – összegzett a kapus.

A NB I-ben hibátlanul éllovas Veszprém legközelebb szombaton lép pályára, 16.30-tól a Tatabánya vendége lesz.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája

nyolcaddöntős párosítások (április 1./2. és április 8./9.):

  • OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel)
  • Sporting Clube de Portugal (portugál)–Orlen Wisła Płock (lengyel)
  • GOG (dán)–HBC Nantes (francia)
  • One Veszprém HC–Paris Saint‑Germain Handball (francia)

negyeddöntős párosítások (április 29./30. és május 6./7.):

  • Szeged/Kielce–SC Magdeburg (német)
  • Sporting/Plock–Aalborg Handbold (dán)
  • GOG/Nantes–Barca (spanyol)
  • Veszprém/PSG–Füchse Berlin (német)

 

