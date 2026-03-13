Katasztrófáról beszélnek Veszprémben, ismert az út a BL-idény megmentéséhez

A Veszprém hét-hét győzelemmel és vereséggel zárta a férfikézilabda BL csoportkörét, és ötödikként végzett, így a másik nyolcas negyedik helyezettje, a francia PSG ellen játszik a negyeddöntőbe jutásért április elején, majd ottani továbbjutás esetén a német Füchse Berlin következne a kölni Final Fourért. A másik magyar együttesnek, a csoporthatodik Szegednek a lengyel Industria Kielce, majd a címvédő német Magdeburg együttesén át vezet az út a négyes döntőig. A Xavi Pascual vezette veszprémiek csütörtökön a már biztos csoportmásodikként tét nélkül játszó dán Aalborg ellen léptek pályára odahaza, ám 15-11-es vezetés után sorozatban nyolc gólt kaptak, és onnan már nem tudtak eléggé visszazárkózni.

A Veszprém kézilabdacsapata az utolsó négy csoportmérkőzéséből hármat is elvesztett, így nehezebb ágra került a BL-ben. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Xavi Pascual és Ligetvári Patrik a Veszprém vereségéről

– A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk – nyilatkozta a találkozó után Xavi Pascual vezetőedző.

A hazai szurkolók a mérkőzés előtt, alatt és után is többször kifejezték nemtetszésüket a csapat közelmúltbeli teljesítményét látva, Ligetvári Patrik nekik is üzenhetett: – Sajnálom, hogy így alakult a találkozó. Jól kezdtünk, húsz percig minden rendben ment, utána viszont szinte ugyanaz történt, ami a szezonban már oly sokszor.

Olyan szériába keveredtünk, amibe ilyen szinten nem lehet. Nulla-nyolcas sorozat nincs…

Ezt cipeltük végig, ezt ilyen jó csapat ellen büntetlenül nem lehet megtenni. Ha nem is mi vagyunk a legesélyesebbek, még semmi sem veszett el. Csak most már sokkal nehezebb lesz célba érni – mondta a magyar válogatott védekező-specialista.

Az Aalborg edzője a BL-fordítás kulcsáról

A túloldalon ezzel szemben nagy volt az öröm a fordítás után, és az Aalborg játékosai már várják, hogy a portugál Sporting vagy a lengyel Wisla Plock ellen kell párharcot vívniuk a kölni négyes döntőért.

– Nehéz idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl, amelyen fontos volt, hogy a rossz kezdés után visszataláljunk a meccsbe. Megmutattuk, hogy méltóak vagyunk a negyeddöntőt jelentő második helyre.

Hogy mi történt 11-15-nél? Nem kellett óriási dolgokat mondanom, csak ezt-azt pontosítani, meg sokkal több agresszivitást kértem védekezésben.

Hat-nyolc tiszta lövést elhibáztunk az elején, utána viszont szuperek voltak a támadásaink, majdnem mindegyikből gólt lőttünk – értékelt Simon Dahl, a dánok vezetőedzője.