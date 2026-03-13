Teljes sokk Portugáliában: a Fradi a farkas, a Braga edzője nem bocsát meg

Nagy lépést tett a Fradi afelé, hogy 1975 után újra negyeddöntős legyen az európai porondon, hiszen az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonásán hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott a portugál bajnokságban negyedik helyezett Braga ellen. Így a jövő szerdai, idegenbeli visszavágót Robbie Keane együttese remek helyzetből várja. Olyannyira, hogy a portugál sajtóban gyakorlatilag már temetik a Bragát, amely szerintük a farkas barlangjának csapdájába esett. A portugálok szerint a farkas a Fradi, a barlang a Groupama Aréna volt csütörtök este.

„Az SC Braga a magyar farkas barlangjában bukott el” – hangoztatja a portugál Lusonoticias.pt véleménycikkének címe a Fradi–Braga meccs után. Mint kifejtik az írásban, szerintük a Groupama Aréna egy modern stadionnak álcázott csapdát tartogatott a magyar fővárosban a portugál együttesnek, az SC Braga pedig nyitott szemmel esett bele a farkas barlangjába.

A portugál sajtó szerint a Braga már herkulesi feladat előtt áll

A portugál lap szerint a 2-0-s hátrány túl sok lehet egy olyan kompakt csapat ellen, mint amilyen a Fradi. A portál gyakorlatilag már temeti a Bragát, amelynek hazai pályán szinte lehetetlen feladatot kellene megoldania a továbbjutáshoz. „Ami a Groupama Arénában történt, több volt mint egyszerű vereség” – írják. „Hangos figyelmeztetés volt azokra a szerkezeti hibákra, amelyeket Carlos Vicens edző még mindig nem tudott kijavítani. A párharc papíron nyitott maradt – ahogy edzők és játékosok ilyenkor mondani szokták –, de az igazság az, hogy a visszavágó, amelyet szerdán rendeznek, már-már epikus küldetéssé vált.”

Hangsúlyozzák:

A kétgólos hátrány nem halálos ítélet, de egy fizikailag erős, jól szervezett csapat ellen – amely valószínűleg zártan fog védekezni a Pedreirában – a feladat szinte herkulesi.

A portugál sajtó elemzése szerint a Braga túlságosan félénken kezdett a Fradi otthonában, és ez megbosszulta magát. Az egyetlen Braga-játékos, akit dicsértek, a rutinos Joao Moutinho volt, aki azonban egyedül maradt a középpályán. „Agresszív csapatok ellen – amikor a szurkolók rakétákat és petárdákat durrogtatnak a pálya körül – a félénk kezdés fél út a katasztrófához” – állapítják meg.

Az ellenfél edzője szerint erre nincs bocsánat a Fradi ellen

A portugál lap külön kritizálta a Braga csapatkapitányát, mint írják: „Ricardo Horta volt talán a legnagyobb csalódás volt, szinte láthatatlan volt.” Horta a meccs után felmondta az ilyenkor megszokott optimista szöveget: még nincs vége a párharcnak. „A végeredmény súlyos, de ez még csak a félidő. Későn vettük fel a Ferencváros játékának ritmusát, amely az egész pályán történő letámadásra épül” – idézte Horta szavait az A Bola. „Tudtuk, hogy hazai pályán nagyon agresszívek, és fantasztikus hangulat lesz. Felkészültünk, de nem tudtunk megfelelően reagálni.”

A Braga edzője, Carlos Vicens is hangsúlyozta, hogy a visszavágón még lehet fordítani, ugyanakkor az első kapott góljukat megelőző labdaeladásra szerinte nincs bocsánat a Fradi ellen.

– Tudtuk, hogy nem lesz tizenöt gólhelyzetünk, de azokat, amelyeket kialakítottunk, ki kellett volna használnunk, mert ez dönti el a párharcokat. Ha gólt szerzünk azelőtt, hogy kaptunk volna egyet, az megváltoztatta volna a mérkőzést. A részletek a legfontosabbak, és az első kapott gól ezt bizonyítja egy labdavesztés után. Erre nincs bocsánat – mondta.

