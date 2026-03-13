Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Szuperszonikus ballisztikus rakétákat vett Magyarország szomszédja

Szerbia Kínától vásárolt CM–400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat – erősítette meg Alekszandar Vucsics szerb elnök a belgrádi közszolgálati televízióban csütörtök este.

2026. 03. 13. 8:53
Az államfő közölte, Szerbia jelentős számú rakétával rendelkezik, és még többet is be fogunk szerezni. Hozzátette: a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai rakétákat az ország által használt orosz gyártmányú MiG–29 vadászgépekre.

Alekszandar Vucsics arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről. 

A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM–400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS–6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott.

A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták. 

Rendkívül drága rakétákról van szó. Mi kaptunk egy kisebb kedvezményt

 – fogalmazott.

Hozzátette: a fegyverek hatótávolsága kétszáz és négszáz kilométer között van, és nagy romboló erejű eszközökről van szó.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök már a sajtóban korábban megjelent találgatásokra reagálva csütörtökön azt mondta, egyeztetni fog az ország NATO-szövetségeseivel a szerb hadi felszerelésről, ugyanakkor hozzátette: nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédai ellen használná fel ezeket a fegyvereket.

A horvát kormányfő kijelentésére reagálva Alekszandar Vucsics azt mondta: 

Nem Zágráb fogja eldönteni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen.

Mint mondta, aggodalomra ad okot Pristina, Tirana és Zágráb szövetsége, ezért Szerbiának is erősnek kell lennie. 

Mi nem támadhatjuk meg a NATO-országokat, Albánia és Horvátország is NATO-tag, és nem is akarjuk őket megtámadni. Úgy gondolom azonban, hogy nekik ez az egyetlen szándékuk, csak a megfelelő pillanatra várnak. Szerbiának elegendő elrettentő ereje van ellenük

– fogalmazott a szerb elnök.

Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást, amit Szerbia az ország biztonságát fenyegető lépésként értékelt.

 

