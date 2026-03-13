Szuperszonikus ballisztikus rakétákat vett Magyarország szomszédja

Az államfő közölte, Szerbia jelentős számú rakétával rendelkezik, és még többet is be fogunk szerezni. Hozzátette: a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai rakétákat az ország által használt orosz gyártmányú MiG–29 vadászgépekre.
Alekszandar Vucsics arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről.
A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM–400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS–6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott.
A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták.
Rendkívül drága rakétákról van szó. Mi kaptunk egy kisebb kedvezményt
– fogalmazott.
Hozzátette: a fegyverek hatótávolsága kétszáz és négszáz kilométer között van, és nagy romboló erejű eszközökről van szó.
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök már a sajtóban korábban megjelent találgatásokra reagálva csütörtökön azt mondta, egyeztetni fog az ország NATO-szövetségeseivel a szerb hadi felszerelésről, ugyanakkor hozzátette: nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédai ellen használná fel ezeket a fegyvereket.
A horvát kormányfő kijelentésére reagálva Alekszandar Vucsics azt mondta:
Nem Zágráb fogja eldönteni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen.
Mint mondta, aggodalomra ad okot Pristina, Tirana és Zágráb szövetsége, ezért Szerbiának is erősnek kell lennie.
Mi nem támadhatjuk meg a NATO-országokat, Albánia és Horvátország is NATO-tag, és nem is akarjuk őket megtámadni. Úgy gondolom azonban, hogy nekik ez az egyetlen szándékuk, csak a megfelelő pillanatra várnak. Szerbiának elegendő elrettentő ereje van ellenük
– fogalmazott a szerb elnök.
Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást, amit Szerbia az ország biztonságát fenyegető lépésként értékelt.
Borítókép: MiG–29SM vadászgép (Fotó: AFP)
