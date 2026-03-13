Szuperszonikus ballisztikus rakétákat vett Magyarország szomszédja

Alekszandar Vucsics arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről.

A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM–400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS–6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott.

A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták.

Rendkívül drága rakétákról van szó. Mi kaptunk egy kisebb kedvezményt

– fogalmazott.

Hozzátette: a fegyverek hatótávolsága kétszáz és négszáz kilométer között van, és nagy romboló erejű eszközökről van szó.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök már a sajtóban korábban megjelent találgatásokra reagálva csütörtökön azt mondta, egyeztetni fog az ország NATO-szövetségeseivel a szerb hadi felszerelésről, ugyanakkor hozzátette: nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédai ellen használná fel ezeket a fegyvereket.