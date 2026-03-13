Újabb kórházak felújítása kezdődik meg

– Sikerült több mint 31 milliárd forintos forrást szereznünk az Európai Uniótól állami tulajdonú egyházi és civil fenntartású kórházak felújítására. Ennek köszönhetően a Szent János Kórházban két épület fog megújulni, több mint hatmilliárd forint keretösszeggel – jelentette be egy, a Szent János Kórház előtt tartott sajtótájékoztatón Steiner Attila államtitkár, a terület képviselőjelöltje.
Kiemelte, szintén ezen uniós keretből tavaly ősszel 85 milliárd forintot sikerült szintén elhozni kórházak energetikai korszerűsítésére, amelyből hetven kórházi épület és húsz mentőállomás tudott megújulni.
Ezt a programot folytatjuk most. A nyolc kórházi intézményből négy Budapesten található, ugyanennyi pedig vidéken. Már tavaly ősszel egy korábbi etapban egy közel ötmilliárd forintnyi keretösszegből jelentettük be, hogy a Kútvölgyi-tömb járóbeteg-szakrendelőjét meg fogjuk újítani. Ezek a munkák heteken belül el fognak kezdődni
– mondta el az államtitkár.
Szintén az eseményen Kőnig Róbert gyermeksebész, miniszterelnöki biztos elmondta:
13 éve dolgozom ebben a kórházban gyermeksebészként és gyermektraumatológusként, úgyhogy rettenetesen örülök, és nagyon szépen köszönöm Steiner Attilának ezt a munkát. Nem titok, hogy mi már több hónapja dolgozunk azon, hogy elindítsuk a budai oldal és Észak-Közép-Magyarország gyermekellátásának modernizációját.
A gyermeksebész elmondta, kiemelendő a kórházakban dolgozó orvosok, ápolók és az egészségügyi szakszemélyzet munkája, amivel hozzájárulnak a gyerekek gyógyításához.
Az eseményen Szentkirályi Alexandra, a Budapesti Fidesz elnöke elmondta,
az elmúlt években a kormány az Egészséges Budapest programon keresztül folyamatosan fejlesztette a budapesti és a Budapest környéki egészségügyet. 133 milliárd forint értékben újultak meg és újulnak meg jelenleg is egészségügyi intézmények.
Szentkirályi elmondta, a Tisza Párt számtalanszor bizonyította, hogy azt gondolja, minél rosszabb a magyar embereknek, az annál jobb nekik, ugyanis ezzel nő a győzelmük esélye.
A magyar emberek tudnak különbséget tenni aközött, hogy ki akar nekik jót és ki az, aki nem. Áprilisban nemcsak sorsot, hanem jövőt is választunk. Olyan jövők között kell választani, ahol az egyik oldalon az van, hogy a gyermekeinknek, a szüleinknek az egészségi ellátására fordítjuk a pénzünket vagy pedig ezt a pénzt oda akarjuk adni Ukrajnának
– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.
