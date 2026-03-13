Szentkirályi Alexandrasteiner attilafelújításkórházeurópai uniós forrás

Újabb kórházak felújítása kezdődik meg

Több mint harmincmilliárdos uniós forrásból összesen nyolc kórház fog részlegesen megújulni.

Gábor Márton
2026. 03. 13. 9:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Sikerült több mint 31 milliárd forintos forrást szereznünk az Európai Uniótól állami tulajdonú egyházi és civil fenntartású kórházak felújítására. Ennek köszönhetően a Szent János Kórházban két épület fog megújulni, több mint hatmilliárd forint keretösszeggel – jelentette be egy, a Szent János Kórház előtt tartott sajtótájékoztatón Steiner Attila államtitkár, a terület képviselőjelöltje. 

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára a Jedlik Ányos Program kibővítéséről tartott sajtótájékoztatón az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelőjénél 2025. október 13-án. A rendelkezésre álló 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomást tudnak majd felújítani. MTI/Hegedüs Róbert
Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kiemelte, szintén ezen uniós keretből tavaly ősszel 85 milliárd forintot sikerült szintén elhozni kórházak energetikai korszerűsítésére, amelyből hetven kórházi épület és húsz mentőállomás tudott megújulni. 

Ezt a programot folytatjuk most. A nyolc kórházi intézményből négy Budapesten található, ugyanennyi pedig vidéken. Már tavaly ősszel egy korábbi etapban egy közel ötmilliárd forintnyi keretösszegből jelentettük be, hogy a Kútvölgyi-tömb járóbeteg-szakrendelőjét meg fogjuk újítani. Ezek a munkák heteken belül el fognak kezdődni

– mondta el az államtitkár.

Szintén az eseményen Kőnig Róbert gyermeksebész, miniszterelnöki biztos elmondta:

13 éve dolgozom ebben a kórházban gyermeksebészként és gyermektraumatológusként, úgyhogy rettenetesen örülök, és nagyon szépen köszönöm Steiner Attilának ezt a munkát. Nem titok, hogy mi már több hónapja dolgozunk azon, hogy elindítsuk a budai oldal és Észak-Közép-Magyarország gyermekellátásának modernizációját.

A gyermeksebész elmondta, kiemelendő a kórházakban dolgozó orvosok, ápolók és az egészségügyi szakszemélyzet munkája, amivel hozzájárulnak a gyerekek gyógyításához. 

Az eseményen Szentkirályi Alexandra, a Budapesti Fidesz elnöke elmondta, 

az elmúlt években a kormány az Egészséges Budapest programon keresztül folyamatosan fejlesztette a budapesti és a Budapest környéki egészségügyet. 133 milliárd forint értékben újultak meg és újulnak meg jelenleg is egészségügyi intézmények.

Szentkirályi elmondta, a Tisza Párt számtalanszor bizonyította, hogy azt gondolja, minél rosszabb a magyar embereknek, az annál jobb nekik, ugyanis ezzel nő a győzelmük esélye.  

A magyar emberek tudnak különbséget tenni aközött, hogy ki akar nekik jót és ki az, aki nem. Áprilisban nemcsak sorsot, hanem jövőt is választunk. Olyan jövők között kell választani, ahol az egyik oldalon az van, hogy a gyermekeinknek, a szüleinknek az egészségi ellátására fordítjuk a pénzünket vagy pedig ezt a pénzt oda akarjuk adni Ukrajnának

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra. 

A több mint hatmilliárd forintos beruházás kapcsán az Észak-Budai Szent János Centrumkórház főigazgatója, Ralovich Zsolt kiemelte, 

a most bejelentett hír egy újabb mérföldkő a kórház fejlesztésében. 2020 óta folyamatos a Szent János Centrumkórház korszerűsítése. 2020 és 2022 között több mint 35 ezer négyzetméter újult meg. 2023–24-ben megújítottuk a Kútvölgyi Kórházat kívül és belül. 2024-ben pedig megtörtént a Budai Traumatológiai Centrum korszerűsítése is.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Magyarország kormánya)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu