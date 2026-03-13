Arne SlotTottenham Hotspur FCSzoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Arne Slot megindokolta Kerkez Milos lecserélését a Liverpool Tottenham elleni meccse előtt

A Liverpool a szerdai, Galatasaray ellen elszenvedett 1-0-s vereség után fordítaná meg a BL-nyolcaddöntős párharcát, előtte viszont vasárnap még a Tottenham elleni Premier League-mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékra. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján Kerkez Milos isztambuli cseréjét a magyar védő sárga lapjával indokolta meg. Slot kiváló mérleggel rendelkezik a Tottenham ellen, a párosítás tavalyi két PL-meccse különösen emlékezetesre sikerült.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 10:40
Arne Slot a Liverpool kispadján eddig valamennyi Premier League-meccsét megnyerte a Tottenham Hotspur ellen, vasárnap folytatná a jó sorozatot Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug
A Liverpool és a Tottenham is kikapott a héten a BL-ben: Arne Slot csapata a Galatasaray otthonában 1-0-s, a Spurs az Atlético Madrid stadionjában 5-2-es vereséget szenvedett. A Liverpool így is esélyesnek számít a továbbjutásra, a Tottenham viszont morálisan teljesen szétesett csapat benyomását keltette Madridban. Furcsa módon mégis az eltérés miatt aggódhat Arne Slot: amíg Szoboszlai Dominikéknak szem előtt kell tartaniuk a jövő szerdai BL-visszavágót is a vasárnapi, Tottenham elleni Premier League-meccs előtt, addig a londoniak már lemondtak a Bajnokok Ligájáról, s minden idegszálukkal azért küzdenek, hogy legalább az angol élvonalból ne essenek ki.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője attól tartott, hogy a Galatasaray játékosai kiprovokálják Kerkez Milos kiállítását, ezért cserélte le a magyar védőt, akinek a játékával elégedett volt
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője attól tartott, hogy a Galatasaray játékosai kiprovokálják Kerkez Milos kiállítását, ezért cserélte le a magyar védőt, akinek a játékával elégedett volt Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug

A Liverpool a legutóbbi négy bajnoki mérkőzését kivétel nélkül megnyerte a Tottenham ellen, ráadásul többnyire gólzáporos meccseken. A Premier League történetében egyébként is ez a párosítás hozta a legtöbb gólt, a 209-ből 127-et a Liverpool lőtt.

  • 2024. május 5. Liverpool–Tottenham 4-2
  • 2024. december 22. Tottenham–Liverpool 3-6
  • 2025. április 27. Liverpool–Tottenham 5-1
  • 2025. december 20. Tottenham–Liverpool 1-2

Az utóbbi három alkalommal már Arne Slot volt a vezetőedző, akit tehát eddig mindig begyűjtötte a Spurs ellen a három pontot a Premier League-ben.

BL vagy Premier League? Arne Slot elkerülte a választ

Tavaly éppen a Tottenham elleni 5-1-es sikerrel vált matematikailag is biztossá a Liverpool bajnoki címe. Idén a címvédés nem reális, a Liverpool egyelőre a hatodik helyen áll a bajnokságban, a következő idénybeli BL-induláshoz az első öt között kell végeznie – vagy megnyernie a Bajnokok Ligája idei kiírását.

– Egyértelmű, hogy nagy különbség van a tavalyi formánk és a mostani között. Nagyszerű emlékeink vannak, de várom az újabb meccset, az Anfielden játszani a saját szurkolóink előtt mindig különleges. Van mit bizonyítanunk, a legutóbbi bajnokinkat elvesztettük, ahogy a héten a BL-meccsünket is – mondta Slot, aki kijelentette, hogy a bajnoki címüket nem fogják megvédeni, arra a kérdésre viszont, hogy a BL, a Premier League és az FA-kupa viszonylatában melyek a prioritások, kitérő választ adott.

Slot szerint a korábbi Tottenham elleni PL-meccsekből nem lehet kiindulni, mert Igor Tudor személyében más menedzser ül a londoniak kispadján, mint azokon a találkozókon.

A hiányzók közül Alissonról és Chiesáról Slot úgy fogalmazott, hogy bízik a visszatérésükben, a legutóbbi Spurs elleni meccsen súlyos sérülést szenvedett Alexander Isak viszont még sokáig nem lesz bevethető.

Liverpool: Kerkez Milos cseréjében a Juventus is szerepet játszott

A Galatasaray elleni meccs után Kerkez Milos sok kritikát kapott, különösen a törökök értékelték úgy, hogy nem játszott jól a Liverpool balhátvédje. Arne Slot viszont világossá tette, hogy nem a játéka miatt cserélte le Kerkezt.

– Jó meccset játszott, de sárga lapot kapott olyan környezetben, amelyben a játékvezető könnyen fújta be a szabadrúgásokat az ellenfélnek. 

A Galatasaray ezt okosan ki is használta, túl nagy kockázat lett volna Milost a pályán hagyni a sárgája birtokában, figyelembe véve, hogy ő mindig agresszív a párharcokban, míg a törökök előző BL-ellenfelük, a Juventus ellen mindkét meccsen kiharcoltak kiállítást, ráadásul az egyik alkalommal éppen a rivális balhátvédjének

– idézte fel Kerkez lecserélésének körülményeit Slot.

A holland edző szerint az angol klubok gyenge BL-hetéből elhamarkodott lenne a Premier League színvonalára vagy az angliai téli szünet szükségességére vonatkozó következtetést levonni, ugyanakkor Slot úgy véli, hogy jó hatással lenne az angol klubokra a téli szünet bevezetése.

Szoboszlai is gólt szerzett az év meccsén

A Liverpool tavalyi 6-3-as Tottenham elleni meccsét a szurkolók az egész 2024/25-ös Premier League-idény legjobb találkozójának választották. Azon a találkozón Szoboszlai Dominik is betalált. 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

