Arne Slot megindokolta Kerkez Milos lecserélését a Liverpool Tottenham elleni meccse előtt

A Liverpool és a Tottenham is kikapott a héten a BL-ben: Arne Slot csapata a Galatasaray otthonában 1-0-s, a Spurs az Atlético Madrid stadionjában 5-2-es vereséget szenvedett. A Liverpool így is esélyesnek számít a továbbjutásra, a Tottenham viszont morálisan teljesen szétesett csapat benyomását keltette Madridban. Furcsa módon mégis az eltérés miatt aggódhat Arne Slot: amíg Szoboszlai Dominikéknak szem előtt kell tartaniuk a jövő szerdai BL-visszavágót is a vasárnapi, Tottenham elleni Premier League-meccs előtt, addig a londoniak már lemondtak a Bajnokok Ligájáról, s minden idegszálukkal azért küzdenek, hogy legalább az angol élvonalból ne essenek ki.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője attól tartott, hogy a Galatasaray játékosai kiprovokálják Kerkez Milos kiállítását, ezért cserélte le a magyar védőt, akinek a játékával elégedett volt Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug

A Liverpool a legutóbbi négy bajnoki mérkőzését kivétel nélkül megnyerte a Tottenham ellen, ráadásul többnyire gólzáporos meccseken. A Premier League történetében egyébként is ez a párosítás hozta a legtöbb gólt, a 209-ből 127-et a Liverpool lőtt.

2024. május 5. Liverpool–Tottenham 4-2

2024. december 22. Tottenham–Liverpool 3-6

2025. április 27. Liverpool–Tottenham 5-1

2025. december 20. Tottenham–Liverpool 1-2

Az utóbbi három alkalommal már Arne Slot volt a vezetőedző, akit tehát eddig mindig begyűjtötte a Spurs ellen a három pontot a Premier League-ben.

BL vagy Premier League? Arne Slot elkerülte a választ

Tavaly éppen a Tottenham elleni 5-1-es sikerrel vált matematikailag is biztossá a Liverpool bajnoki címe. Idén a címvédés nem reális, a Liverpool egyelőre a hatodik helyen áll a bajnokságban, a következő idénybeli BL-induláshoz az első öt között kell végeznie – vagy megnyernie a Bajnokok Ligája idei kiírását.