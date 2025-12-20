Honfitársát taposta meg Szoboszlaiék rangadóján, már az első félidőben villant a piros lap

A Liverpool amikor legutóbb a Tottenhammel játszott a Premier League-ben, akkor Arne Slot együttese a bajnoki címet ünnepelte az Anfielden. Azóta sok minden változott a Vörösök háza táján – a Tottenhamnél is , amely májusban még Európa-ligát nyert, most viszont a bajnokságban csak a 13. helyen áll –, a mostani idényben a címvédő többször is gödörben volt, de mostanra talán kezd ebből kilábalni. A Liverpool az elmúlt öt meccsén veretlen, s a múlt hétvégén megsérülő Szoboszlai Dominik is felépült, s kezdett a Tottenham–Liverpool rangadón – mellette Kerkez Milos is az első perctől a pályán volt.
Tottenham–Liverpool: piros lap az első félidőben
Lassan indult be a találkozó, az első tíz percben a hazaiak blokkolt lövését lehetett mindössze felírni. Aztán a 12. percben a Liverpool is életjelet adott. Szoboszlai Dominik bal oldalról beívelt szabadrúgását Virgil van Dijk fejelte a kapus kezei közé. Sok foci a folytatásban sem volt, a Liverpool hol letámadt, hol a saját kapuja elé húzódott vissza, a Tottenhamnek erre pedig nem nagyon volt megoldása.
A 30. percben aztán felhördült a stadion, amikor is Xavi Simons honfitársának, Van Dijknek lépett oda csúnyán, és a vádliját taposta meg. John Brooks játékvezető sárga lapot adott az esetért, de a videobíró kihívta őt. Többszöri visszanézés után piros lapot adott Simonsnak.
Mindez a Liverpoolnak jól jött, ugyanis fél óra után mindössze egy lövése volt a címvédőnek – helyzete viszont emberelőnyben sem volt a szünetig. Az első félidő végén három perc volt a hosszabbítás, ennek az elején a liverpooli Conor Bradleyt kellett ápolni percekig, a jobbhátvéd végül tudta folytatni a meccset.
