LiverpoolTottenhamSzoboszlai DominikPremier League

Honfitársát taposta meg Szoboszlaiék rangadóján, már az első félidőben villant a piros lap

Piros lapot hozott a Tottenham–Liverpool Premier League-mérkőzés első félideje. A 30. percben a holland Xavi Simons taposta meg honfitársát, a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijkot. A játékvezető először csak sárga lapot adott Simonsnak, de a videobíró kihívta őt, így a bíró piros lapra módosította a döntését. Szoboszlaiék az első játékrészben nem szereztek gólt emberelőnyben. Kövesse velünk a második félidő legfontosabb történéseit!

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 19:16
Xavi Simons, a Tottenham játékosa már az első félidőben piros lapot kapott
Xavi Simons, a Tottenham játékosa már az első félidőben piros lapot kapott Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
A Liverpool amikor legutóbb a Tottenhammel játszott a Premier League-ben, akkor Arne Slot együttese a bajnoki címet ünnepelte az Anfielden. Azóta sok minden változott a Vörösök háza táján – a Tottenhamnél is , amely májusban még Európa-ligát nyert, most viszont a bajnokságban csak a 13. helyen áll –, a mostani idényben a címvédő többször is gödörben volt, de mostanra talán kezd ebből kilábalni. A Liverpool az elmúlt öt meccsén veretlen, s a múlt hétvégén megsérülő Szoboszlai Dominik is felépült, s kezdett a Tottenham–Liverpool rangadón – mellette Kerkez Milos is az első perctől a pályán volt. 

A Tottenham–Liverpool Premier League-mérkőzésen Szoboszlai Dominik is kezdő volt
A Tottenham–Liverpool Premier League-mérkőzésen Szoboszlai Dominik is kezdő volt  Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Tottenham–Liverpool: piros lap az első félidőben

Lassan indult be a találkozó, az első tíz percben a hazaiak blokkolt lövését lehetett mindössze felírni. Aztán a 12. percben a Liverpool is életjelet adott. Szoboszlai Dominik bal oldalról beívelt szabadrúgását Virgil van Dijk fejelte a kapus kezei közé. Sok foci a folytatásban sem volt, a Liverpool hol letámadt, hol a saját kapuja elé húzódott vissza, a Tottenhamnek erre pedig nem nagyon volt megoldása. 

A 30. percben aztán felhördült a stadion, amikor is Xavi Simons honfitársának, Van Dijknek lépett oda csúnyán, és a vádliját taposta meg. John Brooks játékvezető sárga lapot adott az esetért, de a videobíró kihívta őt. Többszöri visszanézés után piros lapot adott Simonsnak. 

Mindez a Liverpoolnak jól jött, ugyanis fél óra után mindössze egy lövése volt a címvédőnek – helyzete viszont emberelőnyben sem volt a szünetig. Az első félidő végén három perc volt a hosszabbítás, ennek az elején a liverpooli Conor Bradleyt kellett ápolni percekig, a jobbhátvéd végül tudta folytatni a meccset. 

Cikkünk frissül...

Premier League, 17. forduló:

Szombat:

  • Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)
  • Manchester City–West Ham United 3-0 (2-0)
  • Bournemouth–Burnley 1-1 (0-0)
  • Brighton–Sunderland 0-0
  • Wolverhampton Wanderers–Brentford 0-2 (0-0)
  • Tottenham Hotspur–Liverpool 0-0 – egy félidő után
  • Everton–Arsenal 21.00
  • Leeds United–Crystal Palace 21.00

Vasárnap:

  • Aston Villa–Manchester United 17.30

Hétfő:

  • Fulham–Nottingham Forest 21.00

