egyesült államokfilmtrump - kennedy centerWashington D.C.ünneptáncmárcius 15.

Washingtonban is bemutatták a Magyar menyegzőt

Az amerikai fővárosban és körzetében élő magyar diaszpóra tagjaiból, valamint az amerikai adminisztráció és diplomáciai testületek képviselőiből álló közönség előtt Panyi Miklós államtitkár ünnepi beszédében a magyar és az amerikai szabadságharcos párhuzamokról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 10:45
Filmbemutatóval ünnepelték március 15-ét Washingtonban az Egyesült Államok kiemelt kulturális intézményében, a Trump–Kennedy Centerben (korábbi nevén Kennedy Center) pénteken.

A nemzeti ünnep alkalmából a nagykövetség és a New York-i Liszt Intézet együttműködésében szervezett eseményen a Magyar menyegző című filmet vetítették az amerikai fővárosban és körzetében élő magyar diaszpóra tagjaiból, valamint az amerikai adminisztráció és diplomáciai testületek képviselőiből álló közönség előtt.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ünnepi köszöntőjében felhívta a figyelmet a párhuzamra a magyar és az amerikai történelmi szabadságküzdelem között, amely

hivatkozási pontként szolgál jelenleg is, amikor a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok megerősödését látni.

Az államtitkár az MTI-nek adott nyilatkozatában hangoztatta, hogy a nemzeti ünnep alkalmából vetített film alkalmas arra is, hogy megmutassa a magyar szellemiséget, a magyar kultúrát, amit az Egyesült Államokban élő magyarok is magukkal hoztak.

A magyar egy szabadságharcos nemzet, ezt a szabadságharcos szemléletet, lelkületet hozta magával, és ezzel az amerikai szabadságharcos, szabadságszerető életérzést, amerikai szabadságszeretetet tudta erősíteni

– fogalmazott.

Takács Szabolcs nagykövet az MTI-nek arról beszélt, hogy március 15-én elsősorban a diaszpóra közösségére összpontosít a magyar nagykövetség ünnepsége. Az idén bemutatott filmmel fel akarták idézni azokat az emlékeket, kulturális gyökereket, amelyeket hazájukból hoztak ők vagy az elődeik. A diplomata hozzátette, hogy az ünnepség helyszínének megválasztása részben tisztelgés az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt, másrészt pedig a magyar kultúra, magyar történelem, magyar identitás ünneplése is.

A filmbemutatót követően a Trump–Kennedy Centerben a nemzeti ünnep alkalmából fogadást tartottak, ahol Washingtonban működő, magyar néptáncot és népzenét előadó együttesek tartottak bemutatót.

Borítókép: Jelenet a Magyar menyegző című filmből (Fotó: Szupermodern Stúdió)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
