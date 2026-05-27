Pattanásig feszült a helyzet a Baltikum körül, meglepő lépésre szánták el magukat az oroszok

Az orosz külügyminisztérium május 25-én arról tájékoztatott, hogy az ENSZ hágai bíróságához fordulnak, mivel Litvánia, Lettország és Észtország szerintük nem hajlandó feladni „jogellenes politikáját”, továbbá minden, tárgyalásos rendezést célzó próbálkozás kudarcot vallott.
Észtországban és Lettországban a lakosság hozzávetőleg egyharmada orosz anyanyelvű, míg Litvániában ennél kisebb létszámú orosz ajkú közösség él. A balti államok vezetése több alkalommal is visszautasította azokat az orosz állításokat, amelyek szerint hátrányos megkülönböztetés érné ezeket a közösségeket.
Az észt külügyminisztérium szerint mindez nem új jelenség, hanem része annak a folyamatos orosz dezinformációs kampánynak, amely a balti országokat célozza. A tárca úgy fogalmazott: a vádaskodás célja, hogy elterelje a figyelmet Oroszország saját jogsértéseiről, köztük az ukrán civil célpontok elleni támadásokról.
Tallinn álláspontja szerint Moszkva ezzel próbálja gyengíteni Ukrajna nemzetközi támogatását, valamint aláásni a nyugati szövetségesek és a demokratikus intézmények hitelességét. A lett külügyminisztérium úgy látja, hogy az orosz kijelentések a megtévesztő kommunikáció eszközei, amelyeket a Kreml hosszú ideje alkalmaz.
