Pattanásig feszült a helyzet a Baltikum körül, meglepő lépésre szánták el magukat az oroszok

Diana Eglite, a lett külügy sajtószóvivője kijelentette: Oroszország nyíltan semmibe veszi és megsérti a nemzetközi jogot annak érdekében, hogy agresszív külpolitikai céljait és gyarmati szemléletét érvényesítse.

Hozzátette, Lettország továbbra is megbízható nemzetközi partnerként tekint magára, következetesen támogatja az emberi jogokat és a szabályokon alapuló világrendet, miközben teljesíti nemzetközi kötelezettségeit.

Az elmúlt időszakban tovább fokozódott a feszültség a balti térségben, miközben Moszkva egyre keményebb hangnemben fenyegeti az érintett országokat a drónügyek miatt.

Oroszország azt állítja, hogy a balti államok segítséget nyújtanak az Ukrajna által végrehajtott dróntámadásokhoz, amelyek Oroszország északnyugati részének energetikai infrastruktúráját vették célba.

Az európai országok viszont ezeket az állításokat dezinformációnak minősítették. A Kreml korábban is rendszeresen a külföldön élő oroszok és az orosz ajkú közösségek védelmére hivatkozott, amikor szomszédos államokat fenyegetett, Ukrajna ellen pedig katonai támadást is indított.

Szakemberek véleménye alapján Oroszország hosszú ideje próbálja befolyásolni a balti országok orosz ajkú lakosságát, különösen azokat, akik kevésbé beszélik az adott ország nyelvét, hogy társadalmi megosztottságot idézzen elő és formálja a közvéleményt.

Az ukrajnai háború kezdete felgyorsította a balti országok integrációs törekvéseit, valamint az orosz befolyás visszaszorítását célzó intézkedéseket. Ennek részeként fokozatosan háttérbe szorítják az orosz nyelv használatát az oktatásban, szigorítják a bevándorlási szabályokat, és fellépnek az orosz kötődésű szervezetek ellen.