Sokkoló vonatbaleset Belgiumban: iskolabuszt tartolt le egy személyvonat

A térfigyelő kamerák felvételei alapján a vasúti átjáró működött a baleset idején – közölte Thomas Baeken, a vasúti pályahálózatot üzemeltető vállalat (Infrabel) szóvivője.
Az ütközés 8 óra 8 perckor történt. A felvételeken jól látszik, hogy a sorompók le voltak engedve, és a jelzőlámpák pirosat mutattak. Egyelőre nem tudjuk, hogyan történhetett meg a baleset. Ennek kivizsgálása a rendőrség és az ügyészség feladata
– mondta.
A baleset nagyjából egy kilométerre történt a buggenhouti vasútállomástól.
A vonat már fékezett, a mozdonyvezető pedig vészfékezést hajtott végre, de az ütközést már nem tudta elkerülni
– mondta Baeken.
Több belga politikus is mély megrendüléssel értesült a tragédiáról, majd részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.
Bernard Quintin belügyminiszter az alábbi közösségi média bejegyzést tette közzé:
Mély megrendüléssel értesültem a buggenhouti tragikus balesetről, amelyben egy iskolabusszal ütközött egy vonat. Gondolataim az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak. Sok erőt kívánok a sérülteknek. Köszönet illeti a mentőszolgálatokat a helyszínen végzett gyors beavatkozásukért.
Kurt Moens, Kelet-Flandria tartomány képviselője és az érintett iskoláért felelős politikus így fogalmazott:
Ami gyönyörű tavaszi reggel lehetett volna, egy csapásra koromsötét nappá változott.
Annelies Verlinden belga igazságügyminiszter is osztozott a gyászban:
A szavak nem elegendők a buggenhouti baleset leírásához, amelyben egy vonat és egy iskolabusz ütközött. Őszinte részvétemet fejezem ki minden áldozatnak, a gyermekeknek, családjaiknak és mindenkinek, akit érintett ez a tragédia. Mindenkinek sok melegszívű támogatást kívánok
– fogalmazott a politikus.
