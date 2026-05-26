Sokkoló vonatbaleset Belgiumban: iskolabuszt tartolt le egy személyvonat

Súlyos vasúti baleset történt a belgiumi Buggenhoutban, ahol egy személyvonat és egy iskolásokat szállító kisbusz ütközött össze egy vasúti átjáróban. A hatóságok szerint több halálos áldozata is van a tragédiának. A tragédiát árnyalja, hogy térfigyelő kamerák felvételei alapján a sorompók le voltak engedve és a jelzőlámpák piros jelzést adtak az ütközés idején. Belgium több prominens politikusa is osztozott a gyászolók fájdalmában.

2026. 05. 26. 12:59
A buggenhouti vonatbaleset helyszíne Forrás: AFP
A térfigyelő kamerák felvételei alapján a vasúti átjáró működött a baleset idején – közölte Thomas Baeken, a vasúti pályahálózatot üzemeltető vállalat (Infrabel) szóvivője.

Az ütközés 8 óra 8 perckor történt. A felvételeken jól látszik, hogy a sorompók le voltak engedve, és a jelzőlámpák pirosat mutattak. Egyelőre nem tudjuk, hogyan történhetett meg a baleset. Ennek kivizsgálása a rendőrség és az ügyészség feladata

– mondta.

A baleset nagyjából egy kilométerre történt a buggenhouti vasútállomástól.

A vonat már fékezett, a mozdonyvezető pedig vészfékezést hajtott végre, de az ütközést már nem tudta elkerülni

– mondta Baeken.

Több belga politikus mély megrendüléssel fogadta a hírt

Több belga politikus is mély megrendüléssel értesült a tragédiáról, majd részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. 
Bernard Quintin belügyminiszter az alábbi közösségi média bejegyzést tette közzé:

Mély megrendüléssel értesültem a buggenhouti tragikus balesetről, amelyben egy iskolabusszal ütközött egy vonat. Gondolataim az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak. Sok erőt kívánok a sérülteknek. Köszönet illeti a mentőszolgálatokat a helyszínen végzett gyors beavatkozásukért. 

Kurt Moens, Kelet-Flandria tartomány képviselője és az érintett iskoláért felelős politikus így fogalmazott

Ami gyönyörű tavaszi reggel lehetett volna, egy csapásra koromsötét nappá változott.

Annelies Verlinden belga igazságügyminiszter is osztozott a gyászban: 

A szavak nem elegendők a buggenhouti baleset leírásához, amelyben egy vonat és egy iskolabusz ütközött. Őszinte részvétemet fejezem ki minden áldozatnak, a gyermekeknek, családjaiknak és mindenkinek, akit érintett ez a tragédia. Mindenkinek sok melegszívű támogatást kívánok

– fogalmazott a politikus.

A balesetben a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, de a szóvivő szerint ez most eltörpül az emberi veszteség mellett.

Hivatalos források szerint több halálos áldozata is van a balesetnek. Az Euronews információi szerint négyen meghaltak és ketten súlyosan megsérültek a tragédia következtében.

A helyi önkormányzat sajtóközpontot állított fel, ahol a polgármester később tájékoztatja majd a nyilvánosságot. A vonat mintegy száz utasát időközben kimenekítették, jelenleg a helyi tűzoltóság épületében gondoskodnak róluk. Egy ember sokkos állapotba került, ő orvosi ellátást kap. 

A baleset miatt jelentősen felborult a vasúti közlekedés Dendermonde és Londerzeel között, az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Borítókép: A buggenhouti vonatbaleset helyszíne (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
