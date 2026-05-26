Sokkoló vonatbaleset Belgiumban: iskolabuszt tartolt le egy személyvonat

A térfigyelő kamerák felvételei alapján a vasúti átjáró működött a baleset idején – közölte Thomas Baeken, a vasúti pályahálózatot üzemeltető vállalat (Infrabel) szóvivője.

Az ütközés 8 óra 8 perckor történt. A felvételeken jól látszik, hogy a sorompók le voltak engedve, és a jelzőlámpák pirosat mutattak. Egyelőre nem tudjuk, hogyan történhetett meg a baleset. Ennek kivizsgálása a rendőrség és az ügyészség feladata

– mondta.

A baleset nagyjából egy kilométerre történt a buggenhouti vasútállomástól.

A vonat már fékezett, a mozdonyvezető pedig vészfékezést hajtott végre, de az ütközést már nem tudta elkerülni

– mondta Baeken.

Több belga politikus mély megrendüléssel fogadta a hírt

Több belga politikus is mély megrendüléssel értesült a tragédiáról, majd részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Bernard Quintin belügyminiszter az alábbi közösségi média bejegyzést tette közzé:

Mély megrendüléssel értesültem a buggenhouti tragikus balesetről, amelyben egy iskolabusszal ütközött egy vonat. Gondolataim az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak. Sok erőt kívánok a sérülteknek. Köszönet illeti a mentőszolgálatokat a helyszínen végzett gyors beavatkozásukért.

Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.

Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.

Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026

Kurt Moens, Kelet-Flandria tartomány képviselője és az érintett iskoláért felelős politikus így fogalmazott:

Ami gyönyörű tavaszi reggel lehetett volna, egy csapásra koromsötét nappá változott.

Annelies Verlinden belga igazságügyminiszter is osztozott a gyászban:

A szavak nem elegendők a buggenhouti baleset leírásához, amelyben egy vonat és egy iskolabusz ütközött. Őszinte részvétemet fejezem ki minden áldozatnak, a gyermekeknek, családjaiknak és mindenkinek, akit érintett ez a tragédia. Mindenkinek sok melegszívű támogatást kívánok

– fogalmazott a politikus.