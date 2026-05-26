NAK: Koncz Máté tudatosan csúsztat és politikai játszmát folytat

Tanácsadás, pályázatírás, képzés – ezeket a szolgáltatásokat biztosítja ingyen a gazdáknak a NAK

A kamara a mindennapokban is folyamatosan segíti a termelőket. Például jelenleg is zajlik a gazdák területalapú támogatásainak lehívása, az egységes kérelmek beadása. Minden évben a kérelmek mintegy kétharmadát, több mint 100 ezer gazdálkodóét, a kamarai falugazdászok segítségével adják be. Több mint tíz éve működteti, fejleszti a kamara a falugazdász-hálózatot, országszerte tagjai rendelkezésére állva. Az idén januári e-GN határidőig mintegy 33 ezer tagjának segített a kötelező adatszolgáltatásban.

A NAK ingyenes, személyre szabott tanácsadást – a velük közvetlenül kötött szerződések alapján – nyújt több mint 116 ezer gazdálkodó számára, ami közvetlenül hozzájárul 70-80 ezer gazdaság piaci stabilitásához. Emellett a NAK munkatársai mintegy másfél ezer pályázatot készítettek el a tagok számára, valamint segítik őket végig ezen folyamatokban.

Az agrárkárenyhítési rendszer elektronikus bejelentő felületen a kárbejelentések közel felét a falugazdászok adják be, ahogy a kifizetési kérelmeket is.

Továbbá a kamara alapfeladatai mellett több, az állam által rábízott közfeladatot is ellát. Az agrárszakképzéssel kapcsolatban kiemelten kezeli a duális képzés erősítését, másfél év alatt több mint 440 új duális képzőhelyet vett nyilvántartásba. Rendszeresen szervez pályaorientációs napokat diákok számára, és idén is országszerte megrendezi iskolásoknak a nyári „Szakmakóstoló” programheteket. Hosszasan lehetne folytatni a sort.