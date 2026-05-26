Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot

Nemzeti Agrárgazdasági KamaraMOSZmezőgazdaság

NAK: Koncz Máté tudatosan csúsztat és politikai játszmát folytat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezetten, az agráriumban, élelmiszeriparban tevékenykedők, a magyar vidék érdekében végzi munkáját. Nem néhány agrároligarcha érdekében, ahogy azt Koncz Máté teszi és tenné továbbra is – reagált a NAK a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) elnökének nyílt levelére. Az agrár érdekvédelmi szervezet cáfolta a MOSZ elnökének azon vádját is, hogy aránytalanul magas tagdíjat szednének a hazai gazdálkodóktól.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 13:57
Fotó: Bencsik Ádám
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tanácsadás, pályázatírás, képzés – ezeket a szolgáltatásokat biztosítja ingyen a gazdáknak a NAK

A kamara a mindennapokban is folyamatosan segíti a termelőket. Például jelenleg is zajlik a gazdák területalapú támogatásainak lehívása, az egységes kérelmek beadása. Minden évben a kérelmek mintegy kétharmadát, több mint 100 ezer gazdálkodóét, a kamarai falugazdászok segítségével adják be. Több mint tíz éve működteti, fejleszti a kamara a falugazdász-hálózatot, országszerte tagjai rendelkezésére állva. Az idén januári e-GN határidőig mintegy 33 ezer tagjának segített a kötelező adatszolgáltatásban. 

A NAK ingyenes, személyre szabott tanácsadást – a velük közvetlenül kötött szerződések alapján – nyújt több mint 116 ezer gazdálkodó számára, ami közvetlenül hozzájárul 70-80 ezer gazdaság piaci stabilitásához. Emellett a NAK munkatársai mintegy másfél ezer pályázatot készítettek el a tagok számára, valamint segítik őket végig ezen folyamatokban. 

Az agrárkárenyhítési rendszer elektronikus bejelentő felületen a kárbejelentések közel felét a falugazdászok adják be, ahogy a kifizetési kérelmeket is. 

Továbbá a kamara alapfeladatai mellett több, az állam által rábízott közfeladatot is ellát. Az agrárszakképzéssel kapcsolatban kiemelten kezeli a duális képzés erősítését, másfél év alatt több mint 440 új duális képzőhelyet vett nyilvántartásba. Rendszeresen szervez pályaorientációs napokat diákok számára, és idén is országszerte megrendezi iskolásoknak a nyári „Szakmakóstoló” programheteket. Hosszasan lehetne folytatni a sort.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.