Drámai figyelmeztetés: az Oresnyik után még súlyosabb eszkaláció következhet

A támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre négy merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközzel.

Russian President Vladimir Putin has blamed Ukraine for what he described as a deadly drone attack on a student dorm in Luhansk, a Russian-controlled region in eastern Ukraine, and has vowed to retaliate. Ukraine’s military denied the Russian accusations and said it had struck an… https://t.co/bo38jAIOqg — Darlington Enemchukwu (@Darlington576) May 23, 2026

A brutális éjszakai támadásban 21 fiatal orosz diák meghalt és sokan megsérültek, az épületben több tucat fiatal tartózkodott. Oroszország terrorcselekménynek nevezte a történteket, és a nemzetközi közösséget is felszólította az eset elítélésére.

Oresnyik: eszkaláció vagy elrettentés?

Az orosz fegyveres erők a civil fiatalokat ért halálos támadásra válaszul május 24-re virradóan egy Oresnyik rakétával hajtottak végre támadást. Bár a szakértők még nem fejezték be a helyszíni vizsgálatot, az Ukrajnában becsapódott Oresnyik ballisztikus rakéta maradványait elemző szakemberek szerint a fegyver pusztítása elmarad a korábban Moszkva által bejelentett szinttől.

Az új orosz technológia tényleges hatásfokát megkérdőjelezik a becsapódási helyszínen talált maradványok és a keletkezett kráterek mérete.

Az Oresnyik rakéta alapvetően egy atomfegyvert hordozó rakéta, az orosz csapásnál azonban egy úgynevezett inert tölteteket hordozó rakétát használtak, amelyek nem robbannak, hanem a tömegükkel és a lendületükkel, illetve a hiperszonikus sebességükkel rombolnak.

Az Ukrajnában robbant rakétában valószínűleg egy úgynevezett penetrátornak nevezett rudak voltak, amik a sebességüknek és tömegüknek köszönhetően okoztak károkat, azonban a szakértők szerint mivel az ukrán fél nem mutatja meg a helyszínt, azt lehet sejteni, hogy komolyabb károk keletkeztek a becsapódás helyszínén.

A maradványok és kráterek alapján azonban több elemző is úgy véli, hogy a fegyver inkább demonstratív, mintsem döntő katonai hatású.

Ez inkább egyfajta nyomásgyakorlás, illetve politikai elrettentés Oroszország részéről

– mondta el lapunknak Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint a lépések üzenete egyértelmű.