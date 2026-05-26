Drámai figyelmeztetés: az Oresnyik után még súlyosabb eszkaláció következhet

A támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre négy merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközzel.
A brutális éjszakai támadásban 21 fiatal orosz diák meghalt és sokan megsérültek, az épületben több tucat fiatal tartózkodott. Oroszország terrorcselekménynek nevezte a történteket, és a nemzetközi közösséget is felszólította az eset elítélésére.
Oresnyik: eszkaláció vagy elrettentés?
Az orosz fegyveres erők a civil fiatalokat ért halálos támadásra válaszul május 24-re virradóan egy Oresnyik rakétával hajtottak végre támadást. Bár a szakértők még nem fejezték be a helyszíni vizsgálatot, az Ukrajnában becsapódott Oresnyik ballisztikus rakéta maradványait elemző szakemberek szerint a fegyver pusztítása elmarad a korábban Moszkva által bejelentett szinttől.
Az új orosz technológia tényleges hatásfokát megkérdőjelezik a becsapódási helyszínen talált maradványok és a keletkezett kráterek mérete.
Az Oresnyik rakéta alapvetően egy atomfegyvert hordozó rakéta, az orosz csapásnál azonban egy úgynevezett inert tölteteket hordozó rakétát használtak, amelyek nem robbannak, hanem a tömegükkel és a lendületükkel, illetve a hiperszonikus sebességükkel rombolnak.
Az Ukrajnában robbant rakétában valószínűleg egy úgynevezett penetrátornak nevezett rudak voltak, amik a sebességüknek és tömegüknek köszönhetően okoztak károkat, azonban a szakértők szerint mivel az ukrán fél nem mutatja meg a helyszínt, azt lehet sejteni, hogy komolyabb károk keletkeztek a becsapódás helyszínén.
A maradványok és kráterek alapján azonban több elemző is úgy véli, hogy a fegyver inkább demonstratív, mintsem döntő katonai hatású.
Ez inkább egyfajta nyomásgyakorlás, illetve politikai elrettentés Oroszország részéről
– mondta el lapunknak Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint a lépések üzenete egyértelmű.
Ez azt üzeni, hogy Moszkva kész emelni a Kijev elleni támadások szintjét, amelyre az uniós nagykövetek maradással válaszolnak. Katonailag azonban ez nem egy üres fenyegetés.
