Drámai figyelmeztetés: az Oresnyik után még súlyosabb eszkaláció következhet

Az orosz–ukrán háború újabb fordulóponthoz érhet: a legutóbbi orosz civileket ért ukrán dróntámadás, az arra adott orosz válasz és a „szuperfegyverként” emlegetett Oresnyik rakéta bevetése újabb eszkalációs spirál lehetőségét veti fel. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Moszkva egyelőre nem feltétlenül területi célokat, hanem elrettentést és politikai nyomásgyakorlást követ.

Szabó István
2026. 05. 26. 14:36
Egy orosz Oresnyik hiperszonikus, nukleáris rakétarendszer harci szolgálatra történő telepítése Forrás: Orosz Védelmi Minisztérium/AFP
A támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre négy merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközzel.

A brutális éjszakai támadásban 21 fiatal orosz diák meghalt és sokan megsérültek, az épületben több tucat fiatal tartózkodott. Oroszország terrorcselekménynek nevezte a történteket, és a nemzetközi közösséget is felszólította az eset elítélésére.

Oresnyik: eszkaláció vagy elrettentés?

Az orosz fegyveres erők a civil fiatalokat ért halálos támadásra válaszul május 24-re virradóan egy Oresnyik rakétával hajtottak végre támadást. Bár a szakértők még nem fejezték be a helyszíni vizsgálatot, az Ukrajnában becsapódott Oresnyik ballisztikus rakéta maradványait elemző szakemberek szerint a fegyver pusztítása elmarad a korábban Moszkva által bejelentett szinttől. 

Az új orosz technológia tényleges hatásfokát megkérdőjelezik a becsapódási helyszínen talált maradványok és a keletkezett kráterek mérete.

Az Oresnyik rakéta alapvetően egy atomfegyvert hordozó rakéta, az orosz csapásnál azonban egy úgynevezett inert tölteteket hordozó rakétát használtak, amelyek nem robbannak, hanem a tömegükkel és a lendületükkel, illetve a hiperszonikus sebességükkel rombolnak. 

Az Ukrajnában robbant rakétában valószínűleg egy úgynevezett penetrátornak nevezett rudak voltak, amik a sebességüknek és tömegüknek köszönhetően okoztak károkat, azonban a szakértők szerint mivel az ukrán fél nem mutatja meg a helyszínt, azt lehet sejteni, hogy komolyabb károk keletkeztek a becsapódás helyszínén. 

A maradványok és kráterek alapján azonban több elemző is úgy véli, hogy a fegyver inkább demonstratív, mintsem döntő katonai hatású.

Ez inkább egyfajta nyomásgyakorlás, illetve politikai elrettentés Oroszország részéről

– mondta el lapunknak Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint a lépések üzenete egyértelmű.

Ez azt üzeni, hogy Moszkva kész emelni a Kijev elleni támadások szintjét, amelyre az uniós nagykövetek maradással válaszolnak. Katonailag azonban ez nem egy üres fenyegetés.

Tálas Péter (Fotó: VG)

Az Oresnyik rakéta szerepéről azt mondta:

Az Oresnyik ebben egy eszkalációs eszköz, és az a kérdés, hogy mennyi ilyen közepes hatótávolságú rakétát tud és képes bevetni Oroszország.

A fegyver kapcsán Tálas Péter hozzátette:

Az Oresnyik több, akár nukleáris robbanófejet is képes hordozni, de nem gondolnám, hogy Oroszország azt akarná ezzel demonstrálni, hogy elfoglalná Kijevet, hanem ezzel a nehezen elfogható stratégiai fegyverrel próbál csapásokat mérni Ukrajnára.

A szakértő szerint azonban az orosz készletek sem korlátlanok.

Ebből a rakétából Moszkva sem rendelkezik nagy mennyiséggel, ez egy olyan fegyver, amire vigyáznia kell.

A háború jövőbeli alakulásáról a szakértő úgy fogalmazott:

Azt gondolom, az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy lesz még ilyen intenzitású rakéta- és dróntámadás Kijev ellen, de összességében nem hiszem, hogy ez bármiféle változást idézne elő a háború menetében, ráadásul jelenleg a front különböző szakaszain úgy tűnik, Ukrajna válik a kezdeményezővé

– mutatott rá.

Orosz–ukrán háború: brutális támadást hajtott végre Ukrajna  (Fotó: AFP)

Elemzők: drónháború és elhúzódó konfliktus

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a dróntechnológia mindkét fél oldalán gyors fejlődésen ment keresztül. Egyes elemzők szerint mára olyan információs és technológiai szürkezóna alakult ki, amelyben nehéz pontosan meghatározni az erőviszonyokat.

Több katonai elemző – köztük orosz haditudósítók is – elismerik, hogy Ukrajna több frontszakaszon is kezdeményezővé vált. Egyes értékelések szerint a jelenlegi tempó mellett az orosz előrenyomulás extrém hosszú időt venne igénybe

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint az orosz–ukrán háború nem feltétlenül fordul át gyors, döntő szakaszba, inkább elhúzódó, intenzív szakaszokkal tarkított konfliktusként folytatódhat.

Oroszországban is egyre inkább érezhető, hogy háború van, a civil lakosság is szembesül azzal, hogy ez egy kiterjedt háború, amely már a hátországot is egyre inkább eléri

– összegezte Tálas Péter.

Borítókép: Egy orosz Oresnyik hiperszonikus, nukleáris rakétarendszer harci szolgálatra történő telepítése (Fotó: AFP/Orosz Védelmi Minisztérium)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
