Nekünk csúnyán ért véget, de még csak eztán következik a java – kit választanánk jövőre?
Újabb súlyos vereséggel zárult nekünk a világbajnokság. A magyar jégkorong-válogatott utolsó meccsén 8-1-re kikapott Lettországtól. Magyarország így egyetlen győzelmet aratott – Nagy-Britannia ellen – a hoki-vb-n, de az az egy siker bennmaradást ér. Majoross Gergely csapata a lényeget tekintve ugyanúgy zárta a tornát, mint egy évvel ezelőtt, akkor is egyetlen győzelemmel hosszabbította meg a tagságát az elitben. Ma lezárul a csoportkör, egy szünnap után csütörtöktől jön a java, a negyeddöntőkkel folytatódik a világbajnokság.
