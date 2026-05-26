Magyar Péter rekordot döntött: Orbán Viktort kereste a parlamentben

A Fidesz frakció részéről Bóka János arról beszélt, hogy a minisztériumokban napokig nem volt felső szintű közigazgatási vezető. A politikus szerint, ha lett volna közigazgatási államtitkár, akkor jelezhette volna a miniszternek, hogy lejárt Ukrajnából az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozót behozatali tilalom. Az ellenzék benyújtott erről egy törvényjavaslatot, amihez később egy megszólalásig hasonló kormányrendeletet fogadtak el. De kitért arra is, hogy ma ülésezik Brüsszelben az általános ügyek tanácsa, amelyen a kormány részéről politikai vezető nem vesz részt. Bóka attól tart, hogy a kormány kiszervezi a munkát az Európai Bizottságnak.

A személyre szabott jogalkotás iskolapéldájának titulálta, hogy a tervezett alaptörvény-módosítással megakadályoznák, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök lehessen.

A kormány nevében ismét Magyar Péter válaszolt, aki újra személyeskedésbe kezdett, mivel szerinte Bóka asszisztált ahhoz, hogy a magyarok ne kapják meg az uniós forrásokat. Állítása szerint azzal töltötték a pünkösdi hosszú hétvégét, hogy jogszabályokat írtak és igyekeztek elvégezni azt a munkát, amit szerinte az előző kormány nem végzett el.

Nem releváns már a Tiszának a 480 forintos benzinár

A Fidesz részéről Bencsik János a gazdasági és energetikai miniszternek intézett interpellációjában arról érdeklődött, hogy fenntartja-e a kormány a Tisza Párt korábbi, 480 forintos üzemanyagár plafonra vonatkozó követelést. Kapitány István tárcavezető a kérdésre kérdéssel válaszolva elmondta:

mennyire releváns ez jelen pillanatban?

Majd azt állította, hogy az előző kormány olyan állapotot hagyott maga után, amelyben az ország energiaellátása sokkal kiszolgáltatottabb volt.

