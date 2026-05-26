Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot

országgyűléskormánytisza pártorbán viktorMagyar Péter

Magyar Péter rekordot döntött: Orbán Viktort kereste a parlamentben

A parlamenti frakciók napirend előtti felszólalásaiban többek között szó esett a férfiaknak járó korkedvezményes nyugdíj bevezetéséről. De nem maradt el a visszafelé mutogatás sem, ugyanis Magyar Péter a felszólalásokra adott válaszaiban többször is az elmúlt tizenhat év kormányzati munkájával foglalkozott.

Máté Patrik
2026. 05. 26. 15:09
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz frakció részéről Bóka János arról beszélt, hogy a minisztériumokban napokig nem volt felső szintű közigazgatási vezető. A politikus szerint, ha lett volna közigazgatási államtitkár, akkor jelezhette volna a miniszternek, hogy lejárt Ukrajnából az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozót behozatali tilalom. Az ellenzék benyújtott erről egy törvényjavaslatot, amihez később egy megszólalásig hasonló kormányrendeletet fogadtak el. De kitért arra is, hogy ma ülésezik Brüsszelben az általános ügyek tanácsa, amelyen a kormány részéről politikai vezető nem vesz részt. Bóka attól tart, hogy a kormány kiszervezi a munkát az Európai Bizottságnak. 

A személyre szabott jogalkotás iskolapéldájának titulálta, hogy a tervezett alaptörvény-módosítással megakadályoznák, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök lehessen.

A kormány nevében ismét Magyar Péter válaszolt, aki újra személyeskedésbe kezdett, mivel szerinte Bóka asszisztált ahhoz, hogy a magyarok ne kapják meg az uniós forrásokat. Állítása szerint azzal töltötték a pünkösdi hosszú hétvégét, hogy jogszabályokat írtak és igyekeztek elvégezni azt a munkát, amit szerinte az előző kormány nem végzett el.

Nem releváns már a Tiszának a 480 forintos benzinár

A Fidesz részéről Bencsik János a gazdasági és energetikai miniszternek intézett interpellációjában arról érdeklődött, hogy fenntartja-e a kormány a Tisza Párt korábbi, 480 forintos üzemanyagár plafonra vonatkozó követelést. Kapitány István tárcavezető a kérdésre kérdéssel válaszolva elmondta:

mennyire releváns ez jelen pillanatban?

Majd azt állította, hogy az előző kormány olyan állapotot hagyott maga után, amelyben az ország energiaellátása sokkal kiszolgáltatottabb volt.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu