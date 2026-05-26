Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot – Kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter félhet Orbán Viktor visszatérésétől

A KDNP részéről Rétvári Bence elmondta, hogy minden olyan javaslatot támogatni fognak, ami az emberek érdekeit szolgálja. Azokat viszont nem fogják támogatni, ami az elmúlt tizenhat év eredményeit kétségbe vonja. A frakcióvezető kiemelte, hogy Magyar Péter tizennégy évig a Fidesz rendszerének része volt.

Leszögezte, hogy 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben az emberek nagy többséggel szavazták meg a Fidesz-KDNP-t. Megjegyete, hogy vélhetően közöttük volt akkor Magyar Péter is.

Amikor tizenhat éveznek, abból tizenkét évet az emberek a szavazataikkal jóváhagytak

– tette hozzá.

A lex Orbán kapcsán elmondta, hogy azt akarják megakadályozni, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök lehessen, amit nem egy tisztességes versenyben, hanem alaptörvény módosítással akarnak elérni. Majd leszögezte, hogy egy európai demokráciában nem ezzel kezdi a munkát a kormány.

Ön fél attól, hogy Orbán Viktor visszatérhet

– üzente Rétvári Bence a miniszterelnöknek.

Ha olyan nagy bajban van a költésgvetés, akkor miért jelent be az RTL-ben egy sor jóléti intézkedést?

– tette fel a kérdést a KDNP frakcióvezetője.

Kollekítv sértegetés helyett dolgozzanak az országért

A Fidesz részéről Gulyás Gergely frakcióvezető elmondta, hogy a Tisza számtalan vállalást tett a kampányban. Érti azt, hogy nem mindenkinek tűnt fel, hogy véget ért a választási kampány, azonban szerinte itt az idő, hogy Facebook-kormányzás helyett érdemi cselekvés kezdődjön. Mint mondta, voltak olyan ígéretek, amelyekben egyetértenek, példaként említve a minimálnyugdíjat, az szja csökkentést, valamint a kata adózás szélesítését. Emellett számtalan olyan kötelezettségvállalást tettek, hogy megőrzik egyebek mellett a rezsicsökkentést, az otthontámogatási rendszerét vagy a 13. és 14. havi nyugdíjat.

Ha ezeket közös eredménynek tekintjük, akkor miért ez a gyűlöletkeltés? Miért a közjogi méltóságok sértegetése? Miért az európai jogi kultúrkörön kívül eső visszamenőleges hatályú alkotmányozás?

– kérdezte a Fidesz frakcióvezetője.