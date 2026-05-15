Lesz mire válaszolnia az új kormánynak, befutottak az első interpellációk az Országgyűlés elnökéhez

Eközben Hegedűs Barbara interpellációjában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek intézett kérdést: „Milyen irányt vesz az oktatáspolitika?” címen. A fideszes képviselő a miniszter bizottsági meghallgatására visszautalva három témát emelt ki:

A miniszter a meghallgatásán arról beszélt, hogy az intézményrendszert a gyermekfogyáshoz igazítják. Ezek alapján Hegedűs Barbara arra kíváncsi, hogy számíthatnak-e a kistelepüléseken iskolák bezárására vagy összevonására? Milyen szempontok alapján döntenének az iskolák fenntartásától?

A jelenlegi mindennapos testnevelést ,,célellentétesnek” ítélte a miniszter. Ezekkel kapcsolatban a Fidesz képviselője a következőket szeretné tudni: nem gondolja-e, hogy a gyermekkori elhízás növekedése inkább globális társadalmi és technológiai folyamatokkal függ össze, például azzal, hogy a gyermekek ma jóval több időt töltenek digitális eszközök előtt és kevesebbet mozognak? Valóban az a megfelelő válasz, hogy gyengítsék vagy megszüntessék azt a rendszert, amely legalább napi szinten garantálja a gyermekek számára a testmozgást?

Valamint arra is kíváncsi még a képviselő, hogy kire gondolt pontosan Lannert Judit, amikor azt mondta, hogy a gyermekek szexuális nevelése nem csak a szülők feladata.

Magyarországnak joga van megvédenie magát

A KDNP képviselőiben több kérdés merült fel, ők már három benyújtott interpellációnál tartanak. Rétvári Bence korábbi belügyi államtitkár Pósfai Gábor belügyminisztertől kérdezte „Mi a kormány terve a migrációs paktum kapcsán?” című interpellációjában. Rétvári Bence kiemeli, hogy a paktum június 12-én hatályba lép, amely kötelező kvótákat, pénzügyi hozzájárulást és menekültkérelmek tízezreinek elbírálását írja elő Magyarországnak. „Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, aki eddig nem adott le végrehajtási tervet, és felszólítjuk a kormányt, hogy végrehajtási terv továbbra sem kerüljön leadásra” – fogalmazott a képviselő. A KDNP frakcióvezetője rámutatott:

Magyarországnak jogában áll megvédeni függetlenségét és a magyar emberek érdekeit.

Latorcai Csaba Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordult „Továbbra is érvényben tartják-e, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott?” című interpellációjával. „A Kereszténydemokrata Néppárt elutasítja az áltudományos köntösbe öltöztetett genderelméleteket. Véleményünk szerint a társadalmi nemek tanulmányozása és az ezzel kapcsolatban kreált ideológiák veszélyeztetik a hagyományos családmodellt, a keresztény értékeket, és biológiai értelemben is természetellenesek” – jelentette ki az Országgyűlés alelnöke. Majd azt a kérdést tette fel:

Továbbra is érvényben tartják-e, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott?

A KDNP harmadik interpellációját Máthé Zsuzsa Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez intézte „Az Európai Unió Bíróságának döntése után hogyan védi meg a kormány a magyar gyerekek és szülők érdekeit?” címen. A interpellációban leírta, hogy az Európai Unió Bíróságának (C-769/22. számú) ítélete szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomaggal. A bíróság az uniós alapértékekkel ellentétesnek és diszkriminatívnak minősítette a szabályokat, amelyek a gyermekek védelmében korlátozzák a kiskorúak számára elérhető olyan tartalmakat és reklámokat, amelyek a születési nemtől eltérő önazonosságot, a nemváltoztatást vagy a homoszexualitást jelenítik meg vagy népszerűsítik.

A választás utánra időzített Európai Bírósági döntéssel és az új kormány felállásával azonban sötét felhők gyülekeznek a gyerekek és a magyar szülők fölött

– vélekedett a képviselő.