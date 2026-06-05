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Légiósként Budapesten: Albek Anna őszintén beszélt a különleges négyes döntő előtt + videó

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A francia Metz magyar jobbátlövője, Albek Anna már az első idényében Bajnokok Ligáját nyerhet Budapesten. A franciák végre véget vetnének a rossz sorozatuknak, ugyanis az elmúlt két idényben csak vesztesen hagyták el az MVM Dome-ot a női kézilabda BL Final Four-ban. Albek Anna és csapata szombaton a román CSM Bucurestivel játszik az elődöntőben, míg a másik mérkőzésen a Győr és a Brest találkozik.

Perlai Bálint
2026. 06. 05. 14:53
Albek Anna a Metz játékosaként készül a budapesti négyes döntőre
Albek Anna a Metz játékosaként készül a budapesti négyes döntőre Fotó: Ladóczki Balázs
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– Minden évben azért küzd a klub, hogy Budapestről szép eredményekkel térjen haza, idáig viszont csak kudarcokkal sikerült, ezeken most már mindannyian javítani szeretnénk – folytatta Albek, aki hozzátette, Franciaországban a bajnoki címről mindössze rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le a szintén négyesdöntő-résztvevő Bresttel szemben, ezt most igyekeznek pluszmotivációnak felhasználni.

Albeket végül arról kérdeztük, a szombati elődöntőben a román CSM Bucuresti ellen mi kellhet a győzelemhez. A Metz optimistán vághat neki a mérkőzésnek, ugyanis a két csapat legutóbb öt mérkőzését megnyerte, igaz, ebben az idényben nem találkoztak.

A stabil védekezésünk lesz a kulcs. Az ellenfélnek világklasszis lövőik vannak, emellett tartanunk kell magunkat a megbeszélt taktikai elemekhez.

A négyes döntőben először lesz ott két francia csapat – a Fradit kiejtő Metz mellett a Brest jutott be –, a Győr a szombati elődöntőben utóbbival találkozik, amelytől 2021-ben kikapott az elődöntőben. Meglepetésre most nem az első, hanem a második elődöntőt játssza a magyar csapat.

Női kézilabda BL négyes döntőjének programja:

Szombat, elődöntők:

  • Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00 
  • Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 18.00

Vasárnap, helyosztók:

  • a 3. helyért 15.00
  • döntő 18.00
    A négyes döntőt Magyarországon a Sport TV élőben közvetíti.

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