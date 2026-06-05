Légiósként Budapesten: Albek Anna őszintén beszélt a különleges négyes döntő előtt + videó

– Minden évben azért küzd a klub, hogy Budapestről szép eredményekkel térjen haza, idáig viszont csak kudarcokkal sikerült, ezeken most már mindannyian javítani szeretnénk – folytatta Albek, aki hozzátette, Franciaországban a bajnoki címről mindössze rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le a szintén négyesdöntő-résztvevő Bresttel szemben, ezt most igyekeznek pluszmotivációnak felhasználni.

Albeket végül arról kérdeztük, a szombati elődöntőben a román CSM Bucuresti ellen mi kellhet a győzelemhez. A Metz optimistán vághat neki a mérkőzésnek, ugyanis a két csapat legutóbb öt mérkőzését megnyerte, igaz, ebben az idényben nem találkoztak.

A stabil védekezésünk lesz a kulcs. Az ellenfélnek világklasszis lövőik vannak, emellett tartanunk kell magunkat a megbeszélt taktikai elemekhez.

A négyes döntőben először lesz ott két francia csapat – a Fradit kiejtő Metz mellett a Brest jutott be –, a Győr a szombati elődöntőben utóbbival találkozik, amelytől 2021-ben kikapott az elődöntőben. Meglepetésre most nem az első, hanem a második elődöntőt játssza a magyar csapat.