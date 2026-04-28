Győri Audi ETO KCkézilabdanői kézilabda BL final fournői kézi BLMetz HBVámos PetraAlbek Anna

Kiderült, mikor játssza BL-elődöntőjét a Győr – a Metz magyarjai máris üzentek

A címvédő Győri Audi ETO KC a későbbi elődöntőt játssza a francia Brest Bretagne ellen június 6-án a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében. A Final Fourban szintén érintett Metz két magyar légiósa, Vámos Petra és Albek Anna is megszólalt a sorsolást követően – utóbbi elmondta, a francia csapatnál örülnek annak, hogy az elődöntőben nem a Győrrel kell megmérkőzniük.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 14:28
A Győrnél idén is BL-győzelemre készülnek Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Petra tavaly már átélte a budapesti Final Fourt, nekem ez mindig is egy óriási álmom volt, nagyon különleges lesz magyarként Budapesten játszani – vélekedett a jobbátlövő.

A CSM játékosa az Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya, aki ugyanakkor térdműtétje miatt a mostani idényben még egyetlen mérkőzést sem játszott és saját bevallása szerint csodának kellene történnie, hogy segíteni tudjon román csapatának június 6-án és 7-én.  

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten, de eddig mindig az első elődöntőt játszotta 15 órától vagy 15.15-től.

A négyes döntő menetrendje

Június 6., szombat, elődöntő

  • Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00
  • Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 18.00

Június 7., vasárnap, helyosztók

  • a 3. helyért 15.00
  • döntő 18.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
