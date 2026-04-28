Kiderült, mikor játssza BL-elődöntőjét a Győr – a Metz magyarjai máris üzentek

– Petra tavaly már átélte a budapesti Final Fourt, nekem ez mindig is egy óriási álmom volt, nagyon különleges lesz magyarként Budapesten játszani – vélekedett a jobbátlövő.

A CSM játékosa az Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya, aki ugyanakkor térdműtétje miatt a mostani idényben még egyetlen mérkőzést sem játszott és saját bevallása szerint csodának kellene történnie, hogy segíteni tudjon román csapatának június 6-án és 7-én.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten, de eddig mindig az első elődöntőt játszotta 15 órától vagy 15.15-től.