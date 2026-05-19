UkrajnabíróságTCC

Kegyetlenségük miatt felel a bíróság előtt négy ukrán toborzó

Az ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében lezárult egy járási toborzási és szociális támogatási központ vezetője és három beosztottja elleni nyomozás. A hatóságok szerint a gyanúsítottak sorozott férfiakat bántalmaztak és aláztak meg. A vádirat már a bíróság elé került, miközben a nyomozás során két külön kínzási esetet is feltártak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 20:33
Az ukrán toborzók munkában
Az ukrán toborzók munkában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádiratot bíróság elé terjesztették. Miután az Állami Nyomozó Iroda (SBI) kivizsgálta az állampolgároktól és parlamenti képviselőktől érkezett panaszokat, amelyek 

verésekről, kínzásokról és pénzkövetelésekről szóltak az egyik kárpáti TCC-ben, valamint a médiában megjelent hivatalos publikációkat követően, még több olyan személy fordult a rendvédelmi szervekhez, akik a szóban forgó toborzóközpont vezetője által irányított katonai csoport cselekményeinek áldozatai voltak.

Az előzetes nyomozás során a nyomozók két olyan esetet állapítottak meg, amelyekben mozgósított férfiakat kínoztak meg.

 

Nemet mondott, bordatöréssel fizetett

Az egyik esetben a toborzóközpont munkatársai brutális fizikai erőszakot alkalmaztak egy férfival szemben, aki megtagadta a tüdőszűrő vizsgálat elvégzését. Az áldozatot kivitték a kórház folyosójára, ahol az egyik vádlott lefogta, miközben a másik egy ökölbe szorított dögcédulával ütötte a fejét. Ezt követően egy másik katona többszöri ütést mért a férfi testére májtájékon, hogy engedelmességre kényszerítse. Kínzása a toborzóiroda épületében folytatódott, ahol a férfi olyan verést kapott, hogy bordatörést és más súlyos sérüléseket állapítottak meg nála. 

Egy másik felkavaró esetben a három gyanúsított erővel fogott le egy férfit, akit a központ vezetője szabadon ütlegelhetett. A kegyetlenség itt még nem ért véget, mert közben a sértettet lefogó személyek is ütni, rugdosni kezdték áldozatukat, majd levetkőztették, a betonpadlón hagyták feküdni, és erőszakkal a röntgenhelyiségbe vitték. A bántalmazás során a gyanúsítottak könnygázt is alkalmaztak, kétszer fújva azt az áldozat arcába. Az elszenvedett sérülések miatt a férfin egy összetett műtétet kellett végrehajtani, amelynek során eltávolították egyik szervét.

A vezető és három beosztottja cselekményeit az ukrán Büntető törvénykönyv 127. cikkének 3. része alapján minősítették.

A kiszabható büntetés legfeljebb 12 év szabadságvesztés. A bíróság minden vádlott esetében előzetes letartóztatást rendelt el, és kizárta az óvadék letételének lehetőségét. 

 

Borítókép:Az ukrán toborzók munkában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu