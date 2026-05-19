Kegyetlenségük miatt felel a bíróság előtt négy ukrán toborzó

A vádiratot bíróság elé terjesztették. Miután az Állami Nyomozó Iroda (SBI) kivizsgálta az állampolgároktól és parlamenti képviselőktől érkezett panaszokat, amelyek

verésekről, kínzásokról és pénzkövetelésekről szóltak az egyik kárpáti TCC-ben, valamint a médiában megjelent hivatalos publikációkat követően, még több olyan személy fordult a rendvédelmi szervekhez, akik a szóban forgó toborzóközpont vezetője által irányított katonai csoport cselekményeinek áldozatai voltak.

Az előzetes nyomozás során a nyomozók két olyan esetet állapítottak meg, amelyekben mozgósított férfiakat kínoztak meg.

Nemet mondott, bordatöréssel fizetett

Az egyik esetben a toborzóközpont munkatársai brutális fizikai erőszakot alkalmaztak egy férfival szemben, aki megtagadta a tüdőszűrő vizsgálat elvégzését. Az áldozatot kivitték a kórház folyosójára, ahol az egyik vádlott lefogta, miközben a másik egy ökölbe szorított dögcédulával ütötte a fejét. Ezt követően egy másik katona többszöri ütést mért a férfi testére májtájékon, hogy engedelmességre kényszerítse. Kínzása a toborzóiroda épületében folytatódott, ahol a férfi olyan verést kapott, hogy bordatörést és más súlyos sérüléseket állapítottak meg nála.

Egy másik felkavaró esetben a három gyanúsított erővel fogott le egy férfit, akit a központ vezetője szabadon ütlegelhetett. A kegyetlenség itt még nem ért véget, mert közben a sértettet lefogó személyek is ütni, rugdosni kezdték áldozatukat, majd levetkőztették, a betonpadlón hagyták feküdni, és erőszakkal a röntgenhelyiségbe vitték. A bántalmazás során a gyanúsítottak könnygázt is alkalmaztak, kétszer fújva azt az áldozat arcába. Az elszenvedett sérülések miatt a férfin egy összetett műtétet kellett végrehajtani, amelynek során eltávolították egyik szervét.